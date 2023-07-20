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​Сума, тюрьма и дети

Вопрос «Можно ли судимым работать с детьми» набирает актуальность

​Сума, тюрьма и дети
Фото: unsplash.com

Озадачила новость о том, что пятеро ранее судимых югорчан допущены к работе с детьми. Во-первых, неясно, за что они были осуждены. Во-вторых, не менее неясно, по каким критериям было решено, что именно эти люди могут получить второй шанс — «возможность заниматься полезным и любимым делом», по словам депутата Николая Ташланова, и почему еще одному заявителю в нем было отказано. В-третьих, непонятно, как все-таки к этому относиться: то ли радоваться за людей, возвращающихся к нормальной жизни, то ли опасаться за детей, с которыми они будут общаться. Вот вы бы своего ребенка среди них представили?

Повод для осторожного оптимизма есть: безусловно, это шаг в сторону более человеческого отношения к людям, которые, возможно, оступились и действительно раскаялись, а возможно, и вовсе не были виноваты в том, за что осуждены (в конце концов, по вполне официальным данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, только за 2022 год количество оправдательных приговоров составило 0,33 процента от общего числа рассмотренных дел: виновны все!). Однако в этом случае требуется максимально продумать способы и критерии определения — кому можно, кому — нельзя. Пока что в таковом качестве предлагается некое «изучение материалов» и личные беседы с заявителями — прямо скажем, негусто.

Могу представить возражения: скорее всего, речь идет об осужденных не за уголовные преступления, с относительно легким наказанием и т.д., и т.п. Ну так и прекрасно — сформулируйте объективные критерии, предайте огласке — и вперед, рассматривайте каждое дело индивидуально, тщательно и с полным анализом. Немаловероятно, что потребность в таких «реабилитирующих» решениях в стране будет расти, — значит, и тема будет звучать все громче.


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Сегодня в 13:48, просмотров: 364, комментариев: 0
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