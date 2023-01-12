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​Цепляемся за норму

Дети с ножами и сигаретами в бывшем Макдональдсе в Сургуте – это еще цветочки

​Цепляемся за норму
Фото pixabay.com

На новогодних выходных в Сургуте произошел небольшой, но показательный инцидент. Какие-то совсем мелкие ребята, ранние подростки, в бывшем Макдональдсе вели себя вызывающе, курили всякие электронные штуки и, не стесняясь, размахивали холодным оружием. Это, разумеется, попало на камеры и вызвало общественное возмущение, мол, что ж такое. То, что жители города обращают внимание на подобные инциденты – замечательно, так как это позволяет социуму ориентироваться в пространстве и хоть как-то придерживаться нормы в нашей сходящей с ума реальности. А дети с ножами и электронными сигаретами – это ни разу не норма, вряд ли кто поспорит.

Но я немного про другое. Думаю, все согласятся, что ключевую роль в воспитании ребенка играет не детский сад, не школа, не спортивные или культурные секции, и даже не КоАП или УК РФ. В конечном счете, главное – это родители. Все остальное прикладывается в той или иной степени.

А теперь представьте себе, сколько детей даже не в Сургуте и Югре, а по всей России, в течение 2022 года и, особенно, сентябре-ноябре, проводили своих отцов на весьма опасное мероприятие. Откуда вернутся не все. Как вы думаете, это позитивно или негативно повлияет на психологическое состояние и полноту правильного воспитания у этих детей?

Ведь у многих из них в настоящий момент осталась только мама, на которую упали все взрослые обязанности в семье. Хватит ли у этих несчастных героических мам сил, чтобы воспитать детей (иногда двоих-троих) так, как они хотели изначально? (Дай им бог этих сил, разумеется, но будем реалистами – задача суперсложная)

Я уж молчу о том, что мужчины, возвращающиеся с подобных опасных мероприятий и прошедшие там через черт знает что, не всегда сохраняют в себе способности, помогающие воспитывать детей. Более того, им самим может потребоваться помощь. Вспомните фразы «афганский синдром» или «чеченский синдром», многое станет понятно.

Я к чему веду. Прямо сейчас сотни тысяч таких вот мальчиков, похожих на ребят из сургутской «Вкусно и точка», остались без присутствия отцов. Без тех, кто мог бы их сориентировать в жизни и рассказать, что размахивать ножами в публичном месте – вообще-то нехорошо. Нехорошо задирать прохожих, нехорошо курить электронные сигареты. А вместо этого лучше пустить свою энергию в спорт, образование, творчество, какие-то позитивные и продуктивные хобби. К сожалению, некоторые из этих отцов не смогут вернуться домой и помочь своим детям найти правильное место в социуме, приносить ему пользу. А некоторые сами вернутся полностью дезориентированными, и непонятно, что смогут рассказать сыновьям.

Так что мы рискуем оказаться в ситуации, когда инцидент в сургутской «Вкусно и точка» нам покажется милой детской шалостью. Осознавать этот риск и думать над тем, как избежать подобного развития событий, нужно уже вчера.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 314, комментариев: 0
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