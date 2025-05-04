Куда поехать весной и летом, если нет загранпаспорта

Хотите в отпуск, но нет загранпаспорта? Не проблема! Есть страны, куда можно поехать хоть завтра – без визы, без сложных документов, а в некоторых случаях даже без заграна. Рассказываем, куда отправиться в майские праздники и не только – в этом обзоре.
Куда можно поехать без визы и без загранпаспорта (по внутреннему паспорту РФ):
Беларусь
Погода (здесь и далее майский прогноз): +13…+20 °C, возможны дожди.
Что посмотреть: Минск, Брестская крепость, замки Несвижа и Мира, Беловежская пуща.
Кухня: драники, сало, сметана.
Стоимость тура: от 74 800 ₽ за двоих (7 ночей, перелет + отель 3*, завтраки).
Как добраться: на самолете, поезде или автобусе.
Армения
Погода: +20…+26 °C, солнечно.
Что посмотреть: Ереван, озеро Севан, монастыри, гора Арарат.
Кухня: толма, шашлык, армянский коньяк и ишхан – разновидность форели, которая встречается только в озере Севан.
Стоимость тура: от 72 200 ₽ за двоих.
Как добраться: из Россию в Армению действуют несколько прямых рейсов.
Казахстан
Погода: +15…+25 °C, южнее – теплее.
Что посмотреть: Алматы, озеро Балхаш, бархан, Каспийское побережье.
Кухня: бешбармак, кумыс.
Стоимость тура: от 106 300 ₽ (Астана), от 333 500 ₽ (Актау, курорт Rixos).
Как добраться: удобнее всего на самолете. Также можно добраться на поезде и автобусе.
Кыргызстан
Погода: +20…+25 °C в Бишкеке, +15…+20 °C на Иссык-Куле.
Что посмотреть: озеро Иссык-Куль, ущелья, петроглифы, горячие источники.
Кухня: лангман, шорпо, манты, айран.
Стоимость тура: от 109 500 ₽ за двоих.
Как добраться: из Москвы и ряда других крупных городов России есть прямые рейсы.
Важно: пересечь границу Кыргызстана можно по российскому и по заграничному паспорту, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев.
Абхазия
Погода: +18…+24 °C, море +17…+19 °C.
Что посмотреть: Пицунда, Новый Афон, озеро Рица, дачи Сталина.
Кухня: хачапури, акудрца, шашлык, сыры, вино.
Стоимость тура: от 54 700 ₽ за двоих (через Сочи).
Как добраться: на поезде, автомобиле. От аэропорта и железнодорожного вокзала в Адлере до границы с Абхазией действуют маршрутные такси.
Важно: по прибытии иностранные граждане обязаны зарегистрироваться в течение трех суток в органах внутренних дел. Проживающих в гостинице регистрирует администрация гостиницы.
Южная Осетия
Погода: +16…+20 °C, в горах прохладно.
Что посмотреть: плато, озера, монастыри, старинные церкви, деревни.
Кухня: осетинские пироги, лывжа, дзыкка, вода «Багиата».
Стоимость тура: от 87 000 ₽ за двоих (через Владикавказ + трансфер).
Как добраться: удобнее всего – перелет в Тбилиси, а после на такси до Цхинвала. Также можно долететь сначала до Владикавказа.
Куда можно поехать без визы, но нужен загранпаспорт
Список стран шире – здесь потребуется только заграничный паспорт, виза не нужна:
Европа и СНГ:
- Азербайджан
- Босния и Герцеговина
- Молдавия
- Сербия
- Турция
- Узбекистан
- Таджикистан
- Монголия
Азия:
- Лаос
- Малайзия
- Таиланд
- Филиппины
- Мальдивы
- Шри-Ланка (въезд по прибытии)
Ближний Восток и Африка:
- Израиль
- Катар
- Марокко
- Сейшелы
- Тунис
Латинская Америка и Карибы:
- Бразилия
- Аргентина
- Чили
- Колумбия
- Перу
- Куба
- Барбадос
- Доминика
- Эквадор
- Уругвай
Океания:
- Вануату
- Фиджи
- Тонга
- Микронезия
- Самоа
Информация взята из АТОР, tutu.ru, Консульского департамента МИД