Как инициатива ЦБ по трансформации экономики повлияет на россиян

Ранее стало известно, что Банк России планирует более активно вовлекать финансовую систему в трансформацию экономики – через паевые инвестиционные (ПИФы) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Что же это значит для простых граждан?

В первую очередь, за счет размещения в облигации федерального займа государство пополняет бюджет и делает это довольно успешно. С одной стороны, не раздувая уровень долга, с другой стороны, позволяя гражданам получать повышенный процент при рисках схожих с депозитами. Так что практика привлечения средств здесь вполне успешная.

Сейчас ЦБ хочет выйти в другой сегмент и предложить инвесторам вложения в более рискованные приоритетные сектора экономики. Скорее всего это будут инновационные проекты и предприятия ВПК.

Как удачный пример могу привести инвестиции в акции корпорации ИРКУТ и ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация). ОАК с февраля месяца принес доходность 55%, ИРКУТ – более 280%. Хотя, безусловно стоит помнить, что для частного инвестора такие вложения – это всегда повышенный риск. В ЦБ это понимают и хотят добавить акции приоритетных секторов в ПИФ и НПФ.

В чем плюсы и минусы инициативы? Во-первых, это инвестиции в отечественную экономику, привлечение средств в небольшие, но перспективные проекты. Во-вторых, возможная повышенная доходность таких инвестиций. Минус же здесь один – высокие риски. Но ЦБ пообещал заранее предупреждать инвесторов о них.

В условиях низких процентных ставок по депозитам и сложностями с валютными инвестициями такая практика может пользоваться популярностью и быть выгодной для обеих сторон. Однако, регулятору стоит продумать механизм страхования рисков или же дополнительных налоговых льгот для частных инвесторов, которые на себя эти риски принимают.