10 правил для безопасного и приятного вождения электросамокатов

Продолжим про СИМы, они же средства индивидуальной мобильности, то есть те самые самокаты, моноколеса и прочий микроэлектротранспорт. В прошлый раз обсудили теорию, теперь практика. Есть несколько, очень простых правил, делающих использование СИМ безопасным и комфортным:

1. Если вы едете на СИМ – вы не пешеход! А значит, все права самого привилегированного участника дорожного движения на вас больше не распространяются! Автомобили не обязаны вам уступать на пешеходных переходах и в жилых зонах. Отсюда следует второе правило.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО (ага, именно капсом) спешиваемся при пересечении дороги, будь то регулируемый или нерегулируемый перекресток. Автомобилисты привыкли к скорости передвижения пешеходов, и рассчитывают свои маневры исходя из их типичных маневров. Встретить Усейна Болта, бегущего 100-метровку через пешеходник на Пролетарском, они никак не ожидают… отсюда и частые наезды. Именно наезд на неспешившихся СИМщиков – наиболее частый вид ДТП, причем с тяжелыми последствиями.

3. Пешеход всегда прав, а если он не прав – смотри выше. Летите вы на своем электрическом коне, ветер волосы развевает, слезы радости по сторонам разлетаются, а тут они – пешеходы – еле плетутся, да еще трое в ряд! Бесит, да? Но нет, не забываем тротуар – территория пешеходов, тормозим и вежливо просим подвинуться. Только так. Вот появятся у нас полноценные велодорожки – там можно будет свои порядки наводить. Наезд на пешехода, кстати, второй по популярности вид ДТП и тоже бывает очень болезненным.

4. Обгон. Все водители знают, что обгон – это самый опасный маневр! Так они хоть правила знают, у них зеркала и поворотники есть, и то тысячи ДТП ежегодно происходит при обгонах. Что же говорить про СИМы, велосипеды и пешеходов? Опережая кого-то, нужно помнить: он не в курсе, что вы за его спиной, СИМ бесшумен. Поэтому человек может резко повернуть перед вашим носом, махнуть рукой или просто наклониться. Эта неожиданная встреча будет сюрпризом для обеих сторон.

Что делать? Можно посигналить, снизить скорость, чтобы разница в скорости не превышала 5 км/ч, увеличить боковой интервал. В общем, минимизировать риск. Аналогично – нужно все это учесть при своих маневрах, перед поворотом оглянуться назад, нет ли кого у вас за плечом. Это тоже частая причина ДТП.

5. Про алкоголь писать не буду, думаю, всем адекватным людям понятно, что состоянии опьянения любой транспорт становится опасным.

6. Дети. От детей нужно держаться подальше, они еще не осознают опасность движущихся предметов и плохо рассчитывают скорость сближения.

7. Скорость. Без шлема, наколенников, налокотников и прочей брони я бы не разгонялся выше 25 км/ч. Любой из вышеперечисленных пунктов или неожиданная ямка может превратить вашу поездку в неуправляемый полет. Со всеми вытекающими.

8. Обозначьте себя. Обязательно в темное время должны работать фара и задний габарит, по бокам можно наклеить светоотражающую ленту, да и фликеры на одежде не помешают. Можно негромко включить фоновый звук.

9. Водители часто жалуются на наши дороги, но СИМщикам приходится еще туже. Велодорожек почти нет, тротуары зачастую в плачевном виде, съездов/въездов на них мало, а еще поребрики, ветки деревьев, заборы, песики, насекомые, летящие в рот и глаза… сложностей хватает. Нужно адаптироваться. Во-первых, по возможности, подготовить свой транспорт: большие колеса, мягкая подвеска и т.д. Во-вторых, подготовить себя и попрактиковаться в объезде ям, в заездах на поребрики, управлении СИМ в сложных условиях. Защитные очки еще не помешают, в идеале шлем. И никаких наушников!

10. Главное правило: будьте взаимовежливы и относитесь ко всем мелки неурядицам без негатива!

СИМщики, еще полсезона впереди, катайте в свое удовольствие, но безопасно!