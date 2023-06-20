Обзор решений, принятых думой Сургута на июньском заседании

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688237956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=xiAYmmX2DCg3Y9N8O+T1ESmVTcPo3OvPao/wak0C6HdnBLalCD7YtDzOkLfOKk/6/qc+no7kddM+c3XV4wJaTOF6qiR+Z0ng/FNoYti0241NZZUlVViG+TLIpwf/S3xl"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=xiAYmmX2DCg3Y9N8O+T1ESmVTcPo3OvPao/wak0C6HdnBLalCD7YtDzOkLfOKk/6/qc+no7kddM+c3XV4wJaTOF6qiR+Z0ng/FNoYti0241NZZUlVViG+TLIpwf/S3xl"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688181737"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZTeqSIKGBLQ6uu/JJewui7gtIxi1U44TQRawhSjD1otLnWb8gEbQ1KQY478vncaB55VLhOFENz2NmOZXVfRmz94/AeUo1Vs4OsWwmQ7AmuBpjIsZOXvmYgCrYDxixDtk"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZTeqSIKGBLQ6uu/JJewui7gtIxi1U44TQRawhSjD1otLnWb8gEbQ1KQY478vncaB55VLhOFENz2NmOZXVfRmz94/AeUo1Vs4OsWwmQ7AmuBpjIsZOXvmYgCrYDxixDtk"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 08:22:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688181737"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZTeqSIKGBLQ6uu/JJewui7gtIxi1U44TQRawhSjD1otLnWb8gEbQ1KQY478vncaB55VLhOFENz2NmOZXVfRmz94/AeUo1Vs4OsWwmQ7AmuBpjIsZOXvmYgCrYDxixDtk"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZTeqSIKGBLQ6uu/JJewui7gtIxi1U44TQRawhSjD1otLnWb8gEbQ1KQY478vncaB55VLhOFENz2NmOZXVfRmz94/AeUo1Vs4OsWwmQ7AmuBpjIsZOXvmYgCrYDxixDtk"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 08:22:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688237956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=xiAYmmX2DCg3Y9N8O+T1ESmVTcPo3OvPao/wak0C6HdnBLalCD7YtDzOkLfOKk/6/qc+no7kddM+c3XV4wJaTOF6qiR+Z0ng/FNoYti0241NZZUlVViG+TLIpwf/S3xl"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=xiAYmmX2DCg3Y9N8O+T1ESmVTcPo3OvPao/wak0C6HdnBLalCD7YtDzOkLfOKk/6/qc+no7kddM+c3XV4wJaTOF6qiR+Z0ng/FNoYti0241NZZUlVViG+TLIpwf/S3xl"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,2336   EUR  92,0745  

Новости

Больше новостей
Как вы распределяете свой доход?
Комментировать
0
Оцените обновленный парк «За Саймой»
Комментировать
0
Необходимы ли законодательные предписания в отношении чистоты русского языка?
Комментировать
0
У вас есть кредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

Отчет муниципальных предприятий, попытка приватизировать «Агентство воздушных сообщений» и обновленные наказы избирателей

Обзор решений, принятых думой Сургута на июньском заседании

Отчет муниципальных предприятий, попытка приватизировать «Агентство воздушных сообщений» и обновленные наказы избирателей
Фото из социальных сетей автора

Коротко о думе, выпуск №4. Как обычно, рассказываю об итогах заседания думы Сургута. Подробности всех решений можно найти здесь.

Ниже коротко о самом важном:

1. В целях совершенствования наградной деятельности, стимулирования граждан, вносящих вклад в развитие города, в Уставе предусматривается возможность учреждения не только наград и почетных званий, но и иных форм общественного признания и поощрения города Сургута (например, премий города «За личный вклад в реализацию общественно значимых мероприятий»).

