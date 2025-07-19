Югорчанам рассказали, какие есть виды бассейнов, как их построить на участке и сколько это стоит

Какой бассейн выбрать для дачи или частного дома – вопрос, который каждое лето задают себе многие жители Югры. Хочется, чтобы он был удобным, безопасным, служил долго и не разорил семейный бюджет.

Какие бывают бассейны, как их установить на участке, во сколько обойдется такая роскошь – в обзоре siapress.ru.

Виды бассейнов для дачи

Есть несколько видов бассейнов. Они отличаются конструкцией, способом монтажа и долговечностью, а еще – ценой.

Надувной бассейн. Недорогой и не требует монтажа: надул, набрал воды – и готово.

Недорогой и не требует монтажа: надул, набрал воды – и готово. Каркасный бассейн. Он более долговечен, чем надувной: повредить его сложнее. Стоит чуть дороже, нужна сборка.

Он более долговечен, чем надувной: повредить его сложнее. Стоит чуть дороже, нужна сборка. Стационарный бассейн. Он может быть композитным, в виде пластиковой чаши, которая вкапывается в землю. А может быть бетонным: это бассейн на века. Повредить его сложно. Самый дорогой вариант.

Надувной бассейн

Самый простой способ освежиться летом. Он надувается за считанные минуты и подходит даже для самых маленьких участков.

Плюсы: максимальная простота, идеален для детей, недорогой.

Минусы: низкая износостойкость, невысокая глубина и объем.

Стоит надувной бассейн от двух тыс. рублей. Большой надувной бассейн на 1 800 л можно купить на маркетплейсах за пять тыс. рублей. Но глубина вряд ли будет больше 50 см, а проткнуть его очень легко.

Каркасный бассейн

Это конструкция с прочным металлическим каркасом и вставной чашей, которую можно установить за день. Такой бассейн прослужит не один сезон: повредить его непросто.

Плюсы: быстрый монтаж; можно убирать на зиму; доступная цена.

Минусы: ограниченный выбор по форме и размеру; менее долговечен, чем стационарный.

Стоит такой бассейн от 15 тыс. рублей. Его глубина может быть 50-80 см, а может и полноценные 130-140 см.

Собрать каркасный бассейн можно за несколько часов. Лучше выбрать ровный участок и использовать подложку. К глубокому каркасному бассейну придется докупить лестницу (четыре тыс. рублей): без нее вы просто не заберетесь внутрь. А еще тент, чтобы укрывать его от мусора. Такой тент обойдется примерно в одну-две тыс. рублей.

Если вы устанавливаете каркасный бассейн в прохладном климате, выручит водонагреватель именно для каркасного или надувного бассейна, его цена – около трех тыс. рублей.

Слить воду из каркасного бассейна можно при помощи шланга, который идет в комплекте, или насоса. После этого – просушить, разобрать и убрать на хранение до следующего лета.

Стационарный бассейн

Стационарные бассейны – это классические варианты бассейнов, в которые нужно не подниматься, как в надувные или каркасные, а спускаться. Они представляют собой стационарную конструкцию, вкопанную в землю. Такие бассейны отлично переносят зимовку, не боятся ударов и мороза, их не надо разбирать и заново собирать с наступлением сезона.

Стационарный бассейн вряд ли получится установить самостоятельно: он требует сложного монтажа. Лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Основные этапы строительства бассейна

Проектные работы. Они включают продумывание дизайна чаши, если она будет изготавливаться на заказ, и разработку инженерии – подачу воды, слив, подачу электроэнергии к месту, где будет установлено оборудование. На этом этапе проводятся все расчеты и исследуется грунт. Изготовление чаши. Форму чаши можно выбрать из готового каталога, а можно изготовить на заказ, под свой дизайн, размеры, форму зоны бассейна. Земляные работы. Выравнивается участок, выкапывается котлован. Если по расчетам и результатам исследования грунтов требуются дренажные работы или водопонижение, то проводятся и эти работы. Установка плит. По технологии либо заливается монолитная плита, либо кладутся готовые бетонные плиты, к которым крепится чаша бассейна. В таком случае грунтовые воды не смогут вытолкнуть бассейн, когда он окажется пустым: во время чистки, зимовки и так далее.

Как быстро строится бассейн

Стационарный бассейн строится несколько недель. Если работы ведутся в теплый сезон, при нормальном состоянии грунтов и нет необходимости в сложных дренажных работах, проектные работы могут занять до месяца.

Строительство – от одного до двух месяцев, в зависимости от условий на участке.

«Если это новый коттеджный поселок без ограничений по времени – можно работать с утра до вечера, нет запрета на шум – процесс идет быстрее. Если поселок уже заселен и необходимо соблюдать режим тишины (например, обеденный сон), сроки растягиваются. В таком случае строительство может занять два-три месяца», – пояснил генеральный директор строительно-инженерной компании Ecolife Руслан Хабусов.

Как рассчитать площадь участка под бассейн

Вокруг любого открытого бассейна есть проходная зона: именно на ней стоят лежаки со столиками, зонтики и другие атрибуты счастливого лета. Обычно эта зона покрывается террасной доской: она выдерживает влагу и не скользкая.

Такая зона должна быть комфортной для прохода как минимум одного человека, то есть минимум 50 см от борта бассейна. Зона, где будут стоять лежаки (если такая будет), займет от четырех кв. м. Складываем площадь бассейна и площади этих двух зон: такую площадку надо освободить и подготовить.

Небольшую площадь, один-два кв. м, займет технический отсек, где разместятся насос для воды и очищающий фильтр. Это минимальное оборудование, необходимое для открытого летнего бассейна.

Также имейте в виду, что для выравнивания большого участка земли или выкорчевки пней и корней может понадобиться помощь экскаватора-погрузчика, который должен проехать к тому месту, которое надо очистить или выровнять.

На любом ли участке можно построить бассейн

Бассейн можно построить практически на любом участке. Сложные грунты потребуют вложить больше сил и денег, затруднят строительство. К сложным грунтам относятся участки с высоким уровнем грунтовых вод и глинистой почвой, которая плохо пропускает воду.

Если построить на такой земле бассейн без защиты от грунтовых вод, они могут вытолкнуть чашу из земли, стоит только слить воду.

Когда вода стоит уже на глубине полуметра и продолжает подниматься – это почти «бассейн в земле», с которым нужно уметь работать.

«В таких случаях необходима глубинная дренажная система. Воду отводят в колодец, откачивают насосом. За системой водопонижения необходимо тщательно следить, потому что насос может отключиться, перегореть, выйти из строя. Поэтому в приемные колодцы обычно устанавливают минимум два насоса: основной и резервный. Также добавляют автоматику, систему оповещения, датчики уровня воды, чтобы реагировать вовремя и не допустить коллапса», – добавил эксперт.

Сколько стоит построить стационарный бассейн

Строительство самого простого маленького (девять кв. м) стационарного бассейна обойдется в 500 тыс. рублей.

Строительство бассейна крупнее с системой очистки воды, террасной доской и земельными работами – от одного до пяти млн рублей. А с куполом – прозрачным укрытием, которое используется в дождь или для защиты от испарения и загрязнения, еще на 500-600 тыс. рублей дороже.

Бассейн высокого класса с монолитной чашей, отделкой, ограждающей конструкцией и всеми инженерными сетями может обойтись в 50-70 млн рублей, в зависимости от уровня сложности и класса используемых материалов, а также площади. Спа-зона, душевые и лаунж-пространства могут довести стоимость до 100 млн рублей и выше.

Информация взята с сайта «Циан.Журнал»