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​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как защититься от солнца и что делать при ожоге: рекомендации врачей и полезные советы

​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Лето в разгаре, а вместе с ним возрастает риск солнечных ожогов. Как правильно загорать, как ухаживать за кожей после ожога и когда необходимо обращаться к врачу – читайте в нашем обзоре.

Кто в группе риска

Сильный солнечный ожог можно получить всего за 15-20 минут под палящими лучами, особенно если кожа бледная, молочно‑белая или покрыта веснушками, рассказали в Депздраве ХМАО. Также подвержены люди со светлой, чувствительной кожей, плохо переносящей ультрафиолет.

Особой осторожности требуют дети до пяти лет, граждане старше 55-60 лет, беременные, пациенты после медицинских процедур, люди с онкологическими заболеваниями или болезнями соединительной ткани.

«Загорать нельзя, если у вас есть любые заболевания в стадии обострения. Например, ишемическая болезнь сердца, тяжелая форма гипертонии, заболевания кроветворной системы, бронхиальная астма с частыми приступами, тяжелые формы диабета, доброкачественные или злокачественные образования, крупные родинки, меланома, недавно перенесенная операция, неустойчивый менструальный цикл», – говорится в тексте.

Как правильно загорать

Врачи советуют находиться на солнце до полудня и после 16:00. Начинайте с 15 минут в день и постепенно увеличивайте время до 30-40 минут, остальное время проводите в тени. Облачная погода не защищает: через легкие облака проходит до 80% ультрафиолетовых лучей.

Лучше загорать в движении – играть в волейбол, плавать или заниматься гимнастикой. Но обязательно надевайте панаму или шляпу и используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 50. Крем нужно наносить за 30 минут до выхода и обновлять каждые 2-3 часа. Не забывайте обрабатывать губы гигиенической помадой.

После купания в море обязательно смывайте соленую воду пресной, чтобы капли не усиливали воздействие солнца.

Пользуйтесь хлопковой одеждой и качественными солнцезащитными очками с маркировкой UV Protection, иначе возможны серьезные поражения глаз.

Не рекомендуется загорать, если есть хронические заболевания в стадии обострения, крупные родинки, меланома, недавно перенесенные операции или тяжелые формы диабета и гипертонии.

Если вы обгорели

Первое правило – немедленно уйти из зоны активного солнца в тень или в помещение. Примите прохладный душ или приложите к коже влажное полотенце. Чтобы избежать обезвоживания, пейте больше воды, напомнили в Объясняем.рф.

Реакция зависит от симптомов:

  • появились волдыри – не вскрывайте их, а если они лопнули, промойте кожу водой с мягким мылом и покажитесь врачу;
  • зуд беспокоит – не расчесывайте, а нанесите крем с гидрокортизоном или примите антигистаминный препарат;
  • сильная боль и жжение – допустим прием обезболивающего;
  • кожа горячая – чаще принимайте прохладный душ, пейте воду;
  • началось шелушение – используйте увлажняющее средство.

«В случае ожога принимайте только теплый душ (горячая и холодная вода возбуждает кровоснабжение и способствует образованию тепла в коже). При сильных покраснениях делайте холодный компресс из молока, сметаны и простокваши. Очень хорошо охлаждает детская присыпка. При мытье используйте гель для душа», – также рассказали в Депздраве.

Что помогает при легком ожоге

Гели с алоэ вера снимают воспаление и успокаивают кожу. Также можно прикладывать холодные компрессы – безворсовое полотенце, смоченное холодной водой, на 10-15 минут несколько раз в день.

Чего нельзя делать

Не прикладывайте лед напрямую – это может усугубить повреждение. Избегайте кремов с ароматизаторами и ментолом, а также плотных жирных средств, которые задерживают тепло в коже.

Дальнейший уход и профилактика

Даже после ожога нужно защищать кожу: наносите крем с SPF не ниже 30 (при активном солнце – SPF 50), носите закрытую одежду, широкополую шляпу и очки.

Когда обращаться к врачу

Если ожог вызывает сильную боль, появились волдыри или язвы, поражена большая площадь кожи, есть признаки инфекции (гной, отек, яркое покраснение) или общее состояние ухудшается – необходима медицинская помощь. Высокая температура, тошнота, озноб и спутанность сознания – повод немедленно вызвать скорую.

Особые рекомендации для детей

Если ребенку меньше года, при любом ожоге нужно сразу обращаться к врачу. Для детей старше года при легком поражении кожи подойдут увлажняющие кремы или лосьоны с каламином. Если появляются температура, сильная боль или волдыри –необходим осмотр специалиста.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 199, комментариев: 0
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