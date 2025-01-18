16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  102,4137   EUR  104,8609  

Новости

Больше новостей
Инфляция в России действительно 9,5 процентов?
Комментировать
0
Вы готовы отдохнуть летом в этом году на Черноморских курортах Кубани, где произошла экологическая катастрофа с разливом мазута?
Комментировать
0
Запрет на продажу вейпов в России - это:
Комментировать
0
Социологи выяснили, что большинство россиян ощущают себя счастливыми. А вы?
Комментировать
0
Запрет продажи фастфуда детям и подросткам:
Комментировать
0
Отказ от ЕГЭ - это:
Комментировать
0
Аренда квартир в России дорожает. Вас это радует?
Комментировать
0
Вы довольны медицинским персоналом в Сургуте?

Да 43.2%

Нет 41.7%

Не знаю 15.2%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Вам интересно будет посмотреть, как Джуд Лоу сыграет Владимира Путина?

Очень 20.5%

Можно и посмотреть, лишь бы не переврали 23%

Вряд ли 52.5%

Не знаю 4.1%

Всего голосов: 122

Комментировать
0
Больше опросов

​Сколько стоит жить, как в кино? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Разбираемся, сколько стоит дом Кевина Маккалистера, Бриджит Джонс и других героев фильмов

​Сколько стоит жить, как в кино? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ​kinopoisk.ru

Каждый из нас хоть раз мечтал оказаться в доме любимого киногероя — побродить по просторным комнатам, заглянуть в уютную гостиную или посидеть у того самого камина, который мы видели на экране. Но что, если эти дома существуют в реальности и даже продаются? Рассказываем о них в обзоре.

Дом Кевина Маккалистера

Фото: Wikimedia Commons

Цена: 3 500 000 $ (355 млн рублей)

Легендарный особняк из фильма «Один дома» действительно существует в Иллинойсе. Построенный в 1920-х годах, он включает пять спален, камин, оранжерею и гараж. Сегодня дом считается туристической достопримечательностью.

Особняк неоднократно сменял владельцев: в 2012 году его выставили на продажу за $1,5 млн, и покупатель нашелся довольно быстро. С тех пор цены на недвижимость в США значительно выросли, и сейчас подобный дом оценивается минимум в $3,5 млн.

Дом семьи Маккалистеров находится по адресу Линкольн-авеню, 671. Он по-прежнему привлекает туристов и поклонников «Один дома», особенно в период новогодних праздников.

Квартира Бриджит Джонс

Кадр из фильма / kinopoisk.ru

Цена: 618 000 $ (63 млн рублей)

Уютная квартира на юге Лондона, расположенная в здании старого паба The Globe. Здесь героиня «Дневника Бриджит Джонс» заедала мороженым свои переживания. Несмотря на скромные размеры, в квартире есть камин.

Дом из фильма «Завтрак у Тиффани

Фото: kinopoisk.ru

Цена: 7 500 000 $ (762 млн рублей)

Этот таунхаус в центре Манхэттена был построен в 1910 году и стал культовым благодаря фильму с Одри Хепбёрн. Знаменитая сцена вечеринки мисс Голайтли проходила в гостиной этого особняка.

Жилье площадью около 297 кв.м включает четыре спальни с собственными ванными, просторную лестницу, пять каминов, библиотеку, кухню, застекленную террасу и уютный двор. В настоящее время здание разделено на две двухуровневые квартиры, но их можно снова объединить в единое жилое пространство, добавили в HomesOverseas.ru. В ходе недавнего ремонта исчез бело-зеленый навес, но интерьер остался практически нетронутым.

Коттедж Айрис и дом Аманды из «Отпуск по обмену»

Айрис Симпкинс живет в уютном коттедже в английской глубинке и безответно влюблена. На другом конце света, в Калифорнии, Аманда Вудс управляет успешным рекламным агентством и переживает измену любимого.

Перед Рождеством, устав от своих проблем, они находят друг друга на сайте обмена жильем. Две недели Айрис проведет в солнечном Лос-Анджелесе, а Аманда – в заснеженной английской деревне, меняя не только дома, но и свою жизнь.

Фото: kinopoisk.ru

Цена коттеджа Айрис: 648 000 $ (65 млн рублей)

Очаровательный загородный дом в графстве Суррей, где жила Айрис – героиня Кейт Уинслет. Укрытый снегом, он выглядит сказочно, но зимой сюда даже такси не проехать. Сама она описала свое жилище, как «Дивный островок спокойствия в тихой английской деревушке в 40 минутах от бурлящего Лондона».

Фото: kinopoisk.ru

Дом Аманды из «Отпуск по обмену»

Цена дома Аманды: 4 500 000 $ (457 млн рублей)

Этот шикарный особняк в Лос-Анджелесе принадлежал героине Кэмерон Диас, успешной владелице рекламного агентства. Роскошный фасад, просторные комнаты и бассейн – мечта, а не дом! Здесь есть все: автоматические ворота, затемнение окон, система «умный дом», терраса, вид на каньон и многое другое.

Информация взята из материала Циан.Журнал


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:08, просмотров: 51, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 1176
  2. В мечети Сургута устроили рейд по мигрантам 744
  3. Здесь мой дом 553
  4. ​Как работают снежные полигоны Сургута? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 526
  5. В Москве коуч по быстрому снятию стресса совершила суицид из-за стресса 419
  6. Из российских городов запустят новые международные авиарейсы 291
  7. В аэропорту Сургута задержали трех пьяных дебоширов 270
  8. ​Эксперт РАН: «Если не помогать природе, очистка Черного моря займет 15-20 лет» 268
  9. РПЦ: Купание в проруби на Крещение не смывает грехи 255
  10. ​Читают все: в Сургутском районе стало больше книголюбов 177
  1. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 3457
  2. ​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления 2266
  3. ​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1992
  4. ​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1935
  5. Два третьеклассника провалились под лед в Сургуте 1916
  6. ​Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей 1886
  7. ​Самолет Utair вернулся в Москву из-за утечки гидравлической жидкости 1758
  8. Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме 1603
  9. ​В Сургуте достроили два образовательных учреждения 1487
  10. ​Россиян могут оштрафовать за неправильно выброшенную елку 1485
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 82921
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11686
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 10036
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 7735
  5. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7350
  6. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6445
  7. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5429
  8. ​Цифровые потери года: какие сервисы заблокировали в России и почему? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4758
  9. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 4706
  10. Здравствуй дедушка Мороз борода из ваты! 3927

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика