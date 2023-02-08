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​Нужны пересадки

Сургуту неизбежно придется пересаживать людей с автомобилей на общественный транспорт

​Нужны пересадки
Фото pixabay.com

Чудесный публичный разговор состоялся недавно между вице-премьером Маратом Хуснуллиным и чиновниками Татарстана, куда он приехал с рабочим визитом. Там глава Нижнекамска и Нижнекамского района Рамиль Муллин пожаловался, что они стараются, как могут, создавать дорожную инфраструктуру, но рост автомобилизации все равно происходит быстрее. Тогда вице-премьер уточнил, какой норматив по паркоместам в жилой зоне, и получил ответ: «У нас на одну квартиру коэффициент 0,8. Это, конечно, мало, это нужно как-то решать. Мы сейчас на новых площадках, где строятся дома, уже просим 1,2 и 1,4. Это многоуровневый паркинг или какие-то плоскостные площадки».

С этого момента началось нечто невероятное. Вот что сказал Хуснуллин: «Я с вами кардинально не согласен. Я на эту тему говорил два года назад. При такой автомобилизации вы никогда не сможете построить такое количество дорог, чтобы у вас не было пробок. Никогда у вас не будет возможности ездить по дорогам свободно! Вы пересмотрите этот вопрос».Далее он еще сказал о том, что Россия – не настолько богатая страна, чтобы у каждой квартиры было по паркоместу, и строить стоянки надо там, где они действительно нужны, а где нет – их не нужно делать, и вообще следует развивать общественный транспорт.

В течение последних лет все вменяемые эксперты бесконечно повторяют одну истину: пытаться удовлетворить потребности автомобилистов в дорожной и парковочной инфраструктуре – то же самое, что кормить черную дыру. Она съест все, что вы туда бросите, хоть миллиарды, хоть триллионы любых денежных знаков, и будет готова жрать их дальше и дальше, и это будет бесконечно. Потому что новые дороги, развязки и парковки – это явное приглашение к покупке автомобиля, который потребует новые дороги, развязки и парковки. Помните, как в апории Зенона Ахиллес бегал за черепахой, и не мог догнать, потому что пока он до нее добирается, она делает шажок вперед? Тут то же самое.

Эта истина, кажется, дошла уже даже до федеральных чиновников. Но на местах все еще воспринимается как жуткая и невыполнимая ересь, особенно, на наших северах, где люди пребывают в плену мифологемы типа «сургутяне никогда в жизни не пересядут со своих Land Cruiser’ов на автобусы». С Land Cruiser’ов, может, и не пересядут, а с 90 процентов других машин – еще как пересядут. И на автобусы, и на велосипеды, и на разнообразные самокаты. Но для этого нужно создавать условия для удобного использования альтернатив личным машинам. И, что неизбежно и надо признать, медленно, но верно ухудшать условия для автомобилистов.

В том числе – снижать нормативы парковок для новых жилых кварталов, вводить платные парковки в городе, сужать пространство для автомобилей и расширять – для автобусов, такси, шеринга и велосипедов, а также заранее прокладывать инфраструктуру общественного транспорта в каждый новый район. А там, гляди, и не придется ходить с протянутой рукой в округ и федерацию за деньгами на какую-нибудь новую и не особо нужную развязку.


