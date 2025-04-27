Как не дать мошенникам испортить майские праздники

К майским праздникам активизируются не только отдыхающие, но и мошенники. В это время они традиционно используют доверчивость людей, предпраздничную спешку и желание сэкономить. О самых распространенных схемах обмана и способах защитить свои деньги рассказали эксперты Роскачества.

Фальшивая аренда жилья

Перед праздниками в интернете появляется множество заманчивых предложений об аренде дач и курортного жилья. Мошенники размещают фальшивые объявления на популярных площадках, в YouTube и TikTok, накручивая просмотры и комментарии.

В переписке предлагают «безопасное бронирование» через поддельные сайты. Пользователей iOS просят ввести данные карты и код из СМС, а пользователей Android перенаправляют на вредоносные приложения.

Мошенничество с выплатами ветеранам

Перед Днем Победы мошенники рассылают фальшивые сообщения о праздничных выплатах для ветеранов. Под предлогом зачисления средств злоумышленники выманивают данные банковских карт и CVC-коды, после чего похищают все деньги со счетов.

Напоминаем, ветераны и труженики тыла по всей России получат единовременные выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего выплаты вручат 150 тысячам человек, в том числе 195 жителям ХМАО, говорится в пресс-релизе Почты России. По словам источника, денежные средства будут доставлены лично в руки получателям.

Фальшивые туры и горящие предложения

Среди популярных схем – поддельные туры по заманчивым ценам. Мошенники создают сайты-двойники реальных туроператоров, отвечают на звонки, переписываются от имени известных агентств. После получения оплаты отправляют фальшивые ваучеры или исчезают без следа.

Фейковые сайты доставки еды и продуктов

В преддверии праздников мошенники запускают поддельные интернет-магазины и службы доставки. Люди, спеша оформить заказ, попадают на фальшивые сайты, где после оплаты остаются и без продуктов, и без денег.

Как защититься от обмана