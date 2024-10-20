Девять лайфхаков, как победить простуду и быстро выздороветь

Когда простуда уже на горизонте и кажется, что избежать ее невозможно, не спешите паниковать! Есть масса простых и доступных методов, которые помогут быстро вернуться в строй. О девяти способах вылечить простуду рассказала эксперт Роскачества, к. м. н., врач-инфекционист, руководитель Центра инфекционной патологии Клиники СамГМУ Анастасия Новикова.
Девять проверенных способов
Пейте больше жидкости
Вода, травяные чаи или теплый лимонный напиток помогут увлажнить слизистые, ослабить заложенность носа и предотвратить обезвоживание. Избегайте кофе и алкоголя, так как они могут усугубить симптомы.
Полощите горло
Солевой раствор или специальные пастилки с эвкалиптом помогут снять боль и уменьшить воспаление. Это простой способ облегчить состояние и улучшить дыхание.
Больше спите
Отдых и полноценный сон – лучшие помощники в борьбе с простудой. Достаточное количество сна помогает организму сосредоточиться на восстановлении.
Увлажняйте носовые проходы
Используйте физиологические растворы или спреи для носа, чтобы уменьшить заложенность и поддерживать комфортное дыхание.
Добавьте мед в рацион
Конечно, если у вас нет аллергии. Мед помогает при кашле и боли в горле. Его можно добавлять в чай или теплую воду, чтобы облегчить симптомы и улучшить сон.
Увлажняйте воздух
Использование увлажнителя поможет предотвратить пересыхание слизистых и улучшит общее самочувствие. Важно регулярно чистить устройство.
Пейте витамины
Витамин С, цинк и витамин D помогут укрепить иммунитет и сократить длительность заболевания. Особенно полезны они при первых признаках простуды.
Пейте травяные отвары
Черная бузина, ромашка или эхинацея помогут справиться с воспалением и улучшить общее состояние. Но перед употреблением убедитесь, что у вас нет аллергии.
Следите за рационом и принимайте пробиотики
Пробиотики помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что положительно сказывается на иммунитете и помогает быстрее справиться с инфекцией.
Когда обращаться к врачу и как быстро справиться с простудой взрослого?
Чаще всего медицинская помощь при обычной простуде не требуется. Большинство людей выздоравливают за 7-10 дней, а вот у курящих людей болезнь может продолжаться дольше. Но если симптомы не проходят или ухудшаются, потребуется помощь врача.
К терапевту или инфекционисту необходимо обратиться, если симптомы простуды усиливаются или не проходят. Температура достигает и превышает 38,5 градуса Цельсия и сохраняется более трех дней. Наблюдаются: лихорадка, одышка, хрипы, сильная боль в горле, головная боль или боль в пазухах носа.
Думая о том, как быстро справиться с простудой, не принимайте антибиотики – они не помогают при вирусных инфекциях. Лечение должно быть направлено на то, чтобы облегчить симптомы простуды.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вашего ребенка есть какие-либо из перечисленных симптомов:
- Повышение температуры тела выше 38 градусов Цельсия (особенно у новорожденных в возрасте до 12 недель).
- Повышение температуры тела или лихорадка, продолжающаяся более двух дней, у ребенка любого возраста.
- Сильная головная боль, боль в горле или сухой надсадный мучительный кашель.
- Проблемы с дыханием или свистящее дыхание.
- Боль в ушах.
- Нетипичная суетливость или сонливость.
- Отсутствие интереса к еде.
- Рвота, не связанная с приемом пищи.
- Появление любой сыпи на коже или слизистых ребенка.
Профилактика простудных заболеваний
Вакцины от обычной простуды не существует, но можно предпринять следующие шаги, чтобы замедлить распространение вируса и предотвратить заболевание:
Мойте руки. Тщательно и часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. Если нет возможности нормально вымыть руки, используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта. Старайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту немытыми руками.
Дезинфицируйте поверхности. Очистите и продезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются. К ним относятся дверные ручки, выключатели света, электроника, столешницы для кухни и ванной комнаты. Это особенно важно, если кто-то из членов вашей семьи простужен. Почаще мойте детские игрушки. Дезинфицируйте свой мобильный телефон, так как прислоняете его к лицу.
Прикрывайте рот во время кашля. Используйте салфетки при чихании и кашле. После применения сразу их выбрасывайте и мойте руки. Если у вас нет салфетки, чихайте или кашляйте в сгиб локтя.
Не пользуйтесь общей посудой. Не ешьте и не пейте из одной посуды с заболевшими членами семьи.
Соблюдайте дистанцию. Избегайте тесного контакта с простуженными. По возможности держитесь подальше от мест скопления людей.
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