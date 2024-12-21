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​Как избежать травм при гололеде? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Россиянам рассказали, куда обратиться, если вы пострадали при гололеде

​Как избежать травм при гололеде? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Комсомольская Правда

Зима – прекрасное время года, но травмоопасное, ведь из-за заморозок, ветра и высокой влажности на улице образуется гололед. Коммунальщики не всегда успевают быстро устранить его, из-за чего люди поскальзываются. О том, как избежать травм при гололеде и куда обратиться за компенсацией, если все же упали – рассказали эксперты Объясняем.рф.

Что сделать до выхода на улицу

Для прогулок на улице выбирайте удобную обувь с рельефной подошвой и откажитесь от каблуков. Также используйте противоскользящие насадки на обувь, например, ледоступы. Если вы ходите с тростью, прикрепите к ней острый наконечник или шип.

Регулярно занимайтесь физкультурой, чтобы укрепить мышцы и улучшить координацию, тогда будет легче держать равновесие.

Особенно опасно падать пожилым людям: выше риск получить травму. Им стоит не выходить на улицу при гололеде, а если нужно куда-то идти, попросить детей, внуков или соседей проводить их.

Как вести себя на улице

Старайтесь выходить на улицу, пока светло, или выбирайте маршрут по освещенным улицам, где нет горок, лестниц и обледенелых тротуаров. Выбирайте внутренний край тротуара, где снег еще не притоптан: по нему будет проще пройти. Ходите осторожно и не торопитесь, не держите руки в карманах – так тяжелее удержать равновесие.

Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что рядом нет машин, даже если горит зеленый свет.

Если приходится идти по льду, наступайте на всю подошву, делайте шаги короткими и частыми.

Если все же поскользнулись

Главное – постараться «правильно» упасть:

  • согнуть ноги в коленях и присесть – так высота падения будет меньше;
  • сгруппироваться: подбородок на грудь, кисти рук прижать к животу, локти к бокам;
  • падайте на бок, а не вперед на выпрямленные руки и не назад.

Если вы все-таки падаете на спину, прижмите подбородок к груди и максимально разведите руки в стороны. А если поскользнулись на лестнице, прикройте лицо и голову руками.

Что делать после падения

Не вставайте сразу – прислушайтесь к физическим ощущениям. Если что-то сильно болит либо на руку или ногу не получается опереться, вызывайте скорую помощь или попросите об этом прохожих.

Сфотографируйте или снимите на видео место падения. Должно быть видно, что оно действительно опасно для пешеходов. Запишите контакты очевидцев – их могут вызвать в суд в качестве свидетелей.

Попросите врача составить медицинское заключение о ваших травмах. Оставляйте все документы о болезни: чеки на лекарства и обследования, рецепты, данные рентгена, копию выписки.

Как определить ответственного

Все зависит от того, где вы поскользнулись. Требовать компенсации нужно с владельца территории:

  • в парке, на улице, пешеходном переходе – с местной администрации или муниципалитета;
  • на земле учебного заведения – с администрации города;
  • на остановке общественного транспорта – с местного отделения дептранса;
  • в коммерческом пространстве, например, у входа в торговый центр или магазин, – с собственника помещений или арендатора.

Как составить письменную претензию

  • Напишите название организации или Ф. И. О ответственного лица, юридический и фактический адрес.
  • Укажите Ф. И. О. и адрес отправителя, контактный телефон и электронную почту.
  • Опишите обстоятельства, из-за которых подаете претензию. Опишите время и место падения, полученные травмы.
  • Сформулируйте ваши требования к ответчику — например, возместить вам стоимость лечения.
  • Укажите срок, в течение которого ваши требования должны выполнить.
  • Перечислите документы, которые прилагаете к претензии, например, чек на лекарства, фотографии.
  • Поставьте подпись и укажите дату составления.
  • Одну копию оставьте у себя, и пусть получатель поставит на ней отметку о вручении.

Как обратиться в суд

Если на вашу претензию не отвечают, нужно подать судебный иск. В документе укажите ваши Ф. И. О. и адрес, подробно опишите обстоятельства падения, укажите ответчика и напишите сумму ущерба – физического и морального.

Приложите документы:

  • заключение скорой помощи с описанием травм;
  • копию назначений врача и выписки;
  • чеки по всем расходам на лекарства и обследования;
  • фото и видео с места происшествия;
  • показания свидетелей;
  • копию претензии.

Что можно компенсировать

1.Медицинские расходы: услуги клиник, реабилитация, лекарства. Медикаменты обязательно должен назначить врач, иначе деньги не вернут.

2.Утрату дохода. Если из-за травмы вы не можете работать, предоставьте в суд справку 2-НДФЛ и потребуйте компенсацию.

3.Моральный вред. Его возмещения можно требовать в том числе в дополнение к компенсации физической травмы.

4.Траты на транспорт для поездок в медицинские учреждения.

5.Расходы на юриста, если к нему обращались.


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21 декабря в 17:05, просмотров: 253, комментариев: 0
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