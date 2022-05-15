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​Какой бы ни был приятный курс доллара сегодня, для наполнения бюджета он совершенно не подходит

Ослабление рубля – вопрос недолгого времени

​Какой бы ни был приятный курс доллара сегодня, для наполнения бюджета он совершенно не подходит
Фото из архива автора

Вижу интересную тенденцию: чем более укрепляется рубль, тем больше тех, кто уверяет – в том и цель! То есть, по мнению ряда товарищей, правительство спит и видит, чтобы нормализовать импорт. А импорт, как известно, нуждается в крепком рубле.

На то мне хочется сказать следующее: импорту, друзья, может помочь не крепкий рубль (хотя, конечно, и он тоже), но главным образом ВОЗМОЖНОСТИ для осуществления операций по импорту. Например, снятие санкций, о чем теперь можно только мечтать.

Что забавно, чем масштабнее и агрессивнее бред, тем больше находится апологетов, доказывающих, что именно так оно и должно быть.

Экономике страны, наполняемости бюджета и т.д. по нынешним временам гораздо более комфортен курс за 80. Причем лично я полагаю – глубоко за 80. Иначе таргетируемый Минфином дефицит бюджета по факту может составить не 1,5-2, но все три или даже четыре триллиона рублей. А это уже неприятно. Дефицит бюджета страны в размере 1-1,5 процентв от ВВП – совсем не беда, но 3-4 процента от ВВП – уже многовато.

Тут даже пошли разговоры – а не стоит ли в принципе избавиться от валюты? Зачем она сегодня нам нужна-то? Что с ней делать? А правительство, вообще, сидит и мечтает, как бы рубль еще укрепить. Ведь крепкий рубль – это замечательно для снижения уровня инфляции. Еще немного, и курс будет 50. И вот тогда уж точно никакой инфляции. Изведем эту гадюку как класс. И тогда заживем.

Итак, курс рубля. Импортеры, можно согласиться, будут счастливы. Чисто теоретически. Ибо практически как не могли они нормально закупаться по 65, так и по 50 вряд ли смогут. Однако правительство сегодня гораздо более озабочено наполняемостью бюджета. Очень беспокоит их «укрепление рубля, который достиг 2-летних максимумов к доллару и почти 5-летних к евро. В апреле бюджет недобрал 133 млрд руб. относительно плана, а с начала войны – 435 млрд».

«Цена нефти в рублях – ключевой показатель для сырьевых доходов казны – к середине мая упала до 4880 руб. за баррель. Это более чем вдвое ниже среднего уровня марта и близко к «болевому порогу» бюджета, который сверстан из расчета 4500 руб. за бочку Urals, указывает аналитик «Открытие Research» Фарида Исхакова».

Мораль? Мораль проста. Я так полагаю, что в самое ближайшее время будут предприняты достаточно серьезные меры, которые ограничат возможности для рубля укрепляться далее. Поэтому не закрываю фьючерсы на USD/RUB. Понимаю – превышение экспорта над импортом огромное. Вместе с тем, ключик решения этой проблемы – в руках правительства и ЦБ.

Что можно сделать?

1. Если Центральный банк не имеет технической возможности выкупать излишки валюты с рынка, то это вполне может сделать некий уполномоченный банк по заданию ЦБ.

2. Оперативно изменить нормы продажи валюты экспортерами с 80 процентов до тех же 50 процентов, о которых говорила Эльвира Сахипзадовна. Хотя, на мой взгляд, можно было бы пойти дальше и сделать норму в 35-40 процентов.

3. Разрешить населению приобретать больше валюты и снять часть административных препонов в этом направлении.

4. И, наконец, последнее. Мы прекрасно понимаем, что никто не будет разблокировать активы граждан недружественных стран. Однако, может быть, пришло время подумать о гражданах дружественных стран и высвободить их активы? Думаю, эта мера тоже могла бы помочь немного ослабить рубль.

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15 мая в 19:40, просмотров: 188, комментариев: 0

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