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08 февраля в 17:52, просмотров: 1600, комментариев: 5
Комментарии:
Alkonowa1ow
08 февраля в 22:24
В ХМАО на строительство автомобильных дорог потрачено в 2022 году 5,4 млр рублей. А согласного принятого бюджета ХМАО на 2023 года затраты на строительство автодорог возрастут вдвое- до 10,4 млр рублей. Кроме того, все построенные автомобильные дороги требуют ежегодного текущего и капитального ремонта. Только в Сургуте на ремонт автомобильных дорог в 2022 году потрачено 800 млн рублей, плюс «шефская» помощь городу в ремонте дорог ПАО «СНГ» в сумме 200 млн рублей. То есть на строительство и ремонт автомобильных дорог в ХМАО тратятся не просто большие, а очень большие средства налогоплательщиков.
И похоже призывы Марата Хуснуллина: прекратить эту «автомобильную гонку» по закапыванию бюджетных средств в асфальт и бетон в ХМАО выглядят, как «глас вопиющего в пустыне».
Строительство автомобильных дорог, второго автомобильного моста через Обь, впрочем как строительство многоэтажного жилья эконом-класса сегодня в приоритете у чиновников Югры.
Между тем, доходы бюджета Югры за январь- месяц 2023 года упали на 12% и составили 9,2 млр рублей. Причем падение произошло по всем статьям налоговых поступлений. Расходы же бюджета Югры за первый месяц года наоборот возросли и составили 15,2 млр. рублей.
Вице- премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин правильно заметил, что Россия не столь богатая страна, чтобы устраивать «автомобильные гонки» по закапыванию дегег в асфальт.
Ещё недавно, в период «гонки вооружений», автомобиль считался не средством передвижения, а средством достатка и определённого статуса гражданина. И все как-то обходились без авто. При том существующем общественном транспорте, при той отвратительной дорожной окружной и городской сети люди работали, учились, крестились, женились и особо не пережимали изза отсутствию личного авто. Хотя мечта о приобретении авто была у всех граждан.
Вот на этой мечте наших советских граждан и сыграли наши «заклятые» западные партнёры. Они заполонили страну своими автомобилями. Сделали приобретение автомобиля делов то на полдня.
Такая доступность авто позволила людям пересесть с общественного транспорта на личный авто за 5 лет.
Сегодня обратно добровольно пересаживаться на общественный транспорт никто не будет.
Да и хорошо, что пересели. Можно и возрадоваться. Но вот эта армия новоявленных собственников автомобилей просят, нет они требуют:
- строительства все новых и новых автодорог;
- строительства все новых и новых парковок, машиномест и гаражей;
- ежегодного ремонта всех существующих автодорог;
- улучшения сервиса на дорожной сети и список требований этих автовладельцев можно было бы продолжать.
Но законный вопрос? За чей счёт банкет? Может быть они готовы пользоваться платными автодорогами и парковками? Они готовы платить за сервис.Нет, нет и ещё раз нет, потому что даже платные парковки и подземные паркинги заполнены лишь на 10-25%. Зато бесплатно все дворы забиты личными автомобилями.
То есть при нашей реальности строительство дорожной инфраструктуры и ее ремонт должен происходить за счет государства.
Никто не против такого расклада, если денег в бюджете хватало всем. Если бы все для автовладельцев не делалось за счёт других. Но «денег как и водки» всегда мало. Возникает законный вопрос. А посему владельцам личного авто даны такие привелегии? Привелегии ни за что-то не платить. Почему те же владельцы маломерных судов не имеют таких привилегий? Ведь собственность всегда обременительна, по определению. Хочешь иметь в собственности авто и рассекать по автобанам? Плати, плати и ещё раз плати. За ремонт дорог, за выхлопы углекислоты, за аренду земли во дворе под дневную стоянку и так далее и так далее по списку. Не хочешь платить? Пересаживайся на общественный транспорт! Или передвигайся на велосипеде, электросамокате! Передвигайся наконец пешком (10000 шагов ежедневно для поддержания своего здоровья никто отменял).
Сегодня по факту возник «автомобильный коммунизм», когда вся инфраструктура автомобильная бесплатно для езды в нашей стране. Нет ни лимитов, ни ограничений, ни налогов, чтобы владельцы движимой собственности задумались о пересадке на общественный транспорт или другие альтернативные способы передвижения.
Но прежде нужно развивать городской общественный транспорт. Вчера на встрече с Президентом РФ Мэр Москвы В.В. Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в столице и пригласил Президента на открытие БКЛ (Большой кольцевой линии метро), которая будет перевозить 1 млн пассажиров в день.
Хотелось бы, чтобы Глава Города Сургута наконец-то пригласил Губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову на открытие значимого объекта городского общественного транспорта в Сургуте. Какого? Пока не знаю.
Но слушайте? Так же тоже нельзя! Тратить десятки миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог и отчитываться о развитии общественного транспорта в Сургуте внедрение валидаторов на нескольких десятков городских автобусов! Если так и дальше будет продолжаться, то в 2024 году бюджете Югры потребуется очередное удвоение на строительство автодорог, то есть потребуется уже 20 млр рублей. И так в Югре возникла «чёрная автомобильная дыра», в которой ежегодно бесследно исчезают миллиарды рублей. В ущерб остальному сферам социально- экономического развития в нашем округе.

