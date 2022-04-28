В чем была проблема с уборкой снега в Сургуте в уходящем сезоне

Наблюдая за общественным мнением в течении нескольких лет, я выявил регулярно проявляемый феномен, который я условно назвал «субъективная сезонная критика». Суть этого явления состоит в том, что городская коммунальная система в какие-то моменты по объективным причинам, будь то расчетные мощности или отсутствие технических возможностей, не может справится с проблемами (как правило, сезонными).

Ярким примером здесь могут выступить мощные снегопады, когда уровень осадков за несколько дней достигает или превышает средний уровень за месяц. Тогда, естественно, мощности снегоуборочной техники не могут быстро и эффективно справиться с таким объемом. Это, в свою очередь, вызывает недовольство наших дорогих жителей.

Или пример с дорогами весной. Есть период около двух-трех недель, когда в силу резкого перепада температур происходит быстрое разрушение асфальта, а дорожники не успевают латать дырки. Как результат – резкая критика и планы по возобновлению акции «Какой мэр, такие и дороги». Однако через пару недель зимой снег убирается, через пару недель весной дороги латаются, и все успокаиваются до следующих сезонных авралов.

Но, есть ситуации, когда критика в отношении коммунальных структур города объективна. Когда низкое качество исполнение своих обязательств обусловлено не форс-мажорами, а проблемами внутри самих коммунальных структур. И, мне кажется, что шквал недовольств по отношению к ручьям и озерам во дворах этой весной – как раз из этих примеров.

Что не так с муниципальным проездом?

Поделюсь личной ситуацией. На протяжении нескольких десятилетий практически каждый день я пользуюсь проездом вдоль дома на проспекте Ленина, 42, выходящим к выезду на проспект Ленина между домами 38 и 46.

Так вот, мне кажется, что в этом году проезд чистился откровенно плохо. Вы можете со мной согласиться или не согласиться, исходя из фотографий, которые я покажу ниже.

Зимой он превращался во все более непроходимую и непроезжаемую полосу препятствий (на фото возле ларька), возвращая меня к воспоминаниям тридцатилетней давности. Люди постарше помнят, что в 80-е и 90-е с уборками дворов было туговато, и наличие лопаты в багажнике было дело обычным или даже обязательным. Сейчас же придомовые территории убираются намного лучше (по крайней мере, в моем районе). И вот мы оказались в своеобразной «машине времени». Идешь с одной стороны дома – кучи снега, как в 80-х, обошел с другой стороны – все чистенько, опять 2020-е.

В феврале, наконец, приехала техника убираться. Убрались, я бы сказал, довольно плохо. Мало того, что кучи оставили, так еще в некоторых местах просто не вычистили снег. В результате в течении двух месяцев прохожие форсировали эти места предельно сосредоточившись, затаив дыхание и молясь всем известным богам. Вот так «убранная» территория выглядела через месяц «уборки».

А вот так – через два месяца. Фото сделаны вчера. Если бы не вода, сбегающая с куч, давно было бы сухо.

Слава богу время и погода делают свое. Кучки снега и ледяные колдобины постепенно самоутилизируются.

Контроль

Одна из версий, почему муниципальные проезды убираются так редко и так плохо, даже по сравнению с территориями, за которые несут ответственность управляющие компании, может быть в разных принципах контроля. УК, так сказать, ближе к людям. Мне для того, чтобы зайти в отдел эксплуатации УК и поскандалить, нужно ровно пять минут. При этом, когда работает техника, тут же находится мастер, который, если что, тут же подрядчиков «ткнет носом».

На муниципальных проездах система другая. Подрядчики предоставлены сами себе. У них есть участок, который они должны содержать в соответствующем состоянии. Контролеры из соответствующих структур, конечно, осуществляют объезды этих территорий и составляют замечания в актах, но объять этот процесс полностью им явно не под силу.

Профильные структуры администрации понимают проблематику и пытаются ее решить. По крайней мере, такое ощущение складывается после высказываний наших муниципальных служащих. Создан даже специальный штаб по оперативному реагированию на сообщения о проблемах с вывозом снега на той или иной территории.

В свою очередь, наша общественная организация обратилась в департамент городского хозяйства с просьбой предоставить информацию о том, как конкретно осуществлялся контроль качества уборки снега на описываемом выше участке. Надеюсь, полученный ответ позволит лучше понять причины некачественной уборки снега на отдельных территориях и впоследствии помочь с их решением.