2. Отчет о деятельности муниципальных унитарных предприятий. На что стоит обратить внимание:

– в целом наши МУПы являются прибыльными и стабильно работающими на обеспечение комфорта и безопасности нашего города;

– настораживает рост «дебиторки» и ресурсников: Горводоканала и Городских тепловых сетей на 23 и 16 процентов соответственно, немалую роль в этом сыграл переход на прямые договоры с населением, очевидно, проблемы с платежами есть, и их нужно срочно решать;

– более 13 миллионов рублей было направлено в бюджет города по итогам работы предприятий в 2022 году;

– принято решение об отчисление 15 процентов прибыли МУПов в бюджет города по итогам 2023 года, но это не коснется комбината школьного питания (останется 1 процент) и хлебзавода (его вообще освободят от этой нормы);

– кстати, КШП и хлебозавод в скором времени ждет приватизация и реорганизация, при этом город планирует сохранить контроль над предприятиями.

3. В план приватизации на 2023 года вносятся:

– Агентство воздушных сообщений, предыдущая попытка продать АВС была в 2021 году, тогда желающих на актив не нашлось, посмотрим, как будет в этом году;

– нежилые помещения, расположенные по адресам: улица 30 лет Победы, 32, проспект Набережный, 12/1, ул. Рабочая, 31.

4. Новые льготы:

– вводится долгожданная для социально ориентированных НКО льгота за аренду городской земли, теперь нужно будет платить лишь 10 процентов от обычного тарифа;

– участники СВО теперь могут расторгать договоры аренды земельного участка без применения штрафных санкций;

– на подвоз учащихся к школам в 2023 году выделяется 87 миллионов рублей, а в 2024 году планируется на эти же нужды потратить уже 173 миллиона рублей. Причем если раньше основными получателями льготы были дети, проживающие в дачных кооперативах, то сейчас аналогичную поддержку необходимо оказать учащимся из 36-45 микрорайонов, ЖК «Голд Фиш» и ЖК «Марьина гора». Причина банальная – строительство жилья намного опережает темп строительство социальной инфраструктуры. В результате город вынужден тратить свои средства на «подвоз» детей к школам.

5. Про наказы:

– в связи с исполнением снято с контроля 15 наказов прошлых лет;

– в рамках нового механизма «отдельных наказов» депутаты направили дополнительные средства муниципальным учреждениям:

В.Н. Рябчиков – школе №18 на обеспечение противопожарной безопасности и Краеведческому музею на закупку оборудования для дома-музея купца Клепикова;

Б.Н. Гужва – школе № 29 на оборудование для бассейна;

А.С. Гаврилов – школе № 32 на оборудование для пищеблока;

М.М. Бехтин – лицею им. генерала-майора Хисматулина на благоустройство и «Варианту» на ремонт входной группы клуба «Факел»;

Э.Р. Трапезникова – школе №20 на оборудование для столовой;

В.В. Клишин – садику «Снегирек» на установку автоматического закрытия/открытия ворот;

А.А. Явишев – гимназии «Салахова» на установку автоматического закрытия/открытия ворот;

А.С. Кучин – сургутскому краеведческому музею на организацию выставки.

А.И. Олейников – садику «Калинка» на устройство теневого навеса.

В целом нужно отметить, что инструмент «отдельных наказов» заработал, и депутаты им пользуются для решения вопросов на своих округах. Также принято решение расширить сферу применения этого механизма – если раньше средства можно было направлять только на образование, культуру и спорт, то теперь появится возможность потратить на благоустройство и решение вопросов городского хозяйства.

5. Про отчеты. Каждый год осенью сургутские депутаты отчитываются о своей деятельности. С этого года обязательным становится размещение отчета на сайте думы, очная встреча-отчет теперь по желанию. Сразу успокою своих избирателей, у меня желание есть, о дате и мете проведения встречи расскажу осенью.

Следующее заседание состоится 27-го сентября! А сейчас «Ура, каникулы»! Всем хорошего лета.


нравится (5) не нравится (2)
20 июня в 08:52, просмотров: 670, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
20 июня в 12:40
Материальное поощрение, как форма общественного признания, это хорошее решение. Приватизация Хлебозавода и КШП это принудительная мера, как необходимое зло. Плохое решение. А подвозках школьников из новых микрорайонов за счёт бюджета это необоснованное и плохое решение.
6xz34e
Сегодня в 14:43
Уважаемый Алексей!Благодарим за отчет.Отдельная благодарность девяти депутатам,которые в Вашем списке взаимной помощи.Но депутатов 25.Возможно,они еще работают над полученными наказами и расставляют приоритеты.Пример и начало есть.Соглашусь с мнением Александра,что "подвоз" школьников -РАСТРАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЮДЖЕТА.Хотя,смею предположить, что эти деньги деньги взяты из оптимизации новой транспортной реформы.Сумма озвучена приличная.Посчитайте и верните школьникам проездные билеты.Что мешает сделать в учебный день две поездки для любого школьника за счет бюджета?В выходные и каникулы-полная оплата.Школа долго еще не появится в "Машиной горе" и Финском поселке.Пусть этот вопрос СПОНСИРУЕТ застройщик "СПС",тем более у них есть опыт.Люди просили снизить стоимость услуги паркина (он был по цене квартплаты),они-руководство "СПС"- купили (спонсировали )"Парктроник",автомобиль фиксировал нарушителей.А так,вы годами будете возить школьников к 8.00,к 10.45,к 13.30 -три смены и обратно за счет "городских" школьников,которые платят полную стоимость.Еще раз повторю,у детей -школьников должен быть детский тариф!Готова озвучить свое предложение 27 сентября.Сообщите,пожалуйста,меСто встречи и время!Лично Вам ставлю пятерку за работу.Хорошего отдыха Вам и Вашим коллегам!До новых встреч!
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#370 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686900357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688151598"
    ["follow_link"]=>
    string(299) "/adv_follow/hash?q=M08KjMMD/DhUppo682LAir6eAPUNN7bYRkX+8G29n2iBBdwft2ESGH9yOwoL265yDKk7Sk0veF6LlEgEBAIwT4qqlL7vJz87XJx3CKZWSXJAzUAzCjqpWK+4oRgRjy4U9IrKh0NImE1A/O+esnj7gbMkj5nlIxyKywtx/OrHyGWQu/P8Js+KvfWIGvxjElRNi/JVsXQmufgWL+GEnZ14+SICj6VbrfCmPOzC4fyjMAHHL2qRsWrBBBhFXoA2x0SqDwmswUn0apFwEF1hi18k0w=="
    ["view_link"]=>
    string(297) "/adv_view/hash?q=M08KjMMD/DhUppo682LAir6eAPUNN7bYRkX+8G29n2iBBdwft2ESGH9yOwoL265yDKk7Sk0veF6LlEgEBAIwT4qqlL7vJz87XJx3CKZWSXJAzUAzCjqpWK+4oRgRjy4U9IrKh0NImE1A/O+esnj7gbMkj5nlIxyKywtx/OrHyGWQu/P8Js+KvfWIGvxjElRNi/JVsXQmufgWL+GEnZ14+SICj6VbrfCmPOzC4fyjMAHHL2qRsWrBBBhFXoA2x0SqDwmswUn0apFwEF1hi18k0w=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "121"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "9"
      ["name"]=>
      string(31) "Сбербанк (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(135) "https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=760859&pid=3670047&bid=9073160&bn=9073160&exss=&erid=[erir_token]&rnd=217600848"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ba561abb68e4237920b91773efa99895.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-16 12:25:57"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-30 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "121"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#370 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686900357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688151598"
    ["follow_link"]=>
    string(299) "/adv_follow/hash?q=M08KjMMD/DhUppo682LAir6eAPUNN7bYRkX+8G29n2iBBdwft2ESGH9yOwoL265yDKk7Sk0veF6LlEgEBAIwT4qqlL7vJz87XJx3CKZWSXJAzUAzCjqpWK+4oRgRjy4U9IrKh0NImE1A/O+esnj7gbMkj5nlIxyKywtx/OrHyGWQu/P8Js+KvfWIGvxjElRNi/JVsXQmufgWL+GEnZ14+SICj6VbrfCmPOzC4fyjMAHHL2qRsWrBBBhFXoA2x0SqDwmswUn0apFwEF1hi18k0w=="
    ["view_link"]=>
    string(297) "/adv_view/hash?q=M08KjMMD/DhUppo682LAir6eAPUNN7bYRkX+8G29n2iBBdwft2ESGH9yOwoL265yDKk7Sk0veF6LlEgEBAIwT4qqlL7vJz87XJx3CKZWSXJAzUAzCjqpWK+4oRgRjy4U9IrKh0NImE1A/O+esnj7gbMkj5nlIxyKywtx/OrHyGWQu/P8Js+KvfWIGvxjElRNi/JVsXQmufgWL+GEnZ14+SICj6VbrfCmPOzC4fyjMAHHL2qRsWrBBBhFXoA2x0SqDwmswUn0apFwEF1hi18k0w=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "121"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "9"
      ["name"]=>
      string(31) "Сбербанк (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(135) "https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=760859&pid=3670047&bid=9073160&bn=9073160&exss=&erid=[erir_token]&rnd=217600848"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ba561abb68e4237920b91773efa99895.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-16 12:25:57"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-30 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "121"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Выпускники ТПКУ получили аттестаты из рук губернатора 514
  2. ​Тюменские власти помогут в развитии детского реабилитационного центра 512
  3. ​Новая версия навигатора дополнительного образования запущена в Тюменской области 462
  4. ​11-й автобус 457
  5. ​Не в домашке дело 417
  6. Вчерашний шторм принес Сургуту отключение электричества и массовые поломки 377
  7. Два участка дорог перекроют на Курбан-байрам в Сургуте 373
  8. В соцсетях ХМАО распространяют фейк о смертельно опасном тархуне 344
  9. Огороженный забором: что сейчас происходит с котлованом в 34 микрорайоне Сургута? 334
  10. Ежедневно в Югре регистрируется около 90 самозанятых 296
  1. Разбушевавшаяся стихия в Сургуте сломала светофоры и повалила деревья 2012
  2. Что постят в своих социальных сетях известные бывшие чиновники Сургута (и бонус – два необычных банкира) // ОБЗОР 1996
  3. Стремление ввысь 1866
  4. ​Сабантую — 35! Как Сургут отметит один из самых ярких национальных праздников? 1683
  5. В мире празднуют День отца 1615
  6. С 19 июня в нескольких микрорайонах Сургута отключат горячую воду 1503
  7. ​Дожди — надолго. В Сургуте установится пасмурная погода 1438
  8. В Сургуте объявлен сбор средств для создания кремля 1322
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 июня? // АФИША 1320
  10. ​Маленькая победа сургутян 1304
  1. Село «Богдановка» 11968
  2. ​Движение с остановками 3953
  3. Чтобы войны прекратились, нужно менять не внешнюю политику или другие высшие сферы, а нашу общую повседневность 3692
  4. Из-за несоблюдения очередности проезда в Нефтеюганске погиб 35-летний мужчина 3488
  5. Как ухаживать за кожей лица в летний период? // ONLINE 3429
  6. ​В Сургуте поймали хулиганов, напавших на дорожных рабочих 2870
  7. На глазах у работников кафе в Сургуте зарезали мужчину – убийца скрылся с места преступления 2868
  8. Патриарх Кирилл 28 мая освятит Свято-Троицкий собор в Сургуте 2822
  9. Выгодно купить авиабилеты и вернуть их обратно // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2786
  10. Сургутянам представили программу праздничных мероприятий ко Дню города 2571

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика