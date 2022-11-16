Учить программированию – это здорово и правильно, но сургутян нужно еще учить урбанистике

С любопытством и сдержанным оптимизмом (для несдержанного оптимизма эпоха не та) слежу за открытием «Школы 21» от «Сбера» в Сургуте. Вообще бесплатная школа программирования высокого уровня – это то, что городу сильно пригодится. И это может стать одним из факторов удержания молодежи – то, к чему каждый развивающийся муниципалитет должен стремиться. Вы знаете, я чаще критикую власть, но при этом никогда не отказываю в заслуженных похвалах – вот с этим проектом действительно можно поставить региональному и местному руководству хороший плюс.

Отталкиваясь от этой истории – есть идея, вношу ее бескорыстно. Если уж удалось притащить в Сургут такой серьезный федеральный проект от «Сбера», то не следует останавливаться. Я бы предложил нашим властям крепко задуматься над открытием в нашем городе (именно в Сургуте, он больше всех нуждается) школы архитектуры и урбанистики. Например, ту же «Стрелку», у которой куча спецов и программ, но вообще можно поискать разные бюро, которые могли бы учить молодых сургутян и югорчан тому, какими должны быть города. И как исправлять ту жуть, какую устроили в Сургуте за последнее десятилетие.

Если сфера IT – это, безусловно, необходимая база для построения экономики будущего для любой страны и любого города планеты, то архитектура и урбанистика – это насущнейшая и актуальнейшая необходимость конкретно для Сургута. Считайте это моим предложением для программы по удержанию молодежи в Югре «Регион для молодых».