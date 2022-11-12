16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2179   EUR  61,5416  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Про их культуру

Как западная культура стала инструментом формирования ценностей

​Про их культуру
Фото siapress.ru

Сегодня много споров о культуре, поэтому чтобы в них рождалось хоть какое то подобие истины, предлагаю определиться со смыслами. Не претендую на «истину в последней инстанции», но лично для меня культура и искусство – это? прежде всего – где виден «свет в конце тоннеля», где есть «путь к Богу». Если кого-то коробит религиозное звучание фразы, то можно сказать, что это «путь к себе», открытие истины, «мира в себе» ну и так далее. А иначе «зачем дорога, не ведущая к храму?» Храм здесь – как некая совокупность высших человеческих морально-духовных качеств. И поэтому на мой взгляд, культура должна прежде всего именно этому и способствовать. А все остальное, в том числе функции развлечения, это вторично, хотя и развлекать тоже можно по разному.

Про Голливуд. Он уже давно перестал быть той самой «фабрикой грез», а стал вполне конкретным мощным инструментом влияния и продвижения в мире исключительно современных западных ценностей. И не нужно испытывать по этому поводу никаких других иллюзий. Посмотрите список фильмов, запрещенных к показу на территории США. Там увидите много интересного, в том числе совершенно замечательный фильм Бари Левинсона «Плутовство. Или хвост виляет собакой», ставший прикладным фильмом для всех политтехнологов в мире.

И как не вспомнить историю с фильмом Михалкова «Сибирский цирюльник», которую сам режиссер рассказывал уже миллион раз. Картину выдвинули на «Оскар» и Михалков спросил у Спилберга, почему его фильму, как номинанту, не дают прокат в Америке? Тем более на дворе 90-е, у нас с Америкой дружба навек. Тот ответил очень просто – «Убери эпизоды с американским сержантом, и будет тебе прокат». На мой взгляд, это далеко не самая удачная картина Михалкова, но суть сейчас не в этом, а в том, насколько жестко американцы пресекают любые попытки со стороны показать их лицо, которое им не нравится. Чистой воды государственная цензура.

Ничего подобного у нас, к примеру, не существует. Более того, мы с радостью себя бичуем, снимая на потребу разных кинофестивалей всякую чернуху про «плохую Рашку». Звягинцев здесь, конечно, в первых рядах. В американских фильмах – «русские» десятилетиями исключительно мерзавцы, террористы и бандиты разных мастей. И мы с вами посмеиваемся иронизируя, а ведь весь остальной мир это смотрит всерьез. А мы теперь с вами удивляемся, почему они так легко сегодня верят во всякую про нас галиматью.

Про ценности. На примере того же Голливуда. До 60-х годов в Голливудских фильмах царило целомудрие и нетрадиционную любовь показывали крайне редко, и как правило в негативном свете. Но уже в 70-е стали появляться крохотные эпизоды со смешными гротескными персонажами-геями. Это как правило были парикмахеры, или официанты. В 80-е это уже были роли второго-третьего плана, в виде подружки-гея главной героини, которая(ый) исполнял роль «жилетки», в которую главная героиня плакалась время от времени.

Все изменилось в начале 90-х, когда фильму «Филадельфия» дали «Оскара». А играли парочку геев там на минуточку главные звезды того времени, Том Хэнкс и Антонио Бандерас. Среди статистов, снявшихся в фильме, было 53 гомосексуалистов, 43 из которых в течениe следующего года умерли от СПИДа. Что сделало этот фильм в Америке культовым и придавало его героям дополнительный драматизм. Отныне геи и лесбиянки стали полноценными главными героями, наполненными внутренним глубоким смыслом. А сегодня показывать их в голливудских фильмах карикатурно и смешно вообще никто не рискнет. Это стало табу. И в первую очередь, именно эти гендерные псевдо-ценности сегодня активно продвигает западная и европейская культура.

Про Югракон и Хэллоуин. На первый взгляд, ну чего такого, подумаешь маскарад и не более. Но ведь суть подобных зрелищ очень проста и наглядна – уродство тоже может быть нормой. Сегодня в мире размыты границы – какая именно «красота спасет мир». Уродство тоже может быть по своему красивым, а зло – привлекательным. Вот главный лейтмотив, скрытый в глубине подобных акций. И эта тенденция сегодня во всей мировой культуре, включая моду, музыку и кино. Тогда чего же мы удивляемся, что сегодня подростковый суицид у нас просто зашкаливает, и не только у нас, кстати. Потеря смыслов очень чувствительно воспринимается неокрепшими и не заматеревшими юными умами.

Другой вопрос, который очень разумно задает тот же Карен Шахназаров. Мы сегодня, потеряв очень выразительную и самостоятельную советскую культуру, другой своей культуры так и не обрели. А тупо и примитивно копируем и штампуем западные образцы. И пока почему то никто на эту тему в государстве даже думать не хочет, а уж что-то менять и тем более. И вот это уже совсем не смешно. Ведь это вопрос нашего с вами будущего.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 14:50, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 914
  2. ​Жительница Радужного избила маленькую дочь - прокуратура начала проверку 882
  3. ​Инвестиции в образование, медицину, технологии и людей – главное, что сказала Наталья Комарова в своем обращении 703
  4. Глава Радужного призвала жителей не травить женщину, избившую свою дочь 621
  5. Прокуратура столицы Югры помогла двум инвалидам получить жилье 296
  6. Сургутянка на машине врезалась в качели с детьми 294
  7. В Югре задержали неудавшегося наркосбытчика из Ямала 269
  8. Александр Бастрыкин поручил главному следователю Югры разобраться в фактах избиения несовершеннолетних 239
  9. ​Грязные сапоги 222
  10. В Югре ищут рыбака, провалившегося под лед 190
  1. В Госдуму внесли законопроект о трудоустройстве детей с 14 лет 2047
  2. ​На главной площади города появится каток с фудкортом – это хорошо. Но это не уровень Сургута 2044
  3. Администрация Сургута вместе с девелопером Брусника запускает первый проект комплексного развития территории в Югре 1729
  4. «Единственный индивид, который не подвержен стрессу – мертвый. Стресс испытывают все!» 1597
  5. В Нижневартовске перевернулась легковушка 1562
  6. Анна Линкер: «На форуме «Независимость в движении» мы увидели людей с неограниченными возможностями» 1554
  7. В Госдуме предложили обсудить отказ от новогодних корпоративов и концертов 1524
  8. ​Центральная площадь Сургута просто не должна находиться там, где ее расположили 1441
  9. ​Кого нельзя называть 1430
  10. ​Пожар в Сургутском районе: сгорела жилая двухэтажка 1406
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 9887
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4939
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 4622
  4. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4193
  5. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 3767
  6. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 3588
  7. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 3538
  8. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3189
  9. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3137
  10. Почетный гражданин 3108

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика