Профилактические акции для снижения количества ДТП с детьми – бессмыслица

Читаю новость: в Нижневартовске с начала года произошло 24 ДТП с участием детей, двое погибли, другие получили травмы. По этому поводу в столице Самотлора пройдет профилактическая акция «Юный пешеход», в ходе которой нужно будет «напоминать детям о правилах дорожного движения и безопасного поведения».

Нет, безусловно, напоминать о правилах поведения у дорог и вообще вблизи движущихся автомобилей – это правильно и здорово. Наверное, кто-то по итогам этой профилактической акции поставит себе галочку в отчет и будет очень этому рад. Только вот к безопасности детей это имеет отношение примерно никакое. Потому что дети – это дети. Если бы им можно было что-то объяснить, и они бы это поняли с первого раза (хотя бы с пятого), и не просто поняли, а взяли на вооружение – мы бы жили на принципиально другой планете.

Но обстоятельства у нас ровно такие, какие есть, и заключаются они ровно в одном – дети зачастую непредсказуемы, неконтролируемы, у них значительно хуже получается концентрироваться и дисциплинированно соблюдать меры безопасности, чем у взрослых. И нет такой профилактической акции, которая могла бы перекрыть этот набор факторов.

Поэтому в мире, где за жизни детей (и людей в целом) переживают сильнее, чем за отчетность, исходят из указанной выше данности и обеспечивают безопасность на дорогах при помощи конкретных действий, а не бессмысленных акций. В частности, в тех районах, где проходят «тропинки» в школы, сужают полосы для машин, запрещают парковку (чтобы обеспечить водителям обзор), создают разнообразные островки безопасности, выкладывают препятствия, не позволяющие разгоняться, и в целом ограничивают скорость.

Это потребует усилий, в первую очередь, интеллектуальных. Возможно, для реализации таких замыслов потребуется «повоевать» с ГИБДД, помучаться с какими-нибудь ГОСТами и регламентами, но это та работа, которая принесет пользу в виде конкретных спасенных жизней. Можно, конечно, провести «уроки ПДД» в школах и успокоиться, но и рассчитывать на какую-то эффективность в этом случае не придется. Почему-то нет сомнений, какой выбор сделают почти любые власти в нашей стране.