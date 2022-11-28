16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Отчитались и забыли

Профилактические акции для снижения количества ДТП с детьми – бессмыслица

​Отчитались и забыли
Фото pixabay.com

Читаю новость: в Нижневартовске с начала года произошло 24 ДТП с участием детей, двое погибли, другие получили травмы. По этому поводу в столице Самотлора пройдет профилактическая акция «Юный пешеход», в ходе которой нужно будет «напоминать детям о правилах дорожного движения и безопасного поведения».

Нет, безусловно, напоминать о правилах поведения у дорог и вообще вблизи движущихся автомобилей – это правильно и здорово. Наверное, кто-то по итогам этой профилактической акции поставит себе галочку в отчет и будет очень этому рад. Только вот к безопасности детей это имеет отношение примерно никакое. Потому что дети – это дети. Если бы им можно было что-то объяснить, и они бы это поняли с первого раза (хотя бы с пятого), и не просто поняли, а взяли на вооружение – мы бы жили на принципиально другой планете.

Но обстоятельства у нас ровно такие, какие есть, и заключаются они ровно в одном – дети зачастую непредсказуемы, неконтролируемы, у них значительно хуже получается концентрироваться и дисциплинированно соблюдать меры безопасности, чем у взрослых. И нет такой профилактической акции, которая могла бы перекрыть этот набор факторов.

Поэтому в мире, где за жизни детей (и людей в целом) переживают сильнее, чем за отчетность, исходят из указанной выше данности и обеспечивают безопасность на дорогах при помощи конкретных действий, а не бессмысленных акций. В частности, в тех районах, где проходят «тропинки» в школы, сужают полосы для машин, запрещают парковку (чтобы обеспечить водителям обзор), создают разнообразные островки безопасности, выкладывают препятствия, не позволяющие разгоняться, и в целом ограничивают скорость.

Это потребует усилий, в первую очередь, интеллектуальных. Возможно, для реализации таких замыслов потребуется «повоевать» с ГИБДД, помучаться с какими-нибудь ГОСТами и регламентами, но это та работа, которая принесет пользу в виде конкретных спасенных жизней. Можно, конечно, провести «уроки ПДД» в школах и успокоиться, но и рассчитывать на какую-то эффективность в этом случае не придется. Почему-то нет сомнений, какой выбор сделают почти любые власти в нашей стране.


нравится (3) не нравится (0)
28 ноября в 19:19, просмотров: 297, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские чиновники переедут в здание на Маяковского в 2024 году 870
  2. Женщина из Нефтеюганска получила награду «Мать-героиня» 735
  3. Заместитель Натальи Комаровой покинул пост 539
  4. ​Когда у людей кончаются деньги, они в последнюю очередь будут думать об уплате налогов 539
  5. Два человека погибли в ДТП за выходные в ХМАО 530
  6. Вартовчане смогут оперативно узнать свой ВИЧ-статус в мобильных пунктах 483
  7. Число новых заболевших ковидом в Сургуте сократилось до 12 человек 482
  8. В Нефтеюганске вычислили мошенника из Калининграда 477
  9. Именитый ринг-анонсер Загорский провел «Битву чемпионов» в Сургутском районе 469
  10. ЮТэйр теряет 15 зарубежных рейсов из-за отсутствия допуска 468
  1. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 3076
  2. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3076
  3. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 2111
  4. ​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз 1686
  5. Депутаты Думы Сургута обсудили планы по строительству полноценного автовокзала на привокзальной площади 1563
  6. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1549
  7. ​Дума здорового человека 1524
  8. Аварийное жилье, добыча нефти и строительные регламенты: какие вопросы задали Наталье Комаровой на пресс-конференции? 1444
  9. В Югре утвердили рост тарифов ЖКХ на 9% 1407
  10. ​75% жителей Сургута платят теплоэнергетикам без посредников 1395
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5604
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 5437
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4448
  4. Почетный гражданин 4291
  5. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4255
  6. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 4231
  7. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3825
  8. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3712
  9. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 3197
  10. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3105

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика