Еще несколько слов о школьной травле

Собственно, вот и произошло то, о чем я говорила в своем предыдущем блоге – школьник из Нижневартовска напал с ножом на своего давнего обидчика. Детский омбудсмен Югры ясно дает понять журналистам, что уровень конфликтности в общеобразовательных учреждениях крайне высок. Причем, не только между детьми – отношения учеников и учителей, а также педагогов и родителей тоже вызывают опасения.

Насилие порождает насилие. Такая простая аксиома, которую знают все, и все ее игнорируют. Вместо принятия каких-то глобальных мер, скорее всего, уволят психолога-педагога, который не смог предотвратить буллинг и последующее за ним ЧП. Пожурят классного руководителя, директора, родителей нападавшего, а самого парня – отправят в колонию для несовершеннолетних. И… Думается, на этом фантазия надзорных органов закончится, пока в очередной раз где-нибудь не произойдет групповое избиение, поножовщина или, не дай бог, скулшутинг.

Повторюсь, проблема давняя и остро стоит до сих пор. Необходимо работать не только с теми детьми, что подверглись травле, а также с агрессорами, учителями, родителями. Надо перестать искать врага извне, обвинять жестокие игры, фильмы, иностранные мультики. Задайте себе два простых вопроса: что бы вы сделали, если бы ваши сын или дочь оказались жертвой буллинга? Какими бы были ваши действия, если ваш ребенок оказался организатором травли? И если оба ответа подразумевают насильственные действия, задумайтесь, может быть дело далеко не в том, что на ваше чадо повлияли компьютер или аниме.

Выражение «клин клином вышибают» здесь не подходит, как и типовые лекции о том, что не все решается на кулаках. Только долгий, системный и трудоемкий процесс, направленный на снижение уровня агрессии и конфликтности, который будет существовать не на отчетах, а на деле.