Восьмой выпуск урбанистических идей и фишек, которые бы пригодились Сургуту

Продолжаем публиковать обзоры разнообразных урбанистических ноу-хау и фишек, а также примеров интересных решений, которые могли быть полезными Сургуту. Предыдущий выпуск читайте здесь.
Не сироты казанские
Столица Татарстана подтверждает свое реноме одного из ведущих городов страны. Вскоре там откроют большой детский парк площадью 34 тысячи квадратных метров.
Там будет огромная детская площадка под разные возраста, многофункциональный павильон с общепитом, зеленый лабиринт, фонтан, сцена, а также полянки для тихого семейного отдыха. Сразу несколько культурных и некоммерческих организаций будут на постоянной основе проводить в этом парке различные образовательные и развлекательные программы.
Транспортная реформа здорового человека
В Сургуте изменение маршрутной сети летом 2023 года стало травматическим опытом – как для пассажиров, так и для организаторов этих необходимых, в сущности, перемен. В частности, проблема была в слабой информационной составляющей. В городе Глазов (Удмуртия) эту к этой проблематике подошли с «открытым забралом» – власти максимально подробно анонсировали и рассказывали о предстоящих изменениях в маршрутной сети.
Еще до начала реформы власти разработали и распечатали буклеты, стенды и прочие визуальные решения, которые крайне доходчиво описывали, как именно изменится движение автобусов, как это все будет работать, в какие сроки и так далее. Буклеты распространяли на улицах, информационные стенды расставляли на остановках – в общем, постарались максимально убедительно и понятно донести до граждан суть предстоящей реформы.
Добавить зелени
Почему-то в современной российской традиции парковка – это обязательно сотни и тысячи квадратных метров голого асфальта или бетона, не вызывающих у нормального человека ничего, кроме тоски и ужаса.
Но ведь можно делать паркинги с вкраплением озеленения, благодаря чему пространство станет более живым, приятным с визуальной точки зрения, плюс поможет спасти драгоценные машинки от раскаляющего солнца в летний период.
Висячие сады
Зелень может украшать не только парковки, но и дома. Конкретно этот проект – из Парижа, где собираются строить ЖК с названием «Теплица». В вертикальных садах будут высажены 150 видов растений, из которых более двух третей – исключительно локальные виды, что благотворно повлияет на устойчивость экосистемы.
(Конкурс комментариев на тему «У нас климат не тот» объявляется открытым)
Дерево вашему дому
В Нарьян-Маре (население 24 тысячи человек, бюджет 1,4 млрд рублей) прошел архитектурный конкурс, в ходе которого организаторы хотели получить проект реконструкции улицы Смидовича. Победителем стало бюро из Санкт-Петербурга, которое представило новое видение этого пространства с учетом исторических особенностей и использованием деревоклееных и композитных конструкций.
Насчет «историчности» оценивать сложно, но сам по себе подход, при котором новые дома и общественные территории выполняются с использованием дерева в качестве основного (как минимум, облицовочного) материала – выглядит любопытно. Явно лучше сайдинга.
Бонус: кирпич это дисциплина
Совершенно неактуальная для Сургута, но по-прежнему важная для многих точек на карте мира тема – дисциплина водителей, которые обязаны пропускать пешеходов на переходах.
Для этого неведомые активисты придумали почти юмористическую фишку. Людям на переходе, где водители особо злостно никого не пропускают, предлагается взять со специальной стойки выполненный из пенопласта кирпич, визуально неотличимый от настоящего, и с этим аргументом в руках переходить дорогу. Говорят, помогает.
Транспортная реформа с буклетами, как в Удмуртии говорите? Пока для Югры недосягаемо. Здесь тупо пилят бабло. Регион то богатый и мошенники всех мастей стремятся отщипнуть кусочек от богатого бюджетного регионального пирога. Так известная транспортная реформа в Нижневартовске стала известна не буклетами для местных пассажиров, а томами уголовных дел СКР и потенциальными посадками. В Самаре гендиректор и единственный учредитель Самарской компании «АвтоМАЗ» с единственным сотрудником Тимур Мальцагов, поставивший по завышенным ценам автобусы (часть ещё не поставлена) в Нижневартовск обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.159 УК РФ) и он взят под стражу на 2 месяца. В отношении его контрагентов, двух сотрудников из Депдорхоза Югры, обвиняемые в превышении должностных полномочий в закупке автобусов по завышенным ценам на 800 млн рублей, по решению суда принята мера пресечения в виде содержания по стражей на два месяца. Ибо нахождение их на свободе может мешать ходу следствия. ВРИО Губернатора Руслан Кухарук не комментирует транспортный уголовный скандал в Ведомстве его подчинённого Заместителя Губернатора Югры Азата Ислаева. Хотя комментировать пока и нечего. Ибо в регламенте Югорского Правительства прописан алгоритм действий: при задержании и содержании чиновника под стражей его отстраняют от должности, а при «посадке» по статье УК -увольняют с должности. Однако следствие не законченно и нити нижневартовской аферы с транспортом ведут следователей в Подмосковье. А вы говорите буклеты. Здесь сценарий уголовный триллера для «Айсфильма» наклевывается.
А тем временем и сургутская администрация Андрея Филатова засветилась в судебных тяжбах, где Мария Ванькова обвиняется в получении взятки в 200 тысяч рублей, которую она якобы получила на прежней должности в Ханты-Мансийске. Впрочем дело кажется разваливается, ибо свидетель по делу о взятке изменил показания и жалуется на помять. А все сомнения и жалобы на память трактуются УПК и УК РФ в пользу обвиняемого.
Так что до урбанистических ноу-хау пока у нас недосуг.