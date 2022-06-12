Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем города и Днем России

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем России и Днем города Сургута!

Что значит Родина, мы сегодня понимаем особенно. По-новому осознаем, что такое любить Россию, любить родной город, ценить людей, беречь родных, хранить память, культуру, историю. Простые вещи, казалось бы, но с очень глубоким смыслом.

Россия – это все мы. А Сургут – живая частица Родины. Каждый россиянин несет в себе силу и память нашего народа. Это и есть единство.

Для сургутян это праздник вдвойне. Сургуту – уже 428 лет! Город-крепость, город-труженик. Культурный, образовательный и экономический центр. Мы по праву гордимся Сургутом! Мы верим в Россию, верим в себя!

Дорогие земляки, спасибо вам за ваш труд, за вклад в развитие нашего города! За то, что делаете этим Россию сильнее. Желаю вам успехов, добра, мира, единства. Будьте здоровы и счастливы!

С Днем города! С Днем России!