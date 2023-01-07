Сургутяне пожаловались на компанию подростков, размахивающих ножами в кафе

Жители Сургута пожаловались на компанию подростков, размахивающих ножами в кафе в 32 микрорайоне. Об этом сообщили в группе «К-Информ» во ВКонтакте.

«Эта компашка малолетних детей возрастом от 11-13 лет, то есть даже не подростки, а дети, сегодня 06.01 в общепите «Вкусно и точка» по адресу Университетская 29/3 ,размахивали ножами при посетителях и замахивались друг на друга. Также до этого, у них откуда-то был электрошокер, который они неоднократно включали. Все мы понимаем, какой громкий и пугающий звук раздается в заведении. Помимо этого дети парили электронные сигареты. Так как мы изначально сидели за ними, нам неоднократно прилетали различные некорректные, неприятные комментарии», – говорится в сообщении.

Также в посте отметили, что дети парили электронные сигареты и нелестно высказывались в отношении посетителей заведения. Автор публикации обратилась к родителям и попросила быть внимательнее к своим детям.