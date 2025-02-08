Обзор самых необычных питомцев, доступных югорчанам на «Авито»

На просторах «Авито» можно найти не только милых котят и щенков, но и весьма экзотических созданий. Мы решили заглянуть в виртуальный «зоопарк» и составить топ-5 самых интересных и необычных животных, которых предлагают югорчанам.

Реснитчатый бананоед

Цена: 17 000 рублей

В Сургуте продают самку реснитчатого бананоеда по кличке Лимон. Особь питается сверчками и пюре от «кейтс геккос».

«Возраст: один год и девять месяцев. Участвовала в разведении. Родители импорт: Германия и Польша», – говорится в объявлении.

Продавец готов проконсультировать будущего покупателя по уходу и содержанию рептилии.

Декоративные кролики

Цена: 10 000 рублей

Еще одна сургутянка продает необычной породы питомцев – «Цветных карликовых декоративных кроликов». У малышей имеется ветеринарный паспорт.

«Проконсультирую по уходу за кроликом, подскажу что приобрести в клетку чтоб домик кролика был комфортный и чистый!» – указали в объявлении.

У малышей мама и папа также белого окраса.

Птенец Александрийского попугая

Цена: 68 500 рублей

Югорчане могут приобрести птенца Александрийского попугая, возрастом 11 месяцев. Он легко обучаем до полутора лет и может выучить до 100 слов, утверждает автор объявления.

«Любители содержат этих попугаев за их ласковый нрав и красоту. Известны случаи, когда попугаи этого вида «заучивали» до 100 слов, но это очень редко, чаще их способности ограничиваются 10-15 словами. В условиях клеточно-вольерного содержания живут долго, до 40 лет. <…> Птицы очень выносливы, неприхотливы и могут зимовать в помещении с температурой воздуха ноль градусов. Александрийские попугаи не так агрессивны, как ожереловые, поэтому могут находиться в одном вольере с фазанами и голубями, но не рекомендуется их совместное содержание с другими попугаями», – пишет продавец.

В объявлении также указали, что цена питомца написана без учета клетки и торга. Возможна платная отправка в любой город ХМАО и ЯНАО.

Синеязыкий сцинк

Цена: 45 000 рублей

Четвертый необычный герой нашего обзора – синеязыкий сцинк, мальчик в возрасте 3,5 года.

«C идеальной кожей, ручной, абсолютно здоров. Продуется вместе с метровым качественным, красивым, полностью обустроенным террариумом. В уходе и содержании неприхотлив, к линьке приучен, проблем c ней нет», – сообщают в объявлении.

Между тем, автор объявления отметил, что готов продать животное добросовестному покупателю, который понимает, что такое рептилия и будет качественно ухаживать за ним.

Ежики малыши

Цена: 10 000 рублей

В поселке Снежный продаются малыши ежики, рожденные в феврале 2025 года. Автор объявления уточняет: чем старше ежик – тем проще его брать в руки.