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Dochimacho
09 февраля в 11:37
Хуснуллин предлагал и чартерные поезда с мигрантами из Средней Азии. Он вообще товарищ креативный. Порой до зубовного скрежета.
Пересаживаться большая часть не будет, ибо это не удобно. Не потому, что авто -роскошь, а потому, что необходимость. Я бы с удовольствием отказалась от авто, но не могу это сделать: до загородного дома 94 км., в ветеринарку очень срочно среди ночи бывает надо ехать, за продуктами не три кг. Нести, а уж про собачий корм вывозить , когда мешок по 18, 12 кг. И не говорю). Отец, к примеру, сейчас на юге Тюменской области заболел, сам не может за рулем ездить. Так только сноха на своей машине возит (благо, что не работает) в больницу и обратно. Да много где машина нужна.
Далее, вот Рузвельт не считал, сто автодороги -это зло. Напротив, именно строительство этой инфраструктуры вытащило во многом из ситуации Великой депрессии в прошлом веке. И еще, строительство человейников подходит к концу - некому впаривать, ресурс иссяк. Поэтому и переориентируются на дорожную инфраструктуру: отрасль должна работать как-то дальше. Поэтому и увеличены субсидии на строительство дорог. Отрасль меняет тренд от жилищного строительство к дорожному. Чтобы не загнуться совсем.
Alkonowa1ow
09 февраля в 15:16
Нужно признаться, что строительство автодорог сегодня идёт в ущерб общему развитию экономики в стране. Грубо говоря это тоже самое, что быть «в трусах, но в галстуке». Строительство автодорог в стране не стало драйвером развития промышленного производства. Почему? Во-первых, 99% процентов легковых автомобилей в России (впрочем и грузовых тоже) иностранного производства. Собственный автопром похерили ещё давно. Только в Москве прекратили существование два крупнейших автозавода: АЗЛК и ЗИЛ. Получается хорошенькое дело. Западные производители нашли огромный рынок сбыта для своих автомобилей, обеспечили занятость своих граждан, повысили свой ВВП. А наша страна должна горбатиться в условиях санкций и строить дороги и дорожную инфраструктуру для иностранного производителя? Почему, к примеру, в период Великой Депрессии Рузвельт развернул гигантское дорожное строительство? Потому, что оно дало импульс для развития всей промышленности и прежде всего автомобильной промышленности.
Идём с вами дальше. Развитие дорожной сети в настоящее время, чего уж там, идет за счёт ликвидации железнодорожного строительства. За тридцать лет построено всего 400 км железных дорог. И то это за счёт частных инвестиций на подъездные жд пути к местам добычи полезных ископаемых, в частности глинозема. В нашей Тюменской области, в Югре и на Ямале жд строительство вообще заглохло. Тот самый долбаный Северный широтный ход от Салехарда до Уренгоя строится только в голове у Артюхова. А Югре в голове у Комаровой и такого нет. Даже на существующих жд магистралях инфраструктура, построенная более 30 лет назад, даже ни разу не ремонтировалась. Я имею ввиду наш Сургутский железнодорожный вокзал. Реконструкция требовала всего 2 млр рублей, но «денег нет, но вы держитесь», карабкаясь по обледенелым ступенькам с чемоданами по виадуку на третий жд путь. Плотность жд дорог у нас самая низкая в Европе. У нас в стране 5,7 км жд путей на 1 км2, а в Украине- 38 км жд путей на 1 км2. Ездят между городами на автомобиле и жгут бензин потому, что так удобнее. Но это удобство обходится и гражданам в копеечку, и государству в сотни миллиардов