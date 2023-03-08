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​Смотрим фильмы про выдающихся женщин

Топ-10 кино о выдающихся женщинах

​Смотрим фильмы про выдающихся женщин
Кадр из фильма «Железная леди»

Кино об очень разных женщинах, из самых разных стран и эпох. Они добились высот в спорте, искусстве, политике, науке и бизнесе. Смотрите и пересылайте друзьям!

1. Железная леди (2011, 12+). Биографический фильм о жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. С момента когда она заинтересовалась политикой и до момента, когда был снят фильм. Мэрил Стрип получила «Оскара» за роль Тэтчер.

2. По половому признаку (2018, 16+). Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и ее борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьей США и изменить американскую судебную систему.

3. Скрытые фигуры (2016, 12+). Команда афроамериканок проводит для НАСА ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии. Слоган фильма: «У гениальности нет расы. У силы нет пола. У мужества нет границ»

4.Тэмпл Грэндин (2010, 18+). Фильм о том, как аутистка помогла коровам, которых понимала лучше, чем людей, а также стала ведущим ученым в области сельскохозяйственной промышленности.

5. Джой (2015, 16+). Вдохновляющий фильм о матери-одиночке Джой Мангано из Лонг-Айленда, которая изобрела самоотжимающуюся чудо-швабру (Miracle Mop), разочаровавшись в обычных. В главной роли Дженнифер Лоуренс.

6. Коко Шанель (2008, 18+). Коко Шанель стала иконой стиля, окунувшись в богатство и славу, уже в зрелом возрасте. И по сей день ее влияние отчетливо ощущается в новых веяниях моды. Это байопик описывает ее жизнь с детства в сиротском приюте и до признания через бедность, войны, обреченные любовные романы и гламурные предательства.

7. Дангал (2016, 16+). Фильм разделит ваши представления об индийском кино на «до» и «после». История борца Махавира Сингха Пхогата, бросившего из-за бедности карьеру. Он поклялся воспитать сына – олимпийского чемпиона. Но к сожалению у него родилось четыре дочки. Отец сперва отчаялся, но потом, увидев, что Гита и Бабита поколачивают одноклассников, решил сделать из них спортсменок...

8. Фрида (2002, 16+). Фриде было 20 лет, когда она вышла замуж за самого знаменитого художника Мексики Диего Риверу. Пройдет всего несколько лет, и она завоюет Париж, а о его скандале с Рокфеллером напишут все американские газеты. Зрелищный и колоритный фильм с Сальмой Хайек в главной роли.

9. Доктор Лиза (2020, 16+). День из жизни Елизаветы Глинки — филантропа и основательницы фонда «Справедливая помощь». Чулпан Хаматова и Константин Хабенский в чуткой драме про настоящих людей

10. Елизавета (1998, 16+). Англия, 1554 год. Юная Елизавета становится королевой. Могуществу и независимости страны угрожают Испания, Франция и Папа Римский. Героиня Кейт Бланшетт решается на отчаянные и неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории Англии великой королевой и талантливой женщиной. Кстати, о Елизавете II тоже есть фильм «Королева» (2005, 12+).

Бонус. Перерыв (1978). Добрая советская комедийная короткометражка Б. Цуладзе. Во время обеденного перерыва сотрудники учреждения проводят спортивные соревнования, и во всех состязаниях побеждают женщины. Это обстоятельство возмущает директора...

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08 марта в 21:43, просмотров: 193, комментариев: 0
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