Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке вещей для детского лагеря

«Скоро мой ребенок поедет в детский лагерь. Сколько стоит собрать ребенка на такой отдых и можно ли сэкономить?» – спрашивает читатель siapress.ru Ангелина К.

Отвечают аналитики Авито:

На платформе Авито можно найти немало вещей «с рук» в отличном состоянии – некоторые и вовсе новые, с бирками. Дети быстро вырастают, и одежда часто остается неношеной. По подсчетам Авито, базовый набор вещей для поездки в лагерь – футболка, шорты, джинсы, кофта, головной убор, обувь, купальные принадлежности и рюкзак – в ХМАО обойдется в среднем в 11 200 рублей при покупке новых вещей и 6 400 рублей, если покупать их в ресейле.

Одежда и обувь

Для летнего лагеря ребенку понадобятся футболки, шорты, джинсы и кофта – на случай прохладной погоды. Готовиться к такому отпуску родители начинают еще с конца весны. Так, по данным Авито, в мае 2025 года продажи детских футболок выросли на 49% по сравнению с маем прошлого года, шорт – на 14%, джинсов – на 5%, а кофт – на 25%. Из обуви чаще всего берут кроссовки или кеды, сандалии и тапочки. Продажи сандалий выросли на 15%.

Средняя стоимость такого набора на Авито в ХМАО составляет 4 400 рублей за новые вещи и 3 100 рублей за подержанные.

Все для купания

Отдых в лагере редко обходится без воды – будь то море, озеро или бассейн. Поэтому понадобятся купальные принадлежности: плавки, купальник, надувной круг и нарукавники. В мае спрос на плавки вырос на 10% по сравнению с апрелем, надувные круги – на 80%, а нарукавники – на 61%.

Полный набор в новом виде обойдется в среднем в 4 000 рублей, в ресейле – в 2 400 рублей.

Аксессуары и инвентарь

Обязательны головной убор (кепка или панама) и вместительный рюкзак. Продажи панам за месяц выросли на 55%, рюкзаков – на 10%.

Стоимость этих двух предметов составляет в среднем 2 800 рублей (новые) или 900 рублей при покупке «с рук».