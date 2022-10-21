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Буллинг и цветы жизни

Если в систему российских ценностей входит агрессия, мы явно свернули куда-то не туда

Буллинг и цветы жизни
Фото: ru.freepik.com

В Госдуму внесли проект закона о профилактике насилия среди школьников, который поможет сократить случаи буллинга. Казалось бы, вот оно – проблема весьма сложная и давняя, требующая решения здесь и сейчас. Во многих общеобразовательных учреждениях педагоги банально не знают, как обезопасить жертву травли и вразумить задиру.

Но без недовольных не обошлось – «особо активные» родители разглядели пропаганду западных ценностей, ЛГБТ, лишения ребенка индивидуальности и бог еще знает чего. Вот, мол, опять насаждают нам всякое, ломают «наше», традиционное, человечное.

Уважаемые активисты, боюсь спросить, для вас традиционное и человечное – это когда толпа чморит самого слабого из класса в туалете? Или когда забивают стрелку после уроков? А индивидуальность – это быть злым и агрессивным?

Не кажется ли вам, что проявлять свою индивидуальность ребенок должен иначе? Например, посещая кружки и секции, завоевывая награды на школьных олимпиадах, да и просто существуя, не вредя при этом окружающим? Одобряя плохое поведение, родитель создает у ребенка установку, что драться – это нормально, что не нужно защищать слабых. Школьник вырастет, станет студентом, работником, у него появится семья, и хорошо, если уже в сознательном возрасте он придет к мысли, что решать все кулаками неправильно.

Да и разве быть терпимым – только ли ценность Запада? Навскидку могу назвать несколько советских мультиков, пропагандирующих творить добро по отношению к ближним. Хотя бы тот же Крошка Енот с его песенкой про улыбку. Но если даже это не убедит вас, то могу сказать точно – коли в систему российских ценностей входит агрессия, мы явно свернули куда-то не туда.

Насилие всегда порождает насилие, поэтому важно остановить его на самом раннем этапе. Какой же будет наша жизнь в будущем, если его цветы сплошь агрессивные индивидуалисты?


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Сегодня в 09:55, просмотров: 149, комментариев: 0
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