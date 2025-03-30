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​Миллион за кость, два – за машинку: 5 необычных объявлений с «Авито» в ХМАО

На «Авито» югорчане продают кости мамонта, наброски художника и копию Эйфелевой башни

​Миллион за кость, два – за машинку: 5 необычных объявлений с «Авито» в ХМАО
Фото: Авито

На сайте объявлений «Авито» в ХМАО можно найти необычные лоты стоимостью в несколько миллионов рублей. По словам продавцов, большинство из них являются уникальными – от коллекционных изделий до арт-объектов. Рассмотрим некоторые из них.

Ретро-швейная машинка

Цена: 2 000 000 рублей

В объявлении говорится, что машинка находится в рабочем состоянии. Продавец не указывает марку или год выпуска, но уточняет, что речь идет о винтажной технике XX века. Такие модели могут представлять интерес для коллекционеров.

Изделия из кости и бивня мамонта

Цена: 777 777 рублей

Как указано в объявлении, в продаже – сувениры, скульптуры и фигурки из кости и бивня мамонта. Есть работы разного размера и стоимости. Продавец обещает помощь в выборе.

Коллекция ручек Montblanc «Miguel de Cervantes»

Цена: 700 000 рублей

Лимитированная серия ручек 2005 года, посвященная автору «Дон Кихота». В комплекте – перьевая ручка, шариковая и механический карандаш.

Дизайн вдохновлен ветряными мельницами, перо украшено золотом и гравировкой.

Наброски картин

Цена: 2 000 000 рублей

Продавец предлагает около 10 работ неизвестного художника. Показывает только при наличии «реального покупателя». Подробностей об авторе или подлинности нет.

Копия Эйфелевой башни

Цена: 2 400 000 рублей

Металлическая конструкция с подсветкой, высотой 18 метров. По словам продавца, башня разборная и сделана в единственном экземпляре. Находится в Сургуте, самовывоз.


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Сегодня в 17:53, просмотров: 242, комментариев: 0
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