Как подготовить машину к лету и уехать в путешествие без проблем

Переход от зимы к лету – это не просто смена шин: машине требуется комплексная подготовка. От замены масел и фильтров до диагностики ключевых систем – все это поможет избежать неприятностей на жаркой трассе. Особенно если впереди – долгожданное автопутешествие.

Когда начинать подготовку автомобиля к летнему сезону, что сделать в первую очередь и как правильно подготовиться к далекой дороге в путешествие – в обзоре siapress.ru.

Когда начинать готовиться к лету и что сделать в первую очередь

Ориентироваться следует не на календарь, а на фактическую погоду. Также полезно ознакомиться с долгосрочным прогнозом, чтобы выбрать оптимальное время для подготовки автомобиля и сэкономить время.

Прежде всего, это касается замены шин. Хочется как можно скорее установить летние покрышки, но не стоит делать это сразу после таяния снега. Если автомобиль используется ежедневно, переходить на летние шины нужно лишь тогда, когда заморозки и снегопады исключены. При этом резину лучше купить заранее, чтобы избежать дефицита и подорожания в пик сезона.

Однако и затягивать с заменой шин не следует. С повышением температуры воздуха и дорожного покрытия зимняя резина быстрее изнашивается и теряет сцепление с дорогой.

Аналогичная ситуация и с моторным маслом, если используется сезонный вариант. Зимнее масло допустимо применять и летом, но оно может не справиться с высокими нагрузками в жару. Особенно если автомобиль используется активно, на высоких скоростях. Поэтому даже всесезонное масло лучше заменить перед летом, а не строго по графику техобслуживания. В крайнем случае – проверить уровень и при необходимости долить. Допустимо добавлять летнее масло в зимнее, но смешивать их нежелательно.

Также стоит обратить внимание на фильтры. Зимой они засоряются сильнее – дороги грязнее, двигатель чаще работает в нестандартных режимах. Воздушный и топливный фильтры лучше заменить досрочно – это может снизить расход топлива. А салонный фильтр после весеннего цветения поможет избавиться от накопленной пыльцы, вызывающей аллергию.

Уход за кузовом

После зимнего сезона и весенней грязи автомобиль стоит тщательно вымыть и просушить. Это должна быть не обычная мойка, а полноценная очистка всех узлов: арок, днища, моторного отсека, внешней части двигателя, картера, трансмиссии. Также нужно убрать грязь из багажника и даже под коврами в салоне – зимой туда попадает снег с обуви.

После мойки важно осмотреть кузов. Если есть мелкие сколы и царапины, поможет защитная полировка. Но при повреждениях до металла потребуется срочная локальная окраска, чтобы избежать коррозии.

Следует также обратить внимание на стекла. Если на них есть потертости или известковый налет, может потребоваться полировка. Эту процедуру лучше совмещать с обработкой антидождем, хотя чаще ее проводят перед зимой.

Нужно осмотреть и элементы днища, покрытые антикоррозийным составом. При наличии повреждений покрытие стоит восстановить, а ржавчину – нейтрализовать специальными средствами.

Проверка системы охлаждения

Летом перегрев автомобиля – частое явление, поэтому необходимо проверить систему охлаждения. В первую очередь – двигатель. Надо осмотреть уровень антифриза и состояние всех патрубков, шлангов и хомутов. Зимой они могли потрескаться, а в жару из-за давления могут лопнуть. Также стоит проверить клапан в крышке расширительного бачка. Возможно, потребуется промыть радиатор – это рекомендуется делать хотя бы раз в два года.

Если автомобиль оснащен дополнительными теплообменниками (например, у автоматической коробки передач или вариатора), необходимо убедиться в их чистоте и исправности.

Диагностика кондиционера

В теплый день следует протестировать кондиционер. Воздуховоды переключаются на поток вниз, затем включается минимальная температура и максимальный обдув. Кондиционер должен понизить температуру воздуха минимум на 10 градусов. Если охлаждение недостаточное или слышны посторонние звуки, стоит провести диагностику или заправить систему. Также полезна дезинфекция – она устранит запахи и бактерии, скопившиеся в системе.

Осмотр других узлов и агрегатов

Зимой тормозная система работает в щадящем режиме, но это может привести к коррозии отдельных деталей. В то же время зимой изнашиваются амортизаторы и элементы подвески. Поэтому полезно провести диагностику тормозов и ходовой части, при необходимости заменить колодки, прокачать тормозную жидкость и отрегулировать сход-развал.

Также стоит осмотреть двигатель, трансмиссию и элементы привода: коробку, дифференциалы, редукторы, полуоси и ступичные подшипники. Даже небольшие подтеки требуют внимания – летом масло становится более жидким и течь может усилиться.

Аккумулятор тоже требует проверки. Жара ускоряет химические процессы, а значит, важно следить за зарядом, уровнем электролита и чистотой. Проверяется также изоляция проводов – зимой она могла потрескаться. Необходимо убедиться в натяжении ремней генератора и других приводов.

Обслуживание стекол и «дворников»

Некоторые работы можно выполнить самостоятельно. Например, заменить стеклоочистители. После зимы они часто оказываются поврежденными. Изношенные щетки могут испортить лобовое стекло, поэтому лучше заменить их заранее.

Настройте потоки воздуха в системе климат-контроля. Нет необходимости направлять их на лобовое стекло – кроме утренней прохладной погоды. Иногда на стекле может появиться конденсат снаружи из-за разницы температур, особенно в пробках. Также обдув раскаленного стекла холодным воздухом может привести к появлению трещины.

