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Новости

  • Югорчане будут больше платить за проезд на автобусе

    Югорчане будут больше платить за проезд на автобусе

    Сегодня в 16:50
    97 0
  • ​Водитель автобуса в Сургуте вышел на линию подшофе

    ​Водитель автобуса в Сургуте вышел на линию подшофе

    Сегодня в 16:18
    137 0
  • ​На автобусной остановке Сургута появился новый информационный стенд

    ​На автобусной остановке Сургута появился новый информационный стенд

    Сегодня в 15:12
    179 0 
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​Как вернуть елочные игрушки, гирлянды и искусственные елки обратно в магазин? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем, как вернуть новогодние украшения обратно в магазин

​Как вернуть елочные игрушки, гирлянды и искусственные елки обратно в магазин? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

Ежегодно перед Новым годом многие россияне обновляют свой набор праздничных украшений: покупают елочные игрушки, гирлянды, искусственные елки. О том, можно ли вернуть эти товары, если они с браком или просто не подходят для декора ‒ рассказали эксперты Роскачества.

На что обратить внимание при покупке елочных украшений

Стоит уделить время изучению данных о производителе и выбранном вами украшении. Обратите внимание на:

  • Наименование товара;
  • Сведения об основных потребительских свойствах;
  • Информация об изготовителе (наименование, адрес);
  • Материал игрушки, ее внешний вид. Также стоит осмотреть упаковку, нет ли в ней повреждений.

Все данные об игрушке, изготовителе, другая информация должны быть на русском языке

Елочные игрушки, выполненные из стекла, пластмассы, бумаги, картона, фарфора, текстиля, ни обязательной сертификации, ни декларированию не подлежат. Более того, не предполагается, что ребенок будет брать их в рот или агрессивно с ними играть, поэтому украшение может быть и хрупким, и окрашенным (но проследите за тем, чтобы краска была нанесена аккуратно, не крошилась, не имела резкого неприятного запаха).

Если по какой-то причине производитель все же решил позиционировать елочное украшение как игрушку для детей в возрасте до трех лет, на изделие или коробку должно быть нанесено условное графическое обозначение с предупреждающим указанием возраста.

Мишура, дождик, несветовые гирлянды: что важно?

На эти изделия распространяются те же правила, что на елочные украшения.

Мишура не подлежит обязательной сертификации, поэтому полагаться можно на информацию от продавца и собственный осмотр. Украшение должно быть аккуратным, ровно прокрашенным, не «осыпающимся» в руках, соответствующим описанию или изображению на упаковке.

Если в доме есть маленькие дети или животные, лучше воздержаться от подобных покупок. Проглатывание части гирлянды может навредить здоровью

В чем специфика электрических елочных гирлянд

При продаже световых гирлянд продавец должен предоставить такую информацию:

  • Данные об обязательном подтверждении соответствия товаров установленным требованиям. Сертификация или декларация. Более подробно об этом мы пишем в нашей статье. Кратко отметим, что гирлянды, работающие от сети, должны иметь сертификат (его можно попросить показать). Гирлянды, работающие от батареек, - сертификат или декларацию соответствия;
  • Данные о производителе;
  • Срок службы;
  • Правила и условия эффективного и безопасного использования;
  • Сведения об основных потребительских свойствах;
  • Информация о типе или электрических характеристиках ламп, суммарном номинальном напряжении гирлянды.

Работоспособность гирлянд нельзя проверять в упаковке, включать их следует, только вынув из нее. Это должно быть указано на упаковке.

Искусственные елки: растения или нет?

Растения относятся к категории так называемых «невозвратных» товаров. Но искусственные елки ‒ не растения, поэтому их можно вернуть, даже если в них нет изъянов.

Искусственные елки не сертифицируются и не декларируются, если не имеют встроенных электрических, световых, движущихся элементов. А вот искусственные елки со встроенной светотехникой или электрическими гирляндами подлежат обязательной сертификации согласно п. 2 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Как вернуть в магазин исправные игрушки, гирлянды и мишуру, искусственные елки

Все эти товары не относятся к категории «невозвратных». Поэтому их можно вернуть даже в том случае, если они полностью исправны.

Если точнее, то при приобретении таких товаров в обычном магазине или торговой точке (оффлайн) согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» изначально у потребителя возникает право на обмен товара на подходящий (по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации). А если такой товар у продавца не находится, тогда уже можно требовать возврата денег. На практике продавцы чаще всего идут навстречу и сразу возвращают деньги без лишней волокиты.

Главные условия возврата: товар должен быть неиспользованным и сохранившим товарный вид, требуется сохранить фабричные ярлыки, пломбы. А вот отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате. Вернуть без коробки тоже в некоторых случаях можно.

Действовать нужно следующим образом:

  • Составьте заявление в двух экземплярах. Один останется у вас, на нем должны поставить дату и подпись ответственного лица, второй будет передан администрации продавца. В заявлении укажите требования (обмен на подходящий товар либо возврат денег в связи с отсутствием в продаже подходящего товара);
  • Если требование удовлетворено, принесите в магазин не подошедший товар в соответствующем виде. Если есть чек, его приложите также;
  • Деньги вернут наличными или на карту, с которой производилась оплата.

Немаловажное условие ‒ соблюдение срока возврата качественного товара. Потребитель имеет право на обмен и возврат непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки.

Что же касается товаров, приобретенных дистанционным способом (в интернет-магазине, на маркетплейсе), то стандартный срок возврата ‒ семь дней, но, если эта информация нигде не указана и не была доведена до покупателя ‒ 90 дней. Причем требование о необходимости сначала попытаться обменять товар здесь не применяется – можно сразу требовать возврат денег за товар.

Как вернуть неисправные игрушки, гирлянду, мишуру, елки

По общему правилу, вернуть неисправный товар можно в течение действия гарантийного срока.

Покупатель может потребовать заменить товар на качественный, вернуть деньги, исправить дефект уже купленной вещи, компенсировать расходы на исправление дефекта своими силами.

Для этого требуется обратиться к продавцу или изготовителю и предъявить одно из требований – лучше всего в виде письменной претензии (составить в двух экземплярах – одно продавцу, другое вам). Если продавец согласен с тем, что дефект заводской и никак не связан с действиями покупателя, он удовлетворяет требования и компенсирует указанным способом.

Если продавец заявляет, что дефект возник в результате действий покупателя (например, тот уронил игрушку, неправильно собрал елку, некорректно эксплуатировал гирлянду), и возникает спор, то может потребоваться проведение независимой экспертизы. Если экспертиза подтверждает заводской брак, расходы на нее несет продавец, если опровергает этот факт ‒ все оплачивает покупатель.

Если продавец отказывается принимать обратно игрушки и другую праздничную атрибутику

В этом случае можно обратиться за защитой своих прав и интересов в суд. Для этого потребуется собрать доказательства своей правоты: документы, чеки, результаты независимых экспертиз (если таковые проводились), фото, видео, показания свидетелей. Суды нередко встают на сторону потребителей в таких ситуациях.

В любом случае рекомендуем внимательно изучить и приглянувшийся товар, и документы на него. Не стесняйтесь задавать вопросы, доставать предметы из коробки, проверять работоспособность и целостность. В этом случае не придется снова идти в магазин, чтобы вернуть покупку.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 100, комментариев: 0
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