Председатель думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Новым годом

Дорогие сургутяне!

Искренне поздравляю всех с Новым годом!

С детства мы связываем этот праздник со сказкой, чудесами, подарками, Дедом Морозом, украшенной ёлкой. И всегда надеемся на перемены. Ведь новогодняя ночь соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.

В последние дни уходящего года депутаты думы Сургута утвердили бюджет, который станет рекордным для Сургута. Дума и администрация города при вашей активной поддержке, под вашим пристальным контролем продолжат делать всё для того, чтобы качество жизни сургутян улучшалось, город развивался, оправдывая высокий статус экономической столицы Югры.

Пусть новый 2023 год принесет в каждый дом, в каждую семью здоровье и счастье, подарит всем мир и благополучие, станет для нас временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен.

С Новым годом!