Без Инстаграма, Макдональдса и Кока-колы мы проживем. А без рабочих мест и налогов?

Послушаешь наших активных товарищей в соцсетях – складывается впечатление, что у нас не страна, а сборная мира по бессеребренничеству и потребительскому патриотизму. «Ой, да и не нужен нам был этот Макдональдс, и Кока-кола эта ваша, и все эти Зары, кто ходил вообще туда, и Инстаграмы эти с Тик-токами только заставляли пыриться в телефоны, теперь хоть люди друг с другом разговаривать будут и есть прилично», – это примерный сборник реакции на самый масштабный в истории отток международного бизнеса с отдельно взятой территории.

Конечно, возникает вопрос – если россияне все такие за здоровую полбянку на молоке да холщевую одежку, подпоясанную кушаком, то что в нашей стране вообще делали все эти мировые бренды? Что ж они не разорились в первые же годы? Вы удивитесь, но это потому, что их товарами и услугами пользовались десятки миллионов людей. Теперь не будут.

Я все же добавлю половник дегтя.

Во-первых, ушедшие компании – это больше ста тысяч рабочих мест. Некоторые из буржуев поставили свой персонал на паузу – платят деньги за простой и ждут, что будет дальше. Может, вернутся. А может, нет. Думается, что не все захотят, а те, кто захотят – не факт, что смогут. Тем более, если начнется т.н. «национализация», которой грозят наши депутаты. Если вы думаете, что можно взять и «конфисковать» у какой-нибудь Икеи или Макдональсда их магазины и кафе и продолжить работать, как ни в чем не бывало, сохранив все рабочие места – у меня для вас плохие новости. Этого просто не будет.

Наверное, у какой-нибудь Москвы хватит денег, чтобы влить их в создание более-менее крупной сети отечественных едален, куда можно будет устраивать людей тысячами. Но у других регионов таких денег и возможностей нет. Поэтому окончательное исчезновение если не более сотни, но, как минимум, многих десятков тысяч рабочих мест – это то, чего можно с высокой долей вероятности ждать в ближайшие месяцы.

Во-вторых, ушедшие компании – это налоги. Отчасти – налоги, которые они платили с зарплат своих сотрудников. Из них НДФЛ по большей части уходил в местные и региональные бюджеты, ЕСН – в фонды медицинского страхования и ПФР. Отчасти – непосредственно налоги на прибыль, которые питают региональные бюджеты.

В-третьих, инвестиции. Нехорошие капиталисты привозили деньги из-за рубежа и постоянно открывали новые магазины и рестораны, наполняли торговые центры, которые во многих городах – чуть ли не единственное светское культурное место для времяпровождения. Об этом забудьте на годы, если не десятилетия.

Конечно, сейчас у нас наступает исторический момент, когда можно огромные рынки освоить отечественным бизнесом. Отличное начинание, полностью поддерживаю, я буду искренне рад, если получится. Но – без бизнес-технологий, логистических и производственных цепочек, импорта из всех стран первого мира – как думаете, сколько времени уйдет хотя бы восстановление статуса-кво? А ведь это я еще не затронул тему разрушения российского производства, где требовались иностранные компоненты. Обратите внимание – даже АвтоВАЗ и КаМАЗ практически встали из-за нехватки каких-то иностранных чипов.

Вывода не будет. Вы сами все поймете довольно скоро.