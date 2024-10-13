Что скрывается за роскошными ценами элитных домов Сургута

Покупка элитной недвижимости в Сургуте — это не просто выбор квадратных метров, это стиль жизни. В нашем обзоре представляем вам три самых дорогих дома города, представленных на «Авито», каждый из которых обладает уникальными особенностями, будь то готовый бизнес на первом этаже или шикарный вид на лес.

Дом за 88 миллионов рублей: бизнес и отдых в одном флаконе

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы в одном месте была и шикарная частная резиденция, и готовый бизнес? Дом по улице Зеленая 45/1 предлагает не просто проживание на 810 квадратных метрах, но и работу: в комплекте идет магазин, который готов к открытию или сдаче в аренду.

В прошлые годы здесь успешно работал магазин хозтоваров, и его клиентская база может стать вашим новым активом.

Представьте, как после напряженного дня вы заходите в баню с бассейном, а потом спускаетесь на первый этаж – встречать покупателей в собственный магазин. Два в одном! Строительство выполнено по энергосберегающей технологии, что снижает затраты на коммунальные услуги. И, конечно, для тех, кто любит природу, есть уютный дворик с грилем.

Однако, если присмотреться, рядом стоит многоэтажка, и не всем может понравиться такое соседство с городской суетой.

Таунхаус за 75 миллионов: место, где стиль соседствует с комфортом

Переместимся в 21 микрорайон Сургута. Этот четырехэтажный таунхаус в тихом и уютном районе поражает своей элегантностью. Дом на два хозяина с общей площадью 380,9 квадратных метров и собственным гаражом на две машины – прекрасное решение для семьи, которая ценит уют и уединение.

А если вы любите красивые виды, вас точно порадует просторная гостиная с окнами до потолка и мансардный этаж, где можно создать свою зону отдыха или мини-спортзал.

Продуманный дизайн, новая мебель и полностью оборудованная кухня с барной стойкой делают этот дом отличным местом для тех, кто любит стильную и комфортную жизнь. Что уж говорить о золотой душевой…

Инфраструктура – действительно сильная сторона этого объекта. Рядом парк, река и учебные заведения. Но вот стоит ли платить почти 200 000 рублей за квадратный метр, когда вокруг так много более доступных вариантов?

Эксклюзивный дом за 68 миллионов: стиль, роскошь и современные технологии

Этот дом площадью 628,4 квадратных метра – воплощение современной роскоши. Дорогой ремонт, выполненный по индивидуальному проекту, и лучшие импортные материалы делают его настоящей жемчужиной.

Особого внимания заслуживает лестница с подсветкой каждой ступени и шикарная мастер-спальня с гардеробной и собственным санузлом.

А как вам идея выпить утренний кофе на просторной террасе с видом на лес? У этого дома есть все – от спортивного зала до видеонаблюдения и системы «Климат-контроль», которая регулирует температуру по дням недели. Но будьте готовы: за все это придется отдать немалую сумму.