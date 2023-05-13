Какие выплаты и пособия на детей действуют в России на сегодня

С этого года изменились отдельные виды пособий на детей. Чтобы не запутаться, какие пособия и выплаты в каком порядке назначаются и выплачиваются, подготовила для вас эту информацию.

1. Ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медучреждения до 12 недель беременности

Назначается с месяца постановки на учет, но не ранее шести недель беременности и до месяца родов, при условии если среднедушевой доход семьи не превышает размера регионального прожиточного минимума. Заявление можно подать после 12 недель беременности и до месяца родов.

2. Пособие при рождении ребенка

Назначается не позднее 10 дней с даты приема заявления и документов. Обратиться за ним нужно не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. Выплачивается единовременно.

3. Пособие по беременности и родам

Назначается на период отпуска по беременности и родам на основании листка временной нетрудоспособности. Обратиться нужно не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по БиР.

4. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка с рождения и до 17 лет (универсальное пособие)

Подать заявление можно в любое время с рождения ребенка и до его 17-летия. Назначается на 12 месяцев. Для назначения выплаты на следующие 12 месяцев нужно подать новое заявление, при этом заново проводится комплексная оценка нуждаемости.

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пособие назначается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком проактивно - то есть, без заявления и до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Выплата пособия прекратится ранее 1,5 лет в случае, если родитель выйдет из отпуска на работу на полное рабочее время.⠀

6. Ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет из средств материнского капитала

Заявление можно подать в любое время, пока ребенку не исполнилось 3 года. Если обратиться за выплатой в течение 3 месяцев со дня рождения ребенка, ее назначат с даты рождения, если позже – со дня обращения. Выплата устанавливается на 12 месяцев, но не более, чем до 3 лет. Через 12 месяцев необходимо вновь подать заявление, при его рассмотрении будет заново проверяется среднедушевой доход семьи.

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