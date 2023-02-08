Сургуту неизбежно придется пересаживать людей с автомобилей на общественный транспорт

Чудесный публичный разговор состоялся недавно между вице-премьером Маратом Хуснуллиным и чиновниками Татарстана, куда он приехал с рабочим визитом. Там глава Нижнекамска и Нижнекамского района Рамиль Муллин пожаловался, что они стараются, как могут, создавать дорожную инфраструктуру, но рост автомобилизации все равно происходит быстрее. Тогда вице-премьер уточнил, какой норматив по паркоместам в жилой зоне, и получил ответ: «У нас на одну квартиру коэффициент 0,8. Это, конечно, мало, это нужно как-то решать. Мы сейчас на новых площадках, где строятся дома, уже просим 1,2 и 1,4. Это многоуровневый паркинг или какие-то плоскостные площадки».

С этого момента началось нечто невероятное. Вот что сказал Хуснуллин: «Я с вами кардинально не согласен. Я на эту тему говорил два года назад. При такой автомобилизации вы никогда не сможете построить такое количество дорог, чтобы у вас не было пробок. Никогда у вас не будет возможности ездить по дорогам свободно! Вы пересмотрите этот вопрос».Далее он еще сказал о том, что Россия – не настолько богатая страна, чтобы у каждой квартиры было по паркоместу, и строить стоянки надо там, где они действительно нужны, а где нет – их не нужно делать, и вообще следует развивать общественный транспорт.

В течение последних лет все вменяемые эксперты бесконечно повторяют одну истину: пытаться удовлетворить потребности автомобилистов в дорожной и парковочной инфраструктуре – то же самое, что кормить черную дыру. Она съест все, что вы туда бросите, хоть миллиарды, хоть триллионы любых денежных знаков, и будет готова жрать их дальше и дальше, и это будет бесконечно. Потому что новые дороги, развязки и парковки – это явное приглашение к покупке автомобиля, который потребует новые дороги, развязки и парковки. Помните, как в апории Зенона Ахиллес бегал за черепахой, и не мог догнать, потому что пока он до нее добирается, она делает шажок вперед? Тут то же самое.

Эта истина, кажется, дошла уже даже до федеральных чиновников. Но на местах все еще воспринимается как жуткая и невыполнимая ересь, особенно, на наших северах, где люди пребывают в плену мифологемы типа «сургутяне никогда в жизни не пересядут со своих Land Cruiser’ов на автобусы». С Land Cruiser’ов, может, и не пересядут, а с 90 процентов других машин – еще как пересядут. И на автобусы, и на велосипеды, и на разнообразные самокаты. Но для этого нужно создавать условия для удобного использования альтернатив личным машинам. И, что неизбежно и надо признать, медленно, но верно ухудшать условия для автомобилистов.

В том числе – снижать нормативы парковок для новых жилых кварталов, вводить платные парковки в городе, сужать пространство для автомобилей и расширять – для автобусов, такси, шеринга и велосипедов, а также заранее прокладывать инфраструктуру общественного транспорта в каждый новый район. А там, гляди, и не придется ходить с протянутой рукой в округ и федерацию за деньгами на какую-нибудь новую и не особо нужную развязку.