Разбираемся, сколько стоит дом Кевина Маккалистера, Бриджит Джонс и других героев фильмов

Каждый из нас хоть раз мечтал оказаться в доме любимого киногероя — побродить по просторным комнатам, заглянуть в уютную гостиную или посидеть у того самого камина, который мы видели на экране. Но что, если эти дома существуют в реальности и даже продаются? Рассказываем о них в обзоре.

Дом Кевина Маккалистера

Фото: Wikimedia Commons

Цена: 3 500 000 $ (355 млн рублей)

Легендарный особняк из фильма «Один дома» действительно существует в Иллинойсе. Построенный в 1920-х годах, он включает пять спален, камин, оранжерею и гараж. Сегодня дом считается туристической достопримечательностью.

Особняк неоднократно сменял владельцев: в 2012 году его выставили на продажу за $1,5 млн, и покупатель нашелся довольно быстро. С тех пор цены на недвижимость в США значительно выросли, и сейчас подобный дом оценивается минимум в $3,5 млн.

Дом семьи Маккалистеров находится по адресу Линкольн-авеню, 671. Он по-прежнему привлекает туристов и поклонников «Один дома», особенно в период новогодних праздников.

Квартира Бриджит Джонс

Кадр из фильма / kinopoisk.ru

Цена: 618 000 $ (63 млн рублей)

Уютная квартира на юге Лондона, расположенная в здании старого паба The Globe. Здесь героиня «Дневника Бриджит Джонс» заедала мороженым свои переживания. Несмотря на скромные размеры, в квартире есть камин.

Дом из фильма «Завтрак у Тиффани

Фото: kinopoisk.ru

Цена: 7 500 000 $ (762 млн рублей)

Этот таунхаус в центре Манхэттена был построен в 1910 году и стал культовым благодаря фильму с Одри Хепбёрн. Знаменитая сцена вечеринки мисс Голайтли проходила в гостиной этого особняка.

Жилье площадью около 297 кв.м включает четыре спальни с собственными ванными, просторную лестницу, пять каминов, библиотеку, кухню, застекленную террасу и уютный двор. В настоящее время здание разделено на две двухуровневые квартиры, но их можно снова объединить в единое жилое пространство, добавили в HomesOverseas.ru. В ходе недавнего ремонта исчез бело-зеленый навес, но интерьер остался практически нетронутым.

Коттедж Айрис и дом Аманды из «Отпуск по обмену»

Айрис Симпкинс живет в уютном коттедже в английской глубинке и безответно влюблена. На другом конце света, в Калифорнии, Аманда Вудс управляет успешным рекламным агентством и переживает измену любимого.

Перед Рождеством, устав от своих проблем, они находят друг друга на сайте обмена жильем. Две недели Айрис проведет в солнечном Лос-Анджелесе, а Аманда – в заснеженной английской деревне, меняя не только дома, но и свою жизнь.

Фото: kinopoisk.ru

Цена коттеджа Айрис: 648 000 $ (65 млн рублей)

Очаровательный загородный дом в графстве Суррей, где жила Айрис – героиня Кейт Уинслет. Укрытый снегом, он выглядит сказочно, но зимой сюда даже такси не проехать. Сама она описала свое жилище, как «Дивный островок спокойствия в тихой английской деревушке в 40 минутах от бурлящего Лондона».

Фото: kinopoisk.ru

Дом Аманды из «Отпуск по обмену»

Цена дома Аманды: 4 500 000 $ (457 млн рублей)

Этот шикарный особняк в Лос-Анджелесе принадлежал героине Кэмерон Диас, успешной владелице рекламного агентства. Роскошный фасад, просторные комнаты и бассейн – мечта, а не дом! Здесь есть все: автоматические ворота, затемнение окон, система «умный дом», терраса, вид на каньон и многое другое.

Информация взята из материала Циан.Журнал