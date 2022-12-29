Ежегодно мы сталкиваемся с предложениями о введении налога на бездетность. Стоит ли бояться?

Тема введения налога на бездетность в России поднимается из года в год. И каждый раз ее мусолят общественники, представители духовенства, депутаты, создавая совершенно глупый ажиотаж. После некоего глобального обсуждения происходит затишье – налог не примут, можете выдыхать… Ровно до того момента, как данный вопрос вновь не встанет кому-то костью в горле.

По моему субъективному мнению, «плату на бездетность» не введут как минимум в ближайшее время. Потому что введение такого налога спровоцирует ряд других изменений в медицинской и социальной сфере.

Во-первых, сразу возникает вопрос – справедлив ли такой налог для бесплодных? Для того, чтобы получить медицинское подтверждение, человеку необходимо не менее года вести активную половую жизнь без использования контрацептивов. Это еще не считая траты времени на всевозможные обследования и сдачу анализов. И что, все это время человеку придется платить? Или же после предоставления справки в налоговую ему сделают вычет?

Во-вторых, не каждый может воспользоваться «альтернативными» методами зачатия. Медицина шагнула далеко вперед в сфере репродуктивного здоровья. Можно заморозить половые клетки (что, например, предлагают онкобольным до начала химио- и лучевой терапии), сделать ЭКО. Но тут уже встает вопрос денег – такие процедуры из-за своей стоимости банально недоступны некоторой части населения. В Сургуте, например, криоконсервация спермы или яйцеклеток год назад стоила чуть более 13 тысяч в месяц. Существует квота на криоперенос эмбриона или ЭКО, но, опять же, только для тех женщин, которым лечение не помогло. Кроме того, пациенткам придется пройти предварительную гормональную терапию.

В-третьих, поборники нравственности часто связывают введение налога на бездетность с традиционными ценностями. В моем понимании, «традиционная семья» – это когда оба родителя участвуют в жизни и воспитании ребенка. Будут ли платить те, кого в последствии (впоследствии) лишили родительских прав? А те, кто ушел из семьи и в последний раз свое чадо видел в роддоме? Те женщины, что родили и отказались, также не смогут избежать налога? Или будет учитываться только фактическое наличие ребенка?

В-четвертых, некоторые бесплодные пары рассматривают возможность взять малыша из детского дома. Процедура весьма затруднительная – придется вложить немало физических и моральных ресурсов, чтобы получить заветное согласие органов опеки. Упростят ли этот процесс? И если да, то насколько?

В-пятых, если такой налог будет, как и все прочие, ежегодным, то это все еще будет дешевле содержания ребенка. Материальная ответственность родителей заканчивается далеко не на покупке школьных принадлежностей, еды и одежды. Это также оплата садика, кружков, лечения, досуга и отдыха.

И, наконец-то, в-шестых. Даже если введение такого новшества спровоцирует «идеальный сценарий», когда все половозрелое население кинется рожать, то хватит ли у России ресурсов, чтобы соблюсти права несовершеннолетних? Я говорю про образование и медицинскую помощь. Или же школы переведут на третьи и четвертые смены, а детские поликлиники – на круглосуточный режим? Хватит ли всем денег из бюджета страны на материнский капитал, если самая крупная статья затрат касается обороны? Вопросы в этом пункте риторические.

В общем, ежегодные обещания и предложения о введение налога на бездетность – пустое сотрясание воздуха. Дельное предложение для всех причастных: давайте позаботимся об уже существующих детях, а не будем пытаться всеми силами наплодить новых.