рублей на строительство автодорог. У нас вот похерили малую авиацию. Похерили и авиапром. Понятно, что люди пересели на автомобили потому, что альтернативы нет добраться в населенные пункты того же Сургутского района или ХМАО. У нас в ХМАО на Оби и притоках перестал работать водный пассажирский транспорт. Все заменил автотранспорт. Автотранспорт, который производится за бугром, а не у нас в стране. И для этого единственного вида транспорта необходимо строить и ремонтировать тысячи км автодорог только в одном ХМАО. Получается, что по факту автотранспорт уничтожил и водный, и местный авиатранспорт. Уничтожил попутно и производство водных судов, и воздушных судов. Впрочем и производство доя большой авиации в России тоже нет.
Вот такую цену мы заплатили «за автомобилизацию всей страны».
По моему, чтобы добраться из точки А точку Б у гражданина должен быть хоть какой-то. выбор. Или личным автомобилем. Или общественным транспортом. Или речным судном на подводных крыльях. Или судном на воздушных крыльях.
Сегодня такой альтернативы нет. По крайней мере, в ХМАО точно нет. И попыток изменить ситуацию у чиновников Югры не наблюдается. Вот смотрите. Между Сургутом и Ханты-Мансийском большое расстояние- 350 км. Можно было бы давно построить электрифицированную железную дорогу и пустить по ней скоростные «Ласточки» из пяти вагонов с комфортабельными креслами. Я не говорю о «Сапсанах». Нет, лучше мы будем тупо пилить 5 часов на своём авто и тратить деньги на бензин, а бюджет ХМАО на ремонт дорог ежегодно, чем сдвинуться с места. Вот между Москвой и Питером тоже есть прекрасный автобан, но многие граждане предпочитают «Сапсан», личному авто, потому что удобнее и экономия своего кошелька.
Все понимают, что конкуренция это двигатель развития любого дела. Конкуренция на транспорте не исключение.
Но сегодня же в Правительстве ХМАО продолжают тупо развивать один вид транспорта- автомобильный. А главное они полностью забил в сфере автотранспорта на развитие общественного городского и междугороднего автотранспорта. Иначе чем можно было бы объяснить отсутствие до настоящего времени современного автовокзала в Сургуте. Они забили полностью и на развитие железнодорожного транспорта в округе и на развитие его инфраструктуры. Иначе чем можно было бы объяснить наличие сегодня временного павильона для пассажиров вместо современного жд Вокзала в Сургуте. Они забили, а возможно и забыли о речном транспорте. Иначе чем можно было бы объяснить отсутствие современного речного вокзала Сургуте. Они забыли и забили одновременно на владельцев маломерных речных судов, для которых в Сургуте ( а может быть и в других городах округа) нет соответствующей инфраструктуры доя «лодочников».
Поэтому развитие сети дорожного строительства в ХМАО во все возрастающих объёмах - это сегодня тормоз для развития других видов транспорта. Тормоз это и для развития промышленности производящие речные суда, вагоны и электрички, самолеты и вертолёты.
Нужно с этим что-то делать.
Alkonowa1ow
09 февраля в 17:54
Более точно: 5,7 км на 10000 км2. Или более наглядно: в квадрате 100 км на 100 км всего 5,7 км железнодорожный путей.
Dochimacho Alkonowa1ow
09 февраля в 21:05
Конечно, похерили ровно все. И тут автомобилизация ни при чем. В 90- годы ещё был и речной транспорт, и малая авиация. Это оптимизация всей страны, всех отраслей. И да, из этого чудного нового мира надо как-то выгребать.
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