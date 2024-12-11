Рассказываем, как архитекторы переосмысляют привычные автобусные остановки

В Сургуте установили деревянные остановки, которые стали новшеством на фоне привычных металлических мест ожидания автобусов. Однако, местные жители не оценили инициативу, сравнив их со «стойлом». В этом обзоре редакция siapress.ru решила вспомнить, как выглядели остановочные павильоны в Сургуте раньше, а также показать необычные решения из других стран.
Автобусная остановка NCTU. Синьчжу, Тайвань
Автобусная остановка рядом с южным входом в Национальный университет Chiao Tung на Тайване стала уникальной архитектурной достопримечательностью. Об этом рассказали в материале на сайте architime.ru
Нечасто встретишь остановки с гамаком. Фото: Ivan Chuang
Вместо стандартных сидений здесь установлены доски на разной высоте, что позволяет ожидать транспорт сидя, лежа или даже полулежа. Озелененная крыша открыта для прогулок, отдыха в тени деревьев или наблюдения за спортивными мероприятиями.
Station of Being. Умео, Швеция
В шведском городе Умео в 2019 году появилась уникальная автобусная остановка Station of Being, разработанная нидерландской студией Rombout Frieling Lab и шведским институтом RISE.
На остановке нет скамеек и стен, а вместо этого она оснащена вращающимися модулями из древесины, напоминающими стручки гороха.
Поющая остановка. Фото: Samuel Pettersson
Интерактивная система помогает не пропустить автобус: звуки и разноцветные огоньки информируют о приближении транспорта. Каждый маршрут имеет свои звуковые и световые сигналы, например, на автобус к стекольному заводу сигнализирует стекольный звон.
Автобусная остановка Эсслингена. Эсслинген, Германия
Такое необычное решение в создании остановки придумали в Германии. Фото: Zooey Braun
Архитектор Вернер Собек в 2014 году стал победителем конкурса на реконструкцию автовокзала в Эсслингене. Проект включает изогнутую крышу из стальной сетки с треугольной структурой. Комбинация прозрачных и непрозрачных стеклянных панелей обеспечивает естественное освещение и защищает пассажиров от перегрева летом.
Автобусные остановки Maxwan. Роттердам, Нидерланды
Нидерландская студия Maxwan спроектировала уникальные автобусные остановки в Роттердаме с ультратонкими стальными крышами толщиной всего 9,5 мм – это рекорд для подобных конструкций. Пастельно-розовые навесы напоминают колышущуюся ткань, хотя каждая крыша весит пять тонн, добавляют в architime.ru.
Остановка в Роттердаме с ультратонкой крышей. Как бы не улетела. Фото: Filip Dujardin
Бюджет на строительство этих остановок был ограниченным, но архитекторам удалось доказать, что даже с минимальными средствами можно создать что-то оригинальное и эстетичное.
The Amazing Whale Jaw. Хофддорп, Нидерланды
В 2003 году рядом с больницей в городе Хофддорп появилась необычная автобусная станция, быстро ставшая популярным общественным пространством. Павильон, выполненный из пенополистирола и полиэстера, стал крупнейшей в мире конструкцией из синтетических материалов.
Ни на что не похожая остановка в Нидерландах. Фото: Radek Brunecky
Ограниченный бюджет вдохновил архитекторов на использование доступных материалов и создание оригинальной формы, которую одни сравнивают с валуном, а другие – с челюстью кита.
Ретро-остановки Сургута
А теперь перенесемся в прошлое и вспомним, какими были автобусные остановки в Сургуте. Все фотографии взяты с группы «История Сургута // Ретро Сургут» во «ВКонтакте».
Треугольная автобусная остановка на улице Энергетиков
Остановка «Бахилова». Фото сделано в начале нулевых
Улица Энтузиастов, остановка «Электрон»
Проспект Ленина, остановка «Бизнес-центр»
И нельзя не отметить современные остановки, которые теперь стоят на улицах Сургута. Одна из них – деревянная, которая находится на улице Профсоюзов.
Но, жителям города не понравилось такое новшество. По их словам, она не подходит северу, потому что не защищает ни от ветра, ни от снега.
Администрация в свою очередь отметила, что такой необычный выбор материала – умышленный, ведь установить привычные остановки не позволяет охранная зона ЛЭП.
Кроме того, в Сургуте до конца года появятся 25 новых теплых остановок.