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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    17 октября в 14:51
    1012 0
  • ​Определены педагоги, которые представят Югру на финале конкурса «Флагманы образования»

    ​Определены педагоги, которые представят Югру на финале конкурса «Флагманы образования»

    Сегодня в 17:27
    260 0
  • ​В Югре за год отремонтировали более 200 км дорог, и построили еще 27 километров

    ​В Югре за год отремонтировали более 200 км дорог, и построили еще 27 километров

    Сегодня в 17:10
    249 0 
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​Простуда не пройдет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Девять лайфхаков, как победить простуду и быстро выздороветь

​Простуда не пройдет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Когда простуда уже на горизонте и кажется, что избежать ее невозможно, не спешите паниковать! Есть масса простых и доступных методов, которые помогут быстро вернуться в строй. О девяти способах вылечить простуду рассказала эксперт Роскачества, к. м. н., врач-инфекционист, руководитель Центра инфекционной патологии Клиники СамГМУ Анастасия Новикова.

Девять проверенных способов

Пейте больше жидкости

Вода, травяные чаи или теплый лимонный напиток помогут увлажнить слизистые, ослабить заложенность носа и предотвратить обезвоживание. Избегайте кофе и алкоголя, так как они могут усугубить симптомы.

Полощите горло

Солевой раствор или специальные пастилки с эвкалиптом помогут снять боль и уменьшить воспаление. Это простой способ облегчить состояние и улучшить дыхание.

Больше спите

Отдых и полноценный сон – лучшие помощники в борьбе с простудой. Достаточное количество сна помогает организму сосредоточиться на восстановлении.

Увлажняйте носовые проходы

Используйте физиологические растворы или спреи для носа, чтобы уменьшить заложенность и поддерживать комфортное дыхание.

Добавьте мед в рацион

Конечно, если у вас нет аллергии. Мед помогает при кашле и боли в горле. Его можно добавлять в чай или теплую воду, чтобы облегчить симптомы и улучшить сон.

Увлажняйте воздух

Использование увлажнителя поможет предотвратить пересыхание слизистых и улучшит общее самочувствие. Важно регулярно чистить устройство.

Пейте витамины

Витамин С, цинк и витамин D помогут укрепить иммунитет и сократить длительность заболевания. Особенно полезны они при первых признаках простуды.

Пейте травяные отвары

Черная бузина, ромашка или эхинацея помогут справиться с воспалением и улучшить общее состояние. Но перед употреблением убедитесь, что у вас нет аллергии.

Следите за рационом и принимайте пробиотики

Пробиотики помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что положительно сказывается на иммунитете и помогает быстрее справиться с инфекцией.

Когда обращаться к врачу и как быстро справиться с простудой взрослого?

Чаще всего медицинская помощь при обычной простуде не требуется. Большинство людей выздоравливают за 7-10 дней, а вот у курящих людей болезнь может продолжаться дольше. Но если симптомы не проходят или ухудшаются, потребуется помощь врача.

К терапевту или инфекционисту необходимо обратиться, если симптомы простуды усиливаются или не проходят. Температура достигает и превышает 38,5 градуса Цельсия и сохраняется более трех дней. Наблюдаются: лихорадка, одышка, хрипы, сильная боль в горле, головная боль или боль в пазухах носа.

Думая о том, как быстро справиться с простудой, не принимайте антибиотики – они не помогают при вирусных инфекциях. Лечение должно быть направлено на то, чтобы облегчить симптомы простуды.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вашего ребенка есть какие-либо из перечисленных симптомов:

  • Повышение температуры тела выше 38 градусов Цельсия (особенно у новорожденных в возрасте до 12 недель).
  • Повышение температуры тела или лихорадка, продолжающаяся более двух дней, у ребенка любого возраста.
  • Сильная головная боль, боль в горле или сухой надсадный мучительный кашель.
  • Проблемы с дыханием или свистящее дыхание.
  • Боль в ушах.
  • Нетипичная суетливость или сонливость.
  • Отсутствие интереса к еде.
  • Рвота, не связанная с приемом пищи.
  • Появление любой сыпи на коже или слизистых ребенка.

Профилактика простудных заболеваний

Вакцины от обычной простуды не существует, но можно предпринять следующие шаги, чтобы замедлить распространение вируса и предотвратить заболевание:

Мойте руки. Тщательно и часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. Если нет возможности нормально вымыть руки, используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта. Старайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту немытыми руками.

Дезинфицируйте поверхности. Очистите и продезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются. К ним относятся дверные ручки, выключатели света, электроника, столешницы для кухни и ванной комнаты. Это особенно важно, если кто-то из членов вашей семьи простужен. Почаще мойте детские игрушки. Дезинфицируйте свой мобильный телефон, так как прислоняете его к лицу.

Прикрывайте рот во время кашля. Используйте салфетки при чихании и кашле. После применения сразу их выбрасывайте и мойте руки. Если у вас нет салфетки, чихайте или кашляйте в сгиб локтя.

Не пользуйтесь общей посудой. Не ешьте и не пейте из одной посуды с заболевшими членами семьи.

Соблюдайте дистанцию. Избегайте тесного контакта с простуженными. По возможности держитесь подальше от мест скопления людей.

Ранее молодая мама из Сургута провела месяц в Кардиоцентре из-за запущенной ОРВИ.


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Сегодня в 13:26, просмотров: 281, комментариев: 0
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