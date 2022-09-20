Без нормального общественного обсуждения сложно сделать нормальный закон

Месяца не прошло с момента вступления в силу закона о запрете на продажу алкоголя в 30 метрах от детских площадок, а власти региона уже допускают возможность его корректировки. Во-первых, это само по себе хорошо – не упираться рогом и признавать, что что-то в этой инициативе не так (а не так там весьма много, я писал). Но, во-вторых, это яркий признак того, как слабые общественные институты мешают принимать нормальные решения.

Закон был принят два года назад. Вроде как к нему готовились-готовились, вроде как все были в курсе, что происходит, вроде 1 сентября должен был щелкнуть тумблер – и все закрутится. Но тумблер щелкнул, и пошли волны недовольства, недопонимания, кривизны и прочих внезапностей. А если бы были нормально работающие объединения предпринимателей, вдумчивые депутаты, умные независимые общественники, которых пускают в залы обсуждения и слушают, несмотря на то, что они говорят неприятные вещи и не поют осанны, а не соглашаются с властью и указывают на ошибки. Все можно было бы сразу сделать более-менее прилично.

Да что там. Мы бы в другой стране вообще жили.