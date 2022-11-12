Как западная культура стала инструментом формирования ценностей

Сегодня много споров о культуре, поэтому чтобы в них рождалось хоть какое то подобие истины, предлагаю определиться со смыслами. Не претендую на «истину в последней инстанции», но лично для меня культура и искусство – это? прежде всего – где виден «свет в конце тоннеля», где есть «путь к Богу». Если кого-то коробит религиозное звучание фразы, то можно сказать, что это «путь к себе», открытие истины, «мира в себе» ну и так далее. А иначе «зачем дорога, не ведущая к храму?» Храм здесь – как некая совокупность высших человеческих морально-духовных качеств. И поэтому на мой взгляд, культура должна прежде всего именно этому и способствовать. А все остальное, в том числе функции развлечения, это вторично, хотя и развлекать тоже можно по разному.

Про Голливуд. Он уже давно перестал быть той самой «фабрикой грез», а стал вполне конкретным мощным инструментом влияния и продвижения в мире исключительно современных западных ценностей. И не нужно испытывать по этому поводу никаких других иллюзий. Посмотрите список фильмов, запрещенных к показу на территории США. Там увидите много интересного, в том числе совершенно замечательный фильм Бари Левинсона «Плутовство. Или хвост виляет собакой», ставший прикладным фильмом для всех политтехнологов в мире.

И как не вспомнить историю с фильмом Михалкова «Сибирский цирюльник», которую сам режиссер рассказывал уже миллион раз. Картину выдвинули на «Оскар» и Михалков спросил у Спилберга, почему его фильму, как номинанту, не дают прокат в Америке? Тем более на дворе 90-е, у нас с Америкой дружба навек. Тот ответил очень просто – «Убери эпизоды с американским сержантом, и будет тебе прокат». На мой взгляд, это далеко не самая удачная картина Михалкова, но суть сейчас не в этом, а в том, насколько жестко американцы пресекают любые попытки со стороны показать их лицо, которое им не нравится. Чистой воды государственная цензура.

Ничего подобного у нас, к примеру, не существует. Более того, мы с радостью себя бичуем, снимая на потребу разных кинофестивалей всякую чернуху про «плохую Рашку». Звягинцев здесь, конечно, в первых рядах. В американских фильмах – «русские» десятилетиями исключительно мерзавцы, террористы и бандиты разных мастей. И мы с вами посмеиваемся иронизируя, а ведь весь остальной мир это смотрит всерьез. А мы теперь с вами удивляемся, почему они так легко сегодня верят во всякую про нас галиматью.

Про ценности. На примере того же Голливуда. До 60-х годов в Голливудских фильмах царило целомудрие и нетрадиционную любовь показывали крайне редко, и как правило в негативном свете. Но уже в 70-е стали появляться крохотные эпизоды со смешными гротескными персонажами-геями. Это как правило были парикмахеры, или официанты. В 80-е это уже были роли второго-третьего плана, в виде подружки-гея главной героини, которая(ый) исполнял роль «жилетки», в которую главная героиня плакалась время от времени.

Все изменилось в начале 90-х, когда фильму «Филадельфия» дали «Оскара». А играли парочку геев там на минуточку главные звезды того времени, Том Хэнкс и Антонио Бандерас. Среди статистов, снявшихся в фильме, было 53 гомосексуалистов, 43 из которых в течениe следующего года умерли от СПИДа. Что сделало этот фильм в Америке культовым и придавало его героям дополнительный драматизм. Отныне геи и лесбиянки стали полноценными главными героями, наполненными внутренним глубоким смыслом. А сегодня показывать их в голливудских фильмах карикатурно и смешно вообще никто не рискнет. Это стало табу. И в первую очередь, именно эти гендерные псевдо-ценности сегодня активно продвигает западная и европейская культура.

Про Югракон и Хэллоуин. На первый взгляд, ну чего такого, подумаешь маскарад и не более. Но ведь суть подобных зрелищ очень проста и наглядна – уродство тоже может быть нормой. Сегодня в мире размыты границы – какая именно «красота спасет мир». Уродство тоже может быть по своему красивым, а зло – привлекательным. Вот главный лейтмотив, скрытый в глубине подобных акций. И эта тенденция сегодня во всей мировой культуре, включая моду, музыку и кино. Тогда чего же мы удивляемся, что сегодня подростковый суицид у нас просто зашкаливает, и не только у нас, кстати. Потеря смыслов очень чувствительно воспринимается неокрепшими и не заматеревшими юными умами.

Другой вопрос, который очень разумно задает тот же Карен Шахназаров. Мы сегодня, потеряв очень выразительную и самостоятельную советскую культуру, другой своей культуры так и не обрели. А тупо и примитивно копируем и штампуем западные образцы. И пока почему то никто на эту тему в государстве даже думать не хочет, а уж что-то менять и тем более. И вот это уже совсем не смешно. Ведь это вопрос нашего с вами будущего.