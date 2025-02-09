Подарки, которые сделают День святого Валентина незабываемым

С приближением Дня святого Валентина на Урале возрастает спрос на классические подарки, такие как десерты в виде сердец, букеты и бижутерия. Согласно данным Авито, в прошлом году популярность этих товаров выросла на 83%, 62% и 51% соответственно. Однако, если вы хотите подарить что-то необычное, выбирайте презенты, которые будут радовать обоих. Представляем вам подборку идей, которые помогут сделать праздник особенным.

Карточная игра для пар

Цена: 1 000 рублей

Карточная игра «Ловерсы» идеально подходит для тех, кто хочет лучше узнать друг друга. Она открывает пространство для откровенных разговоров на темы, о которых обычно не говорят в повседневной жизни — от любви до семейных ценностей. Такой набор поможет укрепить доверие и понимание в отношениях.

Конструктор

Цена: 1 800 рублей

Если вам по душе творчество, подарите конструктор, с помощью которого вы и ваш партнер сможете собрать уникальную модель машины. Это не только увлекательное занятие, но и возможность провести время вдвоем. После завершения модели, она станет стильным украшением вашего интерьера.

Проектор

Цена: 2 690 рублей

Для любителей кино мини-проектор станет отличным выбором. Создайте свой домашний кинотеатр и проводите вечера вдвоем, наслаждаясь фильмами и обсуждая сюжет. Легко подключается к ноутбуку, игровым приставкам и смартфонам, а для полного погружения можно добавить внешние колонки.

Виниловый проигрыватель

Цена: 6 900 рублей

Прослушивание музыки на виниле — это не просто способ послушать любимые композиции, но и целый ритуал. Виниловый проигрыватель позволит вам вместе погружаться в атмосферу ретро, создавая особое настроение. С ним можно собирать собственную коллекцию пластинок и наслаждаться качественным звуком, который обеспечивает две дополнительные колонки.

Фотоаппарат мгновенной печати

Цена: 9 000 рублей

Фотоаппарат с мгновенной печатью — это не только способ сохранить моменты, но и шанс подарить близкому человеку уникальную фотографию прямо на месте. Сделайте романтичные снимки, экспериментируйте с ракурсами и светом, а результат сразу можно сохранить или подарить.