Смех как защитная реакция — и повод поплакать?

Россияне ожидаемо негативно восприняли уход иностранных фирм с отечественного рынка, о чем охотно сообщают в своих соцсетях. Но негатив этот агрессивный: «пусть валят, раньше же как-то без них уживались». И таких людей можно понять (хотя я с ними категорически не согласна) — им просто не оставили выбора. А уж как они переносят этот факт, их личное дело.

Еще одна защитная реакция — смех. Тут не все так однозначно: посмеяться действительно хочется, но качество юмора далеко не всегда этому способствует. Так, пару дней назад видела ролик: молодой человек засовывает банковскую карту в яблоко и таким нехитрым приспособлением оплачивает свою покупку, называя систему ApplePay.

«Русская смекалочка» в этом случае заставляет только краснеть от испанского стыда: насколько, интересно, весело создателям ролика? Или это проявление одной из стадий принятия? И какие шутки пойдут после нее? И пойдут ли?..