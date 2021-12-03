Побывала на собрании людей, которые называют себя общественниками, и, мягко говоря, осталась в шоке. Группа взрослых мужчин, у которых есть жены и дети, осуждают Инстасамку, девушку моего возраста, за то, что она «ходит в трусах», «берет микрофон в рот», пьет алкоголь и матерится. Будь это обыкновенная россиянка, никто бы не обратил внимания. Но она дает концерты и «активно пропагандирует» свой образ жизни в социальных сетях, а это могут увидеть подростки.

Не скажу, что все упреки в сторону выступления Дарьи Зотеевой были абсурдными. Понятное дело, что вести 10-летнего ребенка в клуб неправильно, но как мне кажется, здравомыслящий родитель просто этого не допустит. Совершенно другое – заявлять, что такие исполнители рушат институт брака и семьи своими выступлениями в открытой одежде и с «недвусмысленными движениями». В таком случае, ответьте мне, сколько институтов брака и семьи разрушили мужчины, которые выходят на балкон покурить в одном нижнем белье?

Я выросла на песнях небезызвестной группы «Бутырка» – ее любил мой отец. При этом я «каким-то чудом» не стала уголовницей и не использую тюремный жаргон. Концерт шансонье, кстати, скоро пройдет в театре СурГУ, но почему-то никто не возбухает на тему пропаганды «романтизации арестантской жизни». Наверное, всему виной возрастной ценз 18+.

Подростку нормально хотеть идти против системы. И он это перерастет. Через пять лет исчезнут из инфополя Инстасамки, Элджеи, Моргенштерны, и те дети, за которых так яростно ратуют активисты, станут морально выше этой музыки и переключатся на что-то еще – учебу, свои хобби, отношения. Противостоять этому бессмысленно и даже глупо.

В конце порекомендую для общего развития послушать старый трек группы Анакондаз «Член» и перестать трепаться, потратив освободившееся время на работу и своих детей. Все же, несовершеннолетние сталкиваются с массой других проблем, последняя из которых – матерящаяся со сцены девица в трусах.

P.S.: Я плохо отношусь к некоторым действиям этой исполнительницы, но мне совершенно все равно, о чем она поет, в чем выступает и как выражается. Если бы не весь этот негатив, я бы никогда не узнала, что Инстасамка посетит Сургут. Пожалуй, об «эффекте Стрейзанд» активисты думали в последнюю очередь.