Девятый выпуск урбанистических фишек, которые бы пригодились Сургуту

Продолжаем публиковать обзоры разнообразных урбанистических ноу-хау и фишек, а также примеров интересных решений, которые могли быть полезными Сургуту. Восьмой выпуск этой рубрики читайте здесь.

Трава у дома

Зеленые зоны во дворах, а также парки и скверы в шаговой доступности позитивно влияют не только на физическое, но и ментальное здоровье местных жителей.

Как выяснилось, люди, близкие к таким благам, даже меньше подвержены риску болезни Альцгеймера. Это объясняется тем, что зеленая инфраструктура дает стимулы и возможности к более активному образу жизни, выходу из квартиры и общению. Но речь идет именно о природных уголках вблизи от дома. Два больших парка на весь город – явно не в счет.

Культурный отдых

Нравится это кому-то или нет, но «выход / выезд на шашлыки» – один из популярных видов досуга у россиян. Умные управленцы, понимая этот фактор, не ворчат на жителей по типу «дымят и бухают тут в общественных местах», а создают цивилизованные условия, сообразные потребностям граждан.

Так, на набережной в Чебоксарах установили целый ряд симпатичных беседок с качественно оборудованными стационарными мангалами. Устроено это на некотором отдалении от реки, чтобы «шашлыкующие» не мешали дымом и вкусными запахами просто гуляющим горожанам.

Мал золотник

Пока в сургутском генплане десятки гектаров отводятся под многоэтажную застройку, в некоторых городах находят места для красивых домов более приземленного формата.

Вот, например, Калуга. Чем плохи подобные 6-8-этажки с небольшими дворовыми пространствами? И глазу приятнее, и никто не нависает над головой, и соседские отношения выстраивать проще, и еще куча плюсов.

Свободные художества

Наряду с муралами, которые Сургут только пробует внедрять в качестве уличной фишки, большую роль для разнообразия пространства играет стрит-арт.

На эксперимент в этой сфере решился Екатеринбург, где с 2018 года проводится фестиваль «Карт-бланш», цель которого – вернуть уличное искусство и дать художникам выразить свои идеи без согласования с властями и жителями. Хотя консерваторы могут осудить подобный подход, определенный бунтарский шарм у этой истории имеется. Как минимум, в некоторой дозировке подобные эксперименты пойдут на пользу любому городу.

Горюче-смазочный холст

А вот эта фишка – от наших соседей из Ямала и Тюмени. Контейнеры для ГСМ в ЯНАО позволили раскрасить художникам из юга области с подключением коллег из Москвы, Казани и Челябинска.

Получилось не просто разукрасить среду, но и популяризировать местных производителей – все эти «Оленина тушеная» и «Варенье из шишек» действительно делают на Ямале. Вот уж какого добра (и пространства, и локальной продукции) в Сургуте явно навалом.