Как подготовиться к путешествию на машине и ничего не забыть

Один из самых важных этапов подготовки к любой длительной поездке на машине – собрать все нужное и ничего не забыть. Ниже – перечень того, что следует взять с собой, а также полезные вещи, которые могут пригодиться в дороге.

Документы

Перечень документов, которые необходимо иметь при себе:

Для водителя:

Водительское удостоверение.

Паспорт транспортного средства (ПТС).

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС или СОР).

Полис ОСАГО.

Международное водительское удостоверение и полис «Зеленая карта» для выезда за границу.

справка об инвалидности, если имеется.

Минимальный штраф за отсутствие водительского удостоверения (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ), СТС (ч. 1 ст. 12.3 и ч. 1 ст. 27.13) или ОСАГО (ч. 2 ст. 12.3) составляет 500 рублей – при условии, что документ у вас есть, но вы его забыли или потеряли.

Для каждого пассажира:

Паспорт или свидетельство о рождении (для детей).

СНИЛС или его номер (с 2019 года пластиковые карточки отменены).

Загранпаспорт и виза – если выезжаете за пределы России.

Медицинская страховка, если она необходима или имеется.

Полис ОМС можно не брать – с 1 декабря 2022 года действует система цифровых полисов. Для обращения в медицинское учреждение достаточно предъявить паспорт. Также могут попросить номер СНИЛС.

Деньги

Основную сумму удобно хранить на дебетовой карте. Однако несколько тысяч рублей наличными пригодятся на случай, если терминал окажется неисправным или недоступным. Особенно это критично, если после долгих поисков заправки на ней невозможно расплатиться картой.

Лекарства

Автомобильной аптечки может быть недостаточно, так как она рассчитана в основном на оказание первой помощи. Поэтому дополнительно следует взять:

Антисептики (например, хлоргексидин или перекись водорода).

Жаропонижающее средство.

Обезболивающее.

Электронный термометр.

Препараты от укачивания, боли в животе, отравлений.

Медикаменты, которые вы принимаете регулярно.

Автомобильный инвентарь

В дальнюю поездку нужно подготовить не только себя, но и автомобиль. Необходимое оборудование:

Канистра для бензина – особенно актуальна на участках дорог без АЗС. Лучше использовать металлическую канистру – это самый надежный вариант.

– особенно актуальна на участках дорог без АЗС. Лучше использовать металлическую канистру – это самый надежный вариант. Набор для ремонта шин – обязательно иметь хотя бы одно запасное колесо. Также полезен комплект для ремонта: на маркетплейсах их можно найти за 500-1000 рублей.

– обязательно иметь хотя бы одно запасное колесо. Также полезен комплект для ремонта: на маркетплейсах их можно найти за 500-1000 рублей. Рация – позволяет общаться с другими водителями: например, согласовать обгон или получить советы от дальнобойщиков. Особенно полезна при поездке колонной из нескольких машин, если мобильная связь нестабильна. Рация поможет и в экстренной ситуации. Настроить ее можно самостоятельно или с помощью инструкций в интернете.

Дополнительно пригодятся:

Запасные лампочки и дворники.

Лопата.

Буксировочный трос или стропа.

Термоодеяло (для ночных поездок или прохладной погоды).

Непромокаемые спички.

Рабочие перчатки (желательно несколько пар).

Светоотражающие жилеты.

Продукты и охлаждение еды

Хорошо, если получится питаться в придорожных кафе, но на практике это не всегда удобно и возможно. Поэтому лучше взять еду с запасом.

Продукты, которые могут храниться несколько дней:

Питьевая вода (не менее 5 литров на человека);

Хлеб, сухари, хлебцы.

Чай, кофе.

Отварное мясо.

Тушёнка, паштеты.

Свежие фрукты и овощи (не разрезанные).

Отварные яйца.

Копчёная колбаса

Твёрдый сыр.

Консервированные овощи (например, фасоль).

Орехи, сухофрукты.

Сладости, снеки, протеиновые батончики.

Лапша и пюре быстрого приготовления.

Также нужно взять:

Термос с горячей водой.

Столовые приборы.

Кружки (лучше две на человека).

Тарелки (2-3 на человека).

Чтобы еда не испортилась, полезно взять автомобильный холодильник. Для длительных поездок (7-10 дней) подойдет компрессорный холодильник – он охлаждает до -20 °C, работает от розетки и прикуривателя. Минус – возможная утечка фреона из-за тряски.

На короткие расстояния подойдет сумка-холодильник с аккумуляторами холода. Аккумуляторы нужно класть сверху.

Полезные советы перед автопутешествием

Проведите технический осмотр автомобиля. Проверьте уровень всех жидкостей: тормозной, охлаждающей, сцепления, масла.

Продумайте маршрут и места остановок заранее. Предсказуемость в дороге – залог спокойствия.

Планируйте покупки в сетевых гипермаркетах. Там можно пополнить запасы воды и еды. Это надежнее, чем придорожные магазины с большой наценкой и сомнительными условиями хранения.

Прислушивайтесь к навигатору, но избегайте проселочных дорог. Лучше держаться трассы – в деревнях могут быть плохие дороги.

Делайте перерывы. Путешествие – это не только романтика, но и риск. Водителям грузовиков и автобусов разрешено находиться за рулем не более 9 часов в сутки. Простые водители также не должны превышать этот лимит.

Заранее скачайте музыку, подкасты и аудиокниги. На некоторых участках трассы не ловит даже радио.

Если будете ехать по платным дорогам – купите транспондер. Он дает скидку и позволяет проезжать без остановки. Стандартный стоит 4000 рублей, лимитированный – 5000 рублей.

Соблюдайте ПДД. Особенно строго это контролируется в южных регионах.

Информация взята с сайта Auto.ruи «Яндекс. Путешествия»