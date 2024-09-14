Как защитить себя от ОРВИ осенью

Сезон отпусков заканчивается, школьники и студенты скоро вернутся на учебу. Людей в общественных местах все больше — а значит, выше риск подхватить ОРВИ. И не только обычную простуду, но и более опасные коронавирус и грипп. Эксперты Объясняем.рф рассказали, как свести к минимуму риск заболеть.

Тщательно мойте руки

Тщательно мойте руки — не только перед едой, после улицы, но и после готовки, уборки, контакта с домашними животными.

Грязными руками не трогайте лицо, рот, нос и глаза — так вирус может попасть в организм.

Также можно пользоваться антисептиком и дезинфицирующими салфетками.

Проводите влажную уборку

Как можно чаще мойте поверхности в доме чистящими и дезинфицирующими средствами.

Особое внимание уделяйте предметам, к которым прикасаетесь постоянно: дверным ручкам, выключателям, кранам, столам, спинкам стульев.

Регулярно проветривайте

Почаще открывайте окна дома и на работе — желательно не менее чем на 30 минут.

Свежий воздух не только препятствует размножению вирусов и бактерий, но и снижает концентрацию аллергенов и вредных веществ.

Кроме того, в помещении воздух часто сухой, и из-за этого слизистые носа и горла пересыхают, инфекции легче проникают в организм.

Дезинфицируйте гаджеты

Протирайте антисептиком мобильный телефон, компьютер и другую технику, к которой постоянно прикасаетесь.

Носите маску

В общественных местах надевайте защитную медицинскую маску. Она должна плотно прикрывать рот и нос.

Не надевайте одноразовую маску повторно и не носите отсыревшую — меняйте ее на сухую каждые два часа. Использованную маску сразу выбрасывайте.

Соблюдайте социальную дистанцию

Желательно избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми. Врачи рекомендуют не ходить лишний раз в торговые центры, магазины, банки и т. д. Если есть возможность, постарайтесь реже ездить в общественном транспорте, особенно в часы пик.

Вакцинируйтесь

Каждый год в сентябре–октябре нужно вакцинироваться от гриппа. Прививки от него делают бесплатно в поликлиниках и в мобильных пунктах, которые начинают работать осенью.

Прививку от COVID тоже делают бесплатно. Она нужна в первую очередь:

тем, кто ранее не вакцинировался и/или не болел коронавирусом;

тем, у кого есть хронические заболевания;

людям пожилого возраста.

Но если вы не относитесь к этим категориям, вы также можете привиться. Записаться на вакцинацию можно через «Госуслуги». Вам понадобятся паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Детям от 12 до 17 лет прививку делают с письменного согласия родителей или других законных представителей.

Если у вас появились симптомы

Не занимайтесь самолечением — обязательно обратитесь к врачу при первых симптомах ОРВИ, коронавируса или гриппа.

Медики дадут вам все необходимые рекомендации и назначат лечение. Так вы перенесете болезнь легче и избежите возможных осложнений.

Какие прививки стоит сделать взрослым осенью — в обзоре siapress.ru.