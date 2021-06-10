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​Учимся договариваться

Наша неспособность договариваться – тяжкое бремя тоталитарного прошлого

​Учимся договариваться
Фото pixabay.com

Накануне слушал очередной выпуск программы «Статус» на «Эхе Москвы» с уважаемым политологом Екатериной Шульман, там ей задавали важный вопрос. Человек описывает свою жизненную ситуацию: есть старый дом, который нужно ремонтировать, но собственники не могут договориться, так как есть несколько проектов, все с разными сметами и подходами, и ни один не может набрать большинства. И посыл: может, в некоторых случаях демократия – неэффективный инструмент, и лучше бы появился какой-то арбитр и вынес единственное решение, которому бы все подчинились?

Этот вопрос мне кажется крайне интересным и актуальным, потому что он – плоть от плоти наш. Только «наш» – не в смысле российский, а в смысле – тех обществ, которые пережили тоталитарное прошлое, разорвавшее связи, уничтожившее доверие между людьми, умение договариваться и устанавливать горизонтальные контакты. Теперь многим из нас кажется, что только один формат взаимодействия возможен – детей в пионерию, молодежь в комсомол, взрослых в партию, каждого – под ружье идеологии, а иначе – разброд, шатание и непонятно что. Даже собственный дом не смогут отремонтировать эти люди, если к ним не придет начальник и не скажет, как и что делать.

Слушал в одном из интервью или подкастов, ей-богу, не вспомню, с кем был разговор, но там прозвучало следующее: в 90-е годы на каком-то международном мероприятии участников разделили на группы и поручили придумать какие-то проекты. Представители России – образованные и интеллигентные люди, ничего не успели, а какие-то условные шведы все сделали отлично. Когда стали разбираться в причинах, выяснилось, что шведы быстро распределили роли и обязанности и взялись за дело, а наши – тупо не могли договориться о распределении полномочий и потеряли на этом кучу времени. Этим спикер проиллюстрировал разрушенные коммуникации и почти полное отсутствие социальных навыков, с которым наше общество выпало из Советского Союза.

В комментариях сейчас скажут, что все наоборот – мол, СССР был страной дружбы людей и народов, все жили душа в душу, а после развала злой капитализм сделал всех друг другу волками. Однако это утверждение не проходит проверку данными – в России, которая преимущественно до сих пор населена людьми, родившимися в Советском Союзе (молодежи у нас очень мало), или как минимум воспитанными гражданами СССР, социологически фиксируется крайне низкий уровень доверия. Как между людьми, так и в отношении людей к институтам власти. В то же время «загнивающий» запад, где ужасный капитализм торжествует не первый век, демонстрирует куда более высокие показатели доверия. Как вы думаете, почему? Должно же быть наоборот? Ведь мы живем при капитализме всего 30 лет, а западный мир – не менее 200.

Как раз потому, что социальные и политические практики советского времени были нацелены на отбивание у людей всяческих навыков взаимодействия друг с другом. Заменить их должно было взаимодействие с государством. Вот мы и получили то, что получили. Конечно, у нас не полное отсутствие способности договариваться друг с другом (мы все же не дикари какие-то), но как минимум серьезно ослабленное для жителей XXI века. Не верите – пойдите и обсудите с соседями по подъезду какой-нибудь вопрос и примите общее решение.

Хорошая новость в том, что, как и любой социальный навык, способность договариваться «прокачивается» самым очевидным образом – практикой. И это происходит. Кому-то повезло делать подобное на уровне дома, кому-то – в общественных организациях или каких-то волонтерских движениях. Плохая новость в том, что современная политическая среда не способствует развитию подобных практик и частенько дает по рукам тем, кто пытается их воплотить в жизнь. Если тоталитарные режимы строятся на вовлечении граждан во взаимодействие «человек – государство», то авторитарные зиждутся на гражданской пассивности, поэтому слишком активных государство предпочитает или отодвигать подальше, или наказывать за самодеятельность.

Тот, кто умеет договариваться и слишком активно пользуется этой опцией, вызывает инстинктивное опасение у нашей власти. Это значит, что сегодня он с соседями сможет остановить стройку ТЦ в своем дворе, а завтра захочет думу или, не дай бог, партию создать. Кому такое понравится?

Но есть еще одна хорошая новость – время на стороне тех, кто живет будущим, а не пережитками прошлого. Так что справимся.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 402, комментариев: 2
Комментарии:
Абориген
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Сегодня в 13:02
"Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят". Йозеф Геббельс.
testimonium paupertatis Абориген
не нравится
Сегодня в 13:42
Со знанием дела говорите? Ну-ну.
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