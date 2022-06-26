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​Юность, молодость — лучшее время для реализации самых смелых планов, самых дерзких идей

Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем молодежи

​Юность, молодость — лучшее время для реализации самых смелых планов, самых дерзких идей
Фото: администрация Сургута

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем молодежи!

Юность, молодость – лучшее время для реализации самых смелых планов, самых дерзких идей. Это время искать и находить свое призвание, заявлять о себе прорывными идеями и проектами, обустраивать собственный очаг и создавать семьи.

Вам, юным, талантливым, полным энергии, надежд и планов, предстоит творить историю родного города и России. От вас в недалеком будущем будет зависеть благополучие нашего края, судьбы Сургута и Югры.

Верю в ваши силы и желаю вам успеха во всех добрых начинаниях!


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Сегодня в 11:25, просмотров: 85, комментариев: 0
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