Люди видят порно и разврат там, где их нет

Очередной скандал на почве искусства – только в этот раз не музыкального, а изобразительного. В Нижневартовске депутат Дмитрий Гришин разглядел порнографию в картинах художницы Любови Симоновой. Мол, на полотнах можно отчетливо разглядеть мужские и женские гениталии, а это (о ужас!) прямо на глазах у детей.

Честно, я (да и не только) уже много раз говорила о том, что подростки в принципе любопытны. В эпоху интернета они с раннего возраста узнают, чем мальчики отличаются от девочек, откуда берутся дети и находят ответы на любые другие интимные вопросы. Я и сама иной раз поражаюсь тому, как они между собой переговариваются, но это к слову о воспитании.

Кроме того, я бегло изучила творчество художницы и не нашла там порно. Да, фаллосы. Да, голое женское тело. Но ни сцен секса, ни подробного изображения половых органов я не увидела. С таким же успехом я могу докопаться до статуи Давида в Лувре – где, мол, возрастной ценз 18+?! А там, между прочим, можно не только посмотреть, но и пощупать.

К слову, большинство картин, которые возмутили депутата, не были представлены на выставке – их фотографии разместили в буклете, который не был доступен для посетителей. Народному избраннику не понравилось полотно «Сеятель». Хотя я лично не увидела ничего криминального, да и посыл картины весьма позитивный – зарождение новой жизни. Проще говоря, у кого что болит.

Бесспорно, человеческое тело прекрасно и не нужно его опошлять. Мы и без того цензурим женские соски – куда уж больше? Понятно, что во время просмотра картин с ребенком должен быть взрослый, который четко и грамотно даст понять что к чему. Но таких взрослых нам бы еще поискать.