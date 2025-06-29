Топ-9 самых дорогих предложений по аренде жилья на Урале

На Урале становится все больше квартир, которые сдаются в аренду по ценам, сопоставимым с ипотекой бизнес-класса. Аналитики Циан собрали топ-9 самых дорогих предложений – от 90 до 300 тысяч рублей в месяц. В лидерах – Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, а также города Ямала и ХМАО, где арендные ставки подогреваются нефтью, газом и отсутствием альтернатив.

9 место. Нефтеюганск (ХМАО)

90 тыс. рублей в месяц / 88 кв. м

Микрорайон 9А

Восьмую-девятую строчку делят Нефтеюганск и Сургут. В нефтеюганском микрорайоне 9А (средняя часть города, один километр от аэропорта) сдается четырехкомнатная квартира площадью 88 кв. м.