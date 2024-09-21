Десятый выпуск урбанистических фишек, которые бы пригодились Сургуту

Продолжаем нашу постоянную рубрику о разнообразных урбанистических ноу-хау и фишках, а также примеров интересных решений, которые могли быть полезными Сургуту. Девятый выпуск этой рубрики читайте здесь.

Указующий свет

Городская навигация – штука в принципе полезная, как для местных, так и гостей города. Но зачастую речь идет о банальных (хорошо, если просто читаемых) указателях.

Но и их можно сделать, во-первых, уникальными и красивыми, и, во-вторых, хорошо подсветить – и тогда вечерний облик того же Сургута окажется более привлекательным. А туристам, коих мы пытаемся привлечь в массовом порядке, будет проще разбираться, куда идти.

Монохромное согласие

Необычная история произошла в Смоленске. Там арендаторы, заседающие в одном из торговых центров, адаптировали свои вывески к визуальному стилю здания.

В итоге получилась не стандартная цветовая мешанина, сопутствующая практически всем ТЦ в России и мире, а нечто вполне симпатичное. Правда, исключения все равно нашлись, но это не сильно меняет вид здания.

Сквер здорового человека

Перед вашими глазами – результаты благоустройства «Солнечной аллеи» в Екатеринбурге.

Кстати, посчитайте этажность домов, если интересно

Это сквер в новом и достаточно удаленном от центра районе. Фотографии говорят сами за себя. Кстати, профинансировано создание этой красоты через известное голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Новая жизнь завода

Город Сысерть (Свердловская область), 50 км от Екатеринбурга, население 20 тысяч человек. Примерно пять лет там происходит переосмысление и перерождение завода Турчаниновых-Соломирских. Это здание появилось еще в 1732 году, до 1990-х еще работало, а после оказалось покинуто. В 2019 году туда пустили молодых архитекторов, художников и урбанистов, и те начали формировать программу по восстановлению территории в виде креативного кластера.

Дело шло постепенно – начала там провели фестиваль «Лето на заводе», участники которого очищали территорию от тонн мусора и создали минимальную летнюю инфраструктуру. В 2020 году там начали проводить десятки культурных событий, которые только за один месяц посещали более 20 тысяч человек (считай, все население Сысерти).

Постепенно там благоустраивали и создавали новые пространства, которые привлекали еще больше креативной молодежи, и в завод вернулась жизнь. В 2025 году там планируют открыть мастерские, офисы, коворкинги, многофункциональные пространства для мероприятий, музей, бары, рестораны.

Вот что можно сделать, если иметь желание, политическую волю и смелость дать молодежи подумать и поработать в условиях творческой свободы.

Один на один

Привычный формат благоустройства общественных пространств подстроен под проведение времени в компании – и это совсем не плохо. Но иногда люди хотят провести время в одиночестве под открытым небом, при этом не занимая скамейку, предназначенную для трех-четырех человек, и находясь в комфорте.

Так что подобные форматы благоустройства для одиночек, которым хочется созерцать природу или читать книгу без участия других людей – тоже опция, имеющая право на жизнь.