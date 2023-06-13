Как может выглядеть расширение сети железных дорог в Югре

В Югре анонсирован большой проект – возможное расширение сети электричек и в принципе железных дорог, чтобы все крупные муниципалитеты были связаны этой транспортной сетью. Пока речь идет о расчетах потенциального проекта, но сама по себе заявка выглядит серьезно: решение сколь долгожданное и правильное, столь и запоздалое.

Почему мне представляется важным развитие системы, позволяющей людям свободно перемещаться по региону? Это очень здорово развивает рынок труда. Люди могут выбирать место работы без буквальной привязки к своему месту жительства. Если жителю одного населенного пункта достаточно до своей работы добраться в течение одного-трех часов и, возможно, назад, то они уже будут выбирать себе какую-то работу в других регионах, это распределит рынок труда более равномерно.

Электричка прямо по городу

Как мне видится этот проект? Возьмем Нижневартовск и Сургут. Если это электричка, то предполагается, что она не где-то по касательной прошла, а заезжает непосредственно в город, как, например, в Москве, где люди входят-выходят, пересаживаются, им не надо специально ехать на дальний, единственный ж/д вокзал, откуда идет эта единственная электричка.

Так вот, представьте, если это Сургут, то она где-то через Черный мыс заходит, идет сквозь город, где-нибудь в районе Нефтеюганки, мимо проспекта Мира — и уходит дальше на Запад. Здорово? Здорово. Можно было бы построить три перехватывающих станции. Это обеспечит инфраструктуру проекту совершенно другого уровня. Это, кстати, то, что делает Москва очень интенсивно — строит такие станции по всему городу, так что отправиться в область можно едва ли не из центра. Сургут, конечно, не Москва. Но если говорить о Югре как о регионе, у которого стоит такая серьезная транспортная задача, то почему бы не взять этот опыт за пример? Проект можно себе представить — насколько он дорогостоящий, и все ли тут хорошо посчитано. Хватит ли у региона и у российского правительства средств на то, чтобы этот проект осуществить?

Пока что расширение сети железных дорог и пригородных поездов в Югре существует даже не в проекте, а на уровне декларации. Но дело, безусловно, перспективное, хотя и дорогостоящее. Фото: unsplash.com

А если на машине?

Даже если не хватит на ж/д — всегда можно обратиться к развитию автомобильного сообщения. Будет что-нибудь с автострадами в нашем регионе? Это ведь тоже очень важная вещь. Дороги, которые были реконструированы или построены заново 30 или 20 лет назад, они сегодня технически, в первую очередь, и морально устаревшие. Понятно, что региональные дороги такого качества не в каждом субъекте Федерации в России можно обнаружить. Но если смотреть шире, то есть если понимать, что Югра – это динамично развивающийся регион с очень быстро растущим населением, с населением, уже приспособленным к внутренней миграции.

Во-первых, население чаще всего приезжает в Югру из других регионов России и даже некоторых государств, значит, оно не боится перемещаться, у людей этот навык, эта поведенческая социальная модель у них в норме. Им ничего не мешает перемещаться из города в город, из населенного пункта в населенный пункт. Какие для этого есть условия? Вот все это должно лечь, конечно же, в основу большой программы по созданию агломерации в Югре. Если правительство округа выберет не компромиссный вариант, не усеченный — например, ветка до Ханты-Мансийска и, слава богу, — а выберет бескомпромиссный проект, идеальный, то это будет безусловный прорыв в деятельности региональной власти. Причем это будет один из лучших инфраструктурных проектов на десятилетия и даже на века. Это очень хорошая заявка. Посмотрим, как будет она осуществляться на практике.

По материалам проекта «О чем говорят»