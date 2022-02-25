В международных отношениях все четче прослеживается применение двойных стандартов

После распада СССР и Варшавского Договора в мире сложилась новая геополитическая ситуация. Если до этого момента всеобщая безопасность была основана на принципе ядерного сдерживания и равновесия сил двух военных блоков, то после роспуска Варшавского Договора соотношение сил изменилось в пользу НАТО.

Но на этом Запад не захотел останавливаться. Экономические преобразования под «диктовку», разжигание межнациональных конфликтов, финансирование деятельности террористических формирований способствовали процессу возможного дальнейшего раздробления территории России. Ярким примером является финансирование терроризма через страны Ближнего Востока, появления ваххабитского течения ислама, иностранных легионеров на территории Чеченской республики.

По этой причине Россия вынуждена предпринимать активные усилия по поляризации мирового сообщества, укреплению взаимоотношений со своими союзниками, вовлечению новых стран в организации коллективной безопасности. В качестве примера можно привести усиление сотрудничества по линии ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) и Шанхайской организации сотрудничества.

В 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана международная организация, которая не является военным блоком в отличие от НАТО. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

Инициатором введения экономических санкций с целью сдерживания развития России стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести экономический и политический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали государства Большой семерки и некоторые другие страны, являющиеся партнерами США и ЕС. В итоге страны Евросоюза испытали на себе негативное влияние, как собственных санкций, так и от ответных действий России, что одновременно приводит к ослаблению ЕС.

Официальным обоснованием введения экономических санкций стало вхождение Крыма по результатам референдума в состав России и конфликт на востоке Украины. Причем мировое сообщество закрывает глаза на факты содействия США государственному перевороту, поддержки военной операции армии Украины против мирного населения.

Украина как никто другая из бывших советских республик ощутила на себе разрушительную мощь информационной и идеологической войны.

В международных отношениях все четче прослеживается применение двойных стандартов. После бомбардировки Югославии силами НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года в обход мандата ООН никто не стал вводить санкции против США.

США осознано нагнетали в Европе истерию о «неоимперских» амбиций России, угрозе захвата для размещения дополнительных военных сил по линии НАТО, а, по сути, оккупации, увеличения военных расходов, вовлечение стран Европы в конфликт с Россией.

Говоря простым языком: «Столкнули лбами и потирают руки».