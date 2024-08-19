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​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Что можно и нельзя делать в Яблочный спас

​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ТАСС

Сегодня, 19 августа, россияне отмечают православный праздник Яблочный Спас. Он входит в число двунадесятых (12-ти главных православных торжеств). В России его отмечают ежегодно именно в этот день. Об истории, традициях и обычаях этого праздника ‒ читайте в нашем обзоре.

История и суть

Считается, что в этот день апостолы Петр, Иоанн и Иаков вместе с Христом поднялись на гору Фавор. Там Иисус принялся читать молитвы, но в какой-то момент его одежда и лицо начали светиться. Верующие считают, что именно в тот момент Христос показал два своих начала ‒ человеческое и божественное.

Почему Спас ‒ Яблочный

Спас ‒ сокращение от слова Спаситель. Оно указывает на связь праздника с Господом, как со Спасителем мира.

Яблочный ‒ второй Спас из череды летних религиозных праздников. Он символизирует Преображение Господне.

Некоторые считают, что объединение праздников Преображения Господня и Яблочного Спаса несет глубокий смысл: как зеленые яблоки и кислые плоды под солнечными лучами изменились и созрели, так и душа человека под влиянием Солнца Правды перевоплощается, духовно расцветает и созревает для вечной жизни.

Другая версия гласит, что в Израиле и Греции в этот день освящали виноград, а славяне ‒ яблоки. Так и пошло народное название праздника.

Традиции праздника

В этот день верующие ходят в храм и освящают яблоки, груши и сливы. Также принято освящать и другие продукты: хлеб, хрен, колосья пшеницы, цветы, мак. После посещения храма желательно посетить кладбище и помянуть усопших.

Разрешается готовить разные блюда из яблок: пироги, пастилу, варенье или повидло. Те, кто занимается пчеловодством, могут пожертвовать мед церкви или угостить им своих друзей и близких.

Известной традицией является загадывание желания перед тем, как съесть первое за день яблоко. Народ верил, что желание обязательно сбудется, главное, чтобы оно было искренним и светлым.

Также в этот день было принято проводить ритуалы по очищению жилища. Для него использовали свечу и яблоко. Во время обряда просили о мире и согласии в семье, благополучии и здоровье.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

Лучше отказаться от тяжелой работы в праздник. Считалось, что это может привлечь в жизнь неприятности. Не рекомендуется купаться, посещать баню и стричь волосы, чтобы сохранить здоровье. Нельзя убивать насекомых, так как в этот день они приносят удачу.

На Яблочный Спас лучше воздержаться от шитья, уборки и стирки вещей. Как гласит русская поговорка: «Кто на Спаса шьет ‒ до конца дней слезы льет».

Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла.

Нежелательно есть мясные и молочные продукты, так как Яблочный Спас выпадает на день успенского поста.

Приметы на Яблочный Спас

  • Ясное небо ‒ к морозной зиме. Какая погода на Спас, такой и Покров, 14 октября.
  • Пожелтели листья на деревьях – скоро сильно похолодает.
  • Если в праздник на руку одновременно сядут две мухи – вас ждет удача.
  • Если вы поставили на стол мед и на него села пчела – это к достатку.

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Сегодня в 16:21, просмотров: 296, комментариев: 0
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