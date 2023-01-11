Почему подростки Сургута размахивают ножами в кафе вместо занятий спортом и увлечением хобби

На прошедших выходных местная жительница Сургута пожаловалась в социальных сетях на шумную компанию подростков, которые размахивали ножами и парили электронные сигареты в общепите. В комментариях к посту с видеозаписью сургутяне разделились на несколько лагерей: одни утверждают, что это вина родителей, которые не следят за чадом, другие – винят законодательство РФ, которое «позволяет детям все».

Сам факт произошедшего говорит только об одном – отсутствие воспитания и чувства такта у подростков. Вина ли в этом родителей? Конечно, за исключением особых случаев в семье. Виновато ли законодательство в таком случае? Не совсем, ведь закон не запрещает очевидцу позвонить в полицию в случае нарушения общественного порядка кем-либо.

Стоит обратить внимание на то, какая инфраструктура предоставлена для детей в городе. Возможно, молодежные центры, предоставленные муниципалитетом, не то, что сейчас нужно молодому поколению сургутян? На этот вопрос ответит только статистика по посещаемости ресурсных центров. Заинтересованный ребенок, в первую очередь, должен находить поддержку в родителях,

Хочется уделить особое внимание роли воспитания в детстве. Каждый ребенок с рождения уникален и не без помощи родителей формирует свою личность и жизнь. Помимо различий между понятиями добра и зла, норм поведения и морали, детям необходимо быть услышанными. Важно стать для ребенка другом, который не осудит, а поймет и примет. Пытаться обесценить чувства детей и повесить на откровения ребенка клеймо «подростковых проблем» – верный путь к усугублению ситуацию. В таком случае, уроки воспитания нужны вам.

Как мне кажется, одна из основных проблем, из-за которой подросткам интереснее играть с ножами и электрошокером, кроется в отсутствии поддержки личных интересов детей у родителей. Появление хобби у ребенка даст ему возможность попробовать себя в разных видах деятельности, понять, что нравится, а что нет, чем он захочет заниматься дальше, а что он только попробует. При этом, увлечение поможет найти единомышленников и справиться с застенчивостью тем, кто испытывает трудности с социализацией. Кроме того, общие хобби помогут сблизить родителей и детей и наладить новые способы взаимодействия.

К слову, есть ли у вас увлечения и хобби, которыми вы интересуетесь с юного возраста? Поддерживали ли ваши интересы родители?