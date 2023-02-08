Сургуту неизбежно придется пересаживать людей с автомобилей на общественный транспорт

Чудесный публичный разговор состоялся недавно между вице-премьером Маратом Хуснуллиным и чиновниками Татарстана, куда он приехал с рабочим визитом. Там глава Нижнекамска и Нижнекамского района Рамиль Муллин пожаловался, что они стараются, как могут, создавать дорожную инфраструктуру, но рост автомобилизации все равно происходит быстрее. Тогда вице-премьер уточнил, какой норматив по паркоместам в жилой зоне, и получил ответ: «У нас на одну квартиру коэффициент 0,8. Это, конечно, мало, это нужно как-то решать. Мы сейчас на новых площадках, где строятся дома, уже просим 1,2 и 1,4. Это многоуровневый паркинг или какие-то плоскостные площадки».
С этого момента началось нечто невероятное. Вот что сказал Хуснуллин: «Я с вами кардинально не согласен. Я на эту тему говорил два года назад. При такой автомобилизации вы никогда не сможете построить такое количество дорог, чтобы у вас не было пробок. Никогда у вас не будет возможности ездить по дорогам свободно! Вы пересмотрите этот вопрос».Далее он еще сказал о том, что Россия – не настолько богатая страна, чтобы у каждой квартиры было по паркоместу, и строить стоянки надо там, где они действительно нужны, а где нет – их не нужно делать, и вообще следует развивать общественный транспорт.
В течение последних лет все вменяемые эксперты бесконечно повторяют одну истину: пытаться удовлетворить потребности автомобилистов в дорожной и парковочной инфраструктуре – то же самое, что кормить черную дыру. Она съест все, что вы туда бросите, хоть миллиарды, хоть триллионы любых денежных знаков, и будет готова жрать их дальше и дальше, и это будет бесконечно. Потому что новые дороги, развязки и парковки – это явное приглашение к покупке автомобиля, который потребует новые дороги, развязки и парковки. Помните, как в апории Зенона Ахиллес бегал за черепахой, и не мог догнать, потому что пока он до нее добирается, она делает шажок вперед? Тут то же самое.
Эта истина, кажется, дошла уже даже до федеральных чиновников. Но на местах все еще воспринимается как жуткая и невыполнимая ересь, особенно, на наших северах, где люди пребывают в плену мифологемы типа «сургутяне никогда в жизни не пересядут со своих Land Cruiser’ов на автобусы». С Land Cruiser’ов, может, и не пересядут, а с 90 процентов других машин – еще как пересядут. И на автобусы, и на велосипеды, и на разнообразные самокаты. Но для этого нужно создавать условия для удобного использования альтернатив личным машинам. И, что неизбежно и надо признать, медленно, но верно ухудшать условия для автомобилистов.
В том числе – снижать нормативы парковок для новых жилых кварталов, вводить платные парковки в городе, сужать пространство для автомобилей и расширять – для автобусов, такси, шеринга и велосипедов, а также заранее прокладывать инфраструктуру общественного транспорта в каждый новый район. А там, гляди, и не придется ходить с протянутой рукой в округ и федерацию за деньгами на какую-нибудь новую и не особо нужную развязку.
И похоже призывы Марата Хуснуллина: прекратить эту «автомобильную гонку» по закапыванию бюджетных средств в асфальт и бетон в ХМАО выглядят, как «глас вопиющего в пустыне».
Строительство автомобильных дорог, второго автомобильного моста через Обь, впрочем как строительство многоэтажного жилья эконом-класса сегодня в приоритете у чиновников Югры.
Между тем, доходы бюджета Югры за январь- месяц 2023 года упали на 12% и составили 9,2 млр рублей. Причем падение произошло по всем статьям налоговых поступлений. Расходы же бюджета Югры за первый месяц года наоборот возросли и составили 15,2 млр. рублей.
Вице- премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин правильно заметил, что Россия не столь богатая страна, чтобы устраивать «автомобильные гонки» по закапыванию дегег в асфальт.
Ещё недавно, в период «гонки вооружений», автомобиль считался не средством передвижения, а средством достатка и определённого статуса гражданина. И все как-то обходились без авто. При том существующем общественном транспорте, при той отвратительной дорожной окружной и городской сети люди работали, учились, крестились, женились и особо не пережимали изза отсутствию личного авто. Хотя мечта о приобретении авто была у всех граждан.
Вот на этой мечте наших советских граждан и сыграли наши «заклятые» западные партнёры. Они заполонили страну своими автомобилями. Сделали приобретение автомобиля делов то на полдня.
Такая доступность авто позволила людям пересесть с общественного транспорта на личный авто за 5 лет.
Сегодня обратно добровольно пересаживаться на общественный транспорт никто не будет.
Да и хорошо, что пересели. Можно и возрадоваться. Но вот эта армия новоявленных собственников автомобилей просят, нет они требуют:
- строительства все новых и новых автодорог;
- строительства все новых и новых парковок, машиномест и гаражей;
- ежегодного ремонта всех существующих автодорог;
- улучшения сервиса на дорожной сети и список требований этих автовладельцев можно было бы продолжать.
Но законный вопрос? За чей счёт банкет? Может быть они готовы пользоваться платными автодорогами и парковками? Они готовы платить за сервис.Нет, нет и ещё раз нет, потому что даже платные парковки и подземные паркинги заполнены лишь на 10-25%. Зато бесплатно все дворы забиты личными автомобилями.
То есть при нашей реальности строительство дорожной инфраструктуры и ее ремонт должен происходить за счет государства.
Никто не против такого расклада, если денег в бюджете хватало всем. Если бы все для автовладельцев не делалось за счёт других. Но «денег как и водки» всегда мало. Возникает законный вопрос. А посему владельцам личного авто даны такие привелегии? Привелегии ни за что-то не платить. Почему те же владельцы маломерных судов не имеют таких привилегий? Ведь собственность всегда обременительна, по определению. Хочешь иметь в собственности авто и рассекать по автобанам? Плати, плати и ещё раз плати. За ремонт дорог, за выхлопы углекислоты, за аренду земли во дворе под дневную стоянку и так далее и так далее по списку. Не хочешь платить? Пересаживайся на общественный транспорт! Или передвигайся на велосипеде, электросамокате! Передвигайся наконец пешком (10000 шагов ежедневно для поддержания своего здоровья никто отменял).
Сегодня по факту возник «автомобильный коммунизм», когда вся инфраструктура автомобильная бесплатно для езды в нашей стране. Нет ни лимитов, ни ограничений, ни налогов, чтобы владельцы движимой собственности задумались о пересадке на общественный транспорт или другие альтернативные способы передвижения.
Но прежде нужно развивать городской общественный транспорт. Вчера на встрече с Президентом РФ Мэр Москвы В.В. Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в столице и пригласил Президента на открытие БКЛ (Большой кольцевой линии метро), которая будет перевозить 1 млн пассажиров в день.
Хотелось бы, чтобы Глава Города Сургута наконец-то пригласил Губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову на открытие значимого объекта городского общественного транспорта в Сургуте. Какого? Пока не знаю.
Но слушайте? Так же тоже нельзя! Тратить десятки миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог и отчитываться о развитии общественного транспорта в Сургуте внедрение валидаторов на нескольких десятков городских автобусов! Если так и дальше будет продолжаться, то в 2024 году бюджете Югры потребуется очередное удвоение на строительство автодорог, то есть потребуется уже 20 млр рублей. И так в Югре возникла «чёрная автомобильная дыра», в которой ежегодно бесследно исчезают миллиарды рублей. В ущерб остальному сферам социально- экономического развития в нашем